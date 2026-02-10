Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

Τι δηλώνει ο υπουργός Εσωτερικών για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για αποδήμους, αλλά και εντός Ελλάδος - Πώς θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες από το 2028

Δημήτρης Κοτταρίδης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 01

Λιβάνιος στο Newsbomb.gr: Απαραίτητη η αξιολόγηση των υπαλλήλων στο Δημόσιο

00.00/22:39

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ΤΟ PODCAST

Spotify Apple

ΑΠΕΝΑΝΤΙ • ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για μία νέα δημόσια διοίκηση, τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και την επέκταση της επιστολικής ψήφου για τους απόδημους και στις εθνικές εκλογές παρουσιάζει μιλώντας στο Newsbomb.gr ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος.

Ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος επισημαίνει πως έχει έρθει η ώρα για ουσιαστικές αλλαγές και στο Δημόσιο, διευκρινίζοντας πως όταν μιλάμε για «άρση της μονιμότητας» μιλάμε για τη συνταγματική κατοχύρωση ενός συστήματος αντικειμενικής αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, που θα οδηγεί είτε σε επιβράβευση όσων πετυχαίνουν τους στόχους τους, είτε σε επιβολή κυρώσεων σε όσους αποτυγχάνουν συστηματικά στη διαδικασία της αξιολόγησης. «Η συνταγματική κατοχύρωση της αξιολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε ένα καλύτερο και πιο αποτελεσματικό Δημόσιο», λέει χαρακτηριστικά.

Εκλογή από τον α’ γύρο στην τοπική αυτοδιοίκηση

Για τις αλλαγές στην τοπική αυτοδιοίκηση ο υπουργός Εσωτερικών κάνει λόγο για μια κωδικοποίηση του όλου νομοθετικού πλαισίου, έτσι ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση και ποια είναι τα όριά της, επισημαίνοντας πως η οικονομική διαχείριση των δήμων βρίσκεται σε ένα βασιλικό διάταγμα του 1958!

Σημαντική χαρακτηρίζει και τη ρύθμιση που θα ισχύσει από τις εκλογές που θα γίνουν τον Νοέμβριο του 2028 και που προβλέπει την εκλογή των δημάρχων και των περιφερειαρχών από έναν γύρο.

Σχολιάζοντας τις αλλαγές που φαίνεται πως θα υπάρξουν στον πολιτικό χάρτη της χώρας, αλλά και τις δημοσκοπήσεις που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ο κ. Λιβάνιος τονίζει πως αποτυπώνεται μια πρωτοκαθεδρία της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου, εκφράζοντας την εκτίμηση πως, όταν έρθει η ώρα, οι πολίτες θα επιλέξουν αυτόν που θα μπορεί να τους προσφέρει ένα καλύτερο βιοτικό επίπεδο.

Απαντώντας σε ερώτηση για μετεκλογικές συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο υπουργός Εσωτερικών δηλώνει πως «όλοι θα πρέπει να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων».

Στη συνέντευξή του ο κ. Λιβάνιος χαρακτηρίζει ως πολύ επιτυχημένη τη διαδικασία της επιστολικής ψήφου που εφαρμόστηκε στις Ευρωεκλογές, τονίζοντας πως στη διαδικασία που ξεκινά για την αναθεώρηση του Συντάγματος μπορεί να δοθεί στο νομοθέτη η δυνατότητα να ψηφιστεί νόμος που να εφαρμόζει την επιστολική ψήφο και για τους εντός Ελλάδας ψηφοφόρους.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βίντεο από τη δράση της συμμορίας που έκλεβε οχήματα και χρήματα από πολίτες

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Σύγκρουση ΙΧ με μηχανή στην άνοδο του Κηφισού, στο ύψος του Ρέντη - Καθυστερήσεις στο σημείο

17:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το παιδί που έπεσε στο σιντριβάνι - «Είναι μια χαρά», λέει ο πατέρας

17:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διεθνές Κοινόν των Ακαδημιών: Η Αθήνα κόμβος παγκόσμιας γνώσης στο Εναρκτήριο Συμπόσιο

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μπετονιέρα έπεσε από γέφυρα στον δρόμο προς Σίσες Ρεθύμνου - Δεν υπήρξε τραυματισμός

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρώσος πρώην δήμαρχος κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε εμπρησμό - Ήθελε να εκφοβίσει την πρώην του

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Σοβαρό ιατρικό λάθος σε νοσοκομείο της Ιταλίας: Μεταμοσχεύθηκε καρδιά που είχε υποστεί βλάβη σε 2χρονο - Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ενστάσεις από Ελλάδα και Μάλτα για το μπλόκο στις ναυτιλιακές υπηρεσίες για το ρωσικό πετρέλαιο

17:12LIFESTYLE

Θωμόπουλος για Φιλιππίδη: «Πολλοί παραγωγοί θέλουν να συνεργαστούν μαζί του, αρκεί να το αποφασίσει»

16:59ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Χειροπέδες σε δεκαπέντε άτομα για προπαγάνδα υπέρ του Ισλαμικού Κράτους - 16 ετών ο νεότερος δράστης

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Κικίλιας για την τραγωδία στη Χίο: Οι σύγχρονοι λαθρέμποροι έστειλαν στον θάνατο 15 άτομα

16:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «H κοσμοπλημμύρα στο ΟΑΚΑ επιβεβαιώνει τη σταθερή στήριξη των πολιτών στη ΝΔ»

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε η τάφρος της Λαψίστας στην Ήπειρο: Πλημμύρισαν 7.000 στρέμματα - Φόβος για τις φετινές καλλιέργειες

16:39LIFESTYLE

Ο Λιούις Χάμιλτον διασκέδασε με την Κιμ Καρντάσιαν και τις αδελφές της - Το αστείο στιγμιότυπο

16:33ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ομόφωνα αθώοι από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων 13 κατηγορούμενοι στην υπόθεση των Σπαρτιατών

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη ισραηλινών ΜΜΕ: Ο Νετανιάχου είχε ενημερωθεί για το σχέδιο εισβολής της Χαμάς από το 2018

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό νησί βγήκε στο «σφυρί», αλλά έχει μια αντικειμενική δυσκολία

16:29ΕΛΛΑΔΑ

«Διπρόσωπος» ο καιρός της Τσικνοπέμπτης: Τσατραφύλλιας: «Άστατος όλη μέρα» - Κολυδάς: «Προσοχή στα συστήματα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε η τάφρος της Λαψίστας στην Ήπειρο: Πλημμύρισαν 7.000 στρέμματα - Φόβος για τις φετινές καλλιέργειες

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Κατάληψη στο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου για το «σκάψιμο αντί απουσίας»: Να φύγει η διευθύντρια, ζητούν μαθητές

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μέσα σε αστικό λεωφορείο - Επιβάτες «πιάστηκαν» στα χέρια

12:05LIFESTYLE

Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

17:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα Μητσοτάκη στην Τουρκία - Τι ώρα θα γίνει η συνάντηση με Ερντογάν

15:59ΚΟΣΜΟΣ

Επστάιν: O εμιρατιανός δισεκατομμυριούχος πίσω από την υπόθεση του «βίντεο βασανιστηρίων»

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Τοξικομανής κάνει χρήση στο κατώφλι του νηπιαγωγείου την ώρα αποχώρησης των παιδιών

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Έβαλε κατά λάθος όπισθεν κα σκότωσε τη μητέρα της – «Ξεψύχησε μέσα σε 3 λεπτά»

16:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Δεν έπρεπε να γίνει η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν» – Επιμένει για τις αμβλώσεις

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

14:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν: «Έχασα τη γλυκιά μου μαμά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ