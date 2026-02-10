Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για μία νέα δημόσια διοίκηση, τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές παρουσιάζει μιλώντας στο Newsbomb.gr ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος επισημαίνει πως έχει έρθει η ώρα για ουσιαστικές αλλαγές και στο Δημόσιο, διευκρινίζοντας πως όταν μιλάμε για «άρση της μονιμότητας» μιλάμε για τη συνταγματική κατοχύρωση ενός συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα οδηγεί είτε σε επιβράβευση όσων πετυχαίνουν τους στόχους τους, είτε σε επιβολή κυρώσεων σε όσους αποτυγχάνουν συστηματικά στη διαδικασία της αξιολόγησης. «Η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό Δημόσιο», λέει χαρακτηριστικά.

Εκλογή από τον α’ γύρο στην τοπική αυτοδιοίκηση

Για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση ο υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για μια κωδικοποίηση του όλου νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση και ποια είναι τα όριά της, επισημαίνοντας πως η οικονομική διαχείριση των δήμων βρίσκεται σε ένα βασιλικό διάταγμα του 1958!

Σημαντική χαρακτηρίζει και τη ρύθμιση που θα ισχύσει από τις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2028 και που προβλέπει την εκλογή των δημάρχων και των περιφερειαρχών από έναν γύρο.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που φαίνεται πως θα υπάρξουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ο κ. Λιβάνιος τονίζει πως αποτυπώνεται μια πρωτοκαθεδρία της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, εκφράζοντας την εκτίμηση πως, όταν έρθει η ώρα, οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα μπορεί να τους προσφέρει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

Απαντώντας σε ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο υπουργός Εσωτερικών δηλώνει πως «όλοι θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Στη συνέντευξή του ο κ. Λιβάνιος χαρακτηρίζει ως πολύ επιτυχημένη τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου που εφαρμόστηκε στις Ευρωεκλογές, τονίζοντας πως στη διαδικασία που ξεκινά για την αναθεώρηση του Συντάγματος μπορεί να δοθεί στο νομοθέτη η δυνατότητα να ψηφιστεί νόμος που να εφαρμόζει την επιστολική ψήφο και για τους εντός Ελλάδας ψηφοφόρους.

