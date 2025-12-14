Προϋπολογισμός 2026 - Λιβάνιος: Επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές

Επιστολική για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές προανήγγειλε κατά την ομιλία του σήμερα τρίτη ημέρα συζήτησης στην ολομέλεια της Βουλής του σχεδίου νόμου "Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026", ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Λιβάνιος: Στηρίζουμε την αυτοδιοίκηση, θεσμικά και οικονομικά

Οι πόροι προς την Αυτοδιοίκηση αυξήθηκαν, έργα υλοποιούνται σε όλους τους δήμους της χώρας με τη συνδρομή όλων των υπουργείων, η κυβέρνηση στηρίζει θεσμικά και οικονομικά την Αυτοδιοίκηση αλλά δεν θα υποκαταστήσει το έργο των δήμων, ούτε και θα γίνει άλλοθι για όσους αιρετούς, εξαιτίας ανεπάρκειας και ανικανότητας, κρύβονται πίσω από ισχυρισμούς για δήθεν υποχρηματοδότηση, είναι το μήνυμα που έστειλε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, μιλώντας από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής για το νέο προϋπολογισμό. Ο υπουργός Εσωτερικών ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία για την "αυτονόητη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές".

Στόχοι και σχεδιασμοί του υπουργείου

Ο υπουργός αναφέρθηκε στον βασικό σχεδιασμό και τους στόχους του υπουργείου Εσωτερικών και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι το α' τρίμηνο του 2026 θα εφαρμοστεί ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης. "Είναι μια ολιστική μεταρρύθμιση που αγγίζει το σύνολο του οικοσυστήματος των δήμων και των περιφερειών. Περιλαμβάνει ζητήματα διακυβέρνησης, τον τρόπο εκλογής, τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, την καταγραφή όλων των αρμοδιοτήτων δήμων και περιφερειών", είπε ο υπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι δημιουργείται μόνιμος μηχανισμός ανακατανομής αρμοδιοτήτων, εισάγονται σύγχρονοι κανόνες οικονομικής διαχείρισης και αντικειμενικός, ανεξάρτητος, ουσιαστικός έλεγχος σκοπιμότητας. Πάνω από 1000 διάσπαρτες διατάξεις κωδικοποιούνται, καταργούνται και εντάσσονται σε ενιαίο κείμενο. "Οι αιρετοί και οι εργαζόμενοι αλλά κυρίως ο πολίτης αποκτούν ένα σαφές, λειτουργικό και ασφαλές θεσμικό πλαίσιο. Στόχος του νέου Κώδικα είναι η αποτελεσματικότητα, η διαφάνεια και η ενεργή συμμετοχή των πολιτών", είπε ο κ. Λιβάνιος.

Για τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης, ο υπουργός Εσωτερικών είπε ότι οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι το 2019 ήταν 1,8 δις και το ποσό που εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 2026 είναι 2,8 δις ευρώ και συνεπώς μέσα σε έξι χρόνια υπήρξε 1 δις εύξηση των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, αύξηση 55% περίπου.

Πέραν αυτού, τον Ιανουάριο καλύφθηκε πλήρως το τέλος ταφής ύψους 105 εκατομμυρίων, με έκτακτη ενίσχυση από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για όλους τους δήμους της χώρας. "Θα είμαι, στο σημείο αυτό απολύτως σαφής. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι είναι χρήματα των πολιτών. Η κυβέρνηση στηρίζει την αυτοδιοίκηση με θεσμικούς και διαφανείς κανόνες. Αλλά ούτε θα υποκαταστήσει τον αναγκαίο σχεδιασμό, τη διοικητική ικανότητα και την εκτελεστική ευθύνη όλων των αιρετών και ούτε θα γίνει άλλοθι σε ορισμένους που κρύβουν πίσω από ισχυρισμούς για δήθεν υποχρηματοδότηση, την ανικανότητά τους.

Η δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας δεν είναι διαπραγματεύσιμη και η χώρα να είναι σίγουρη ότι, με αυτή την κυβέρνηση, δεν θα γυρίσουμε στις περιπέτειες των προηγούμενων ετών", είπε ο υπουργός Εσωτερικών και τόνισε ότι σε συνεργασία με όλα τα υπουργεία, υλοποιούνται εκατοντάδες έργα σε όλους τους δήμους της χώρας, (σχολικές υποδομές, αθλητικές εγκαταστάσεις, αστικές αναπλάσεις, έργα για ύδρευση και αποχέτευση, και έργα για τη στέγαση γιατρών, εκπαιδευτικών, δημοσίων υπαλλήλων, δημοτικών υπαλλήλων ιδίως σε νησιωτικούς δήμους που υπάρχει αυξημένο πρόβλημα στέγασης). Στην ίδια φιλοσοφία κινείται, όπως είπε, και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, πιο γρήγορες εκτελέσεις και ωριμάνσεις έργων.

Αναφερόμενος στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, ο κ. Λιβάνιος είπε στόχος είναι οι γρήγορες διαδικασίες, οριστική στέλεχωση των θέσεων. Οι χρόνοι των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ έχουν μειωθεί αρκετά, στη συντριπτική πλειονότητα, οι θέσεις προκηρύσσονται και εντός του έτους υπάρχουν τα οριστικά αποτελέσματα. "Θα πάμε ακόμη πιο γρήγορα κυρίως χάρη στο νέο πληροφοριακό σύστημα του ΑΣΕΠ που επιτυγχάνει διαλειτουργικότητα με όλους τους φορείς του δημοσίου, ταχύτητα, αξιοπιστία διαδικασιών", είπε και πρόσθεσε ότι το σύνολο των αιτημάτων για προσλήψεις στις ανταποδοτικές υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης, εγκρίθηκε στο ακέραιο. "Καθαριότητα, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση, φορείς διαχείρησης στερεών αποβλήτων, όλα τα αιτήματα που έκαναν στον προγραμματισμό του 2026 εγκρίθηκαν, όσους θέλανε τους πήρανε", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το α' τρίμηνο του 2026, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών, θα βγει στη διαβούλευση το νέο πλαίσιο για την επιλογή Προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα. Η αρχή είναι "οι καλύτεροι στις θέσεις ευθύνης με την εγγύηση του ΑΣΕΠ". Επίσης μέσα στο 2026 θα υπάρξει ο νέος Δημοσιονομικός Κώδικας και ο νέος Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας, "δύο πολύ σημαντικές μεταρρυθμίσεις που απλοποιούν, κωδικοποιούν, εκσυγχρονίζουν, κάνουν πιο αποτελεσματικό το σημερινό κατακερματισμένο νομοθετικό πλαίσιο". Το 2026 μπαίνει σε εφαρμογή και το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο "που δίνει ασφάλεια στους πολλούς έντιμους δημοσίους υπαλλήλους αλλά είναι και αυστηρό στους ελάχιστους επίορκους".

Ο κ. Λιβάνιος χαρακτήρισε εμβληματικό το έργο της αναβάθμισης των χερσαίων συνοριακών σταθμών. "Επιτέλους, μετά από δεκαετίες, στους Κήπους στον Έβρο, στα ελληνοτουρκικά σύνορα υπάρχει εγκατεστημένος εργολάβος, προχωράει η αναβάθμιση του σταθμού, ολοκληρώθηκαν οι απαλλοτριώσεις ύψους 13 εκατομμυρίων ευρώ και τους επόμενους μήνες θα παραδοθεί προκειμένου να μειωθεί σημαντικά ο χρόνος διέλευσης από τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στους Ευζώνους, τον μεγαλύτερο χερσαίο συνοριακό σταθμό προκηρύσσεται τις επόμενες εβδομάδες έργο ύψους 26 εκατομμυρίων ευρώ, για την συνολική ανάβθμισή του, ιδίως για τον οδικό τουρισμό, που είναι σημαντικός για την οικονομία της Β. Ελλάδας. Στις Καστανιές θα γίνει εξ ολοκλήρου νέος χερσαίος συνοριακός σταθμός,με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προκειμένου και εκεί να διευκολυνθεί η είσοδος και έξοδος οχημάτων από τη χώρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε στην "αυτονόητη μεταρρύθμιση της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές". Η επιτυχία των ευρωεκλογών έδειξε ότι το εγχείρημα μπορεί να υλοποιηθεί και με ασφάλεια και με απόλυτη διαφάνεια, είπε και πρόσθεσε: "τώρα είναι η ώρα της πλήρους ισοτιμίας. Τώρα είναι η ώρα που οι πολιτικές δυνάμεις θα ενώσουν τη φωνή με τους Έλληνες εκλογείς που ζούν στο εξωτερικό και να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη τομή. Τώρα είναι η ώρα η δημοκρατία μας να αγκαλιάσει όλους τους Έλληνες πολίτες όπου και αν ζουν", είπε ο κ. Λιβάνιος.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης