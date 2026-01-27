Εκλογικός νόμος: Η ακτινογραφία της επιστολικής ψήφου - Τι αλλάζει για τους απόδημους

Όλες οι αλλαγές για τους Έλληνες του εξωτερικού - Η νέα περιφέρεια των 3 εδρών 

Κυριάκος Κουζούμης

Εκλογικός νόμος: Η ακτινογραφία της επιστολικής ψήφου - Τι αλλάζει για τους απόδημους

Η επιστολική ψήφος από τις Ευρωεκλογές 2024

Μια ιστορική μεταρρύθμιση που αλλάζει τον τρόπο εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού παρουσίασε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, κατά το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο του 2026. Η κυβερνητική πρόταση, την οποία εισηγήθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κινείται σε δύο άξονες: τη θεσμοθέτηση τριεδρικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού και την επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές κάλπες.

Οι 3 βασικές αλλαγές στο εκλογικό σύστημα

Οι αλλαγές που προωθούνται είναι συγκεκριμένες και στοχευμένες:

  1. Αυτοτελής εκπροσώπηση: Δημιουργείται νέα, ειδική εκλογική περιφέρεια με 3 έδρες, αποκλειστικά για τους ομογενείς. Πλέον, οι απόδημοι θα εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους, ενώ κάθε κόμμα θα έχει τη δυνατότητα να προτείνει έως και πέντε υποψήφιους από την ομογένεια.

  2. Μείωση βουλευτών Επικρατείας: Προκειμένου να διατηρηθεί ο συνολικός αριθμός των 300 βουλευτών, οι έδρες του Επικρατείας μειώνονται σε 12 (από 15), επιστρέφοντας στο καθεστώς που ίσχυε προ του 2019.

  3. Επιστολική ψήφος παντού: Μετά την εφαρμογή της στις Ευρωεκλογές, η επιστολική ψήφος προτείνεται πλέον και για τις εθνικές εκλογές, ώστε οι απόδημοι να ψηφίζουν από τον τόπο κατοικίας τους, χωρίς τις μετακινήσεις που δυσκόλεψαν τη διαδικασία το 2023.

Το στοίχημα των «200» και η διακομματική

Η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές απαιτεί, βάσει Συντάγματος, την αυξημένη πλειοψηφία 200 βουλευτών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη συναίνεση, το μέτρο δεν θα τεθεί σε ισχύ.

Για τον σκοπό αυτό, ο Θοδωρής Λιβάνιος απηύθυνε πρόσκληση στα κόμματα για τη συγκρότηση άτυπης διακομματικής επιτροπής. Η πρώτη συνεδρίαση έχει οριστεί για την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου στις 11:00, όπου θα συζητηθεί η νέα τριεδρική περιφέρεια και οι τεχνικές λεπτομέρειες της μεταρρύθμισης.

Στη δήλωσή του, ο υπουργός Εσωτερικών τόνισε πως η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί το «αυτονόητο επόμενο βήμα» για τη δημοκρατία, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να υπερβούν τις κομματικές γραμμές για την ενδυνάμωση των δεσμών της ομογένειας με την πατρίδα.

