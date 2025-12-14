Προϋπολογισμός 2026: Ανεβαίνουν οι τόνοι ενόψει της ψήφισης - «Πολεμικές» συνθήκες στη Βουλή

Μπορεί η συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2026 στην Βουλή να μπαίνει σήμερα μόλις στην τρίτη ημέρα της διεξαγωγής της, ωστόσο οι τόνοι έχουν ήδη ανέβει στα ύψη. Κι αυτό γιατί οι συνεχείς αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η σκλήρυνση της στάση των αγροτών στα μπλόκα, ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Άλλωστε, ελάχιστες φορές στο παρελθόν έχει γίνει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό με τους αγρότες να βρίσκονται ήδη στα μπλόκα, και μάλιστα με τόσο μαζική συμμετοχή.



Αν σε αυτά τα δεδομένα προσθέσουμε και τις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, γίνεται κατανοητό ότι η φετινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά από προηγούμενες χρονιές.



Η συζήτηση ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής και θα συνεχιστεί μέχρι και τα μεσάνυχτα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, όταν και οι βουλευτές θα κληθούν να ψηφίσουν επί του προϋπολογισμού.



Ιδανικό «timing» η εκλογή Πιερρακάκη



Το «ποδαρικό» στη συζήτηση έγινε με τη θετική είδηση της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, μια εξέλιξη που οι κυβερνητικοί βουλευτές και οι υπουργοί επιχειρούν να εντάξουν στη συζήτηση προκειμένου να σηματοδοτήσουν την θετική πορεία της οικονομίας.



Σε αυτή την προσπάθεια φυσικά έρχονται να απαντήσουν οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, που σε διαφορετικούς τόνους ο καθένας εγκαλεί τον υπ. Οικονομικών για τις αποφάσεις και της ενέργειες της κυβέρνησης στον τομέα της οικονομίας.



Έντονες αντιπαραθέσεις για ΟΕΠΕΚΕΠΕ και μπλόκα



Η χθεσινή συνεδρίαση πάντως χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιπαραθέσεις, καθώς εκτός των άλλων είχαν προηγηθεί οι αποκαλύψεις για τη σύλληψη τόσο του κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη, όσο και στελέχους της ΝΔ στην Κρήτη για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και η άρνηση των αγροτών να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του πρωθυπουργού για διάλογο στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Δευτέρα.



Το «βάρος» της υπεράσπισης της κυβερνητικής πλευράς ανέλαβε κατά κύριο λόγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος χρειάστηκε να αποκρούσει σειρά κατηγοριών εκ μέρους της αντιπολίτευσης.



Οι αγρότες «δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουνε ρεβεγιόν, ούτε για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για την βοήθεια που τόσο απλόχερα έχει δώσει η κυβέρνηση σας» τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος. «Θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθήσετε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;» ρώτησε ο κ. Μάντζος την κυβέρνηση.

Από την πλευρά του, ο έτερος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Γερουλάνος, μεταξύ άλλων έκανε λόγο για δύο παράλληλες «Ελλάδες». «Το πρόβλημα της θεωρίας των δυο Ελλάδων, όπως εκφράζεται στο μυαλό του κ. Μητσοτάκη, είναι ότι, εκ των πραγμάτων, διχάζει. Από τη μια, δημιουργεί τους Έλληνες των προνομίων. Και από την άλλη, τους Έλληνες των υποχρεώσεων. Και οι δύο Ελλάδες του κ. Μητσοτάκη, υπάρχουν μόνο στο κεφάλι του κ. Μητσοτάκη. Διότι μία είναι η Ελλάδα και με τα καλά και με τα άσχημά της. Τις δύο Ελλάδες, δεν τις δημιουργούν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Τις δημιουργεί το κράτος», τόνισε ο κ. Γερουλάνος.



Απαντώντας στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Μαρινάκης του είπε ότι «δυστυχώς, "το λεφτά υπάρχουν" βρίσκεται στον πυρήνα του DNA του ΠΑΣΟΚ. Κάθε τοποθέτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ένα με δύο δισεκατομμύρια ευρώ, είτε αυτό αφορά τους αγρότες, είτε τους υπόλοιπους τομείς, αλλά ξέρετε τα λεφτά είναι συγκεκριμένα. Και επειδή ειρωνευτήκατε τις επενδύσεις, είπα κάτι που είναι απολύτως αληθές. Μέσα σε 6 χρόνια, οι επενδύσεις στην χώρα αυτή αυξήθηκαν κατά 96% όταν το ίδιο χρονικό διάστημα στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 5%. Αυτά τα λεφτά και οι θέσεις εργασίες που δημιουργήθηκαν από αυτή την πολιτική, για να ξέρουμε, είναι τα παραπάνω έσοδα για να έχουμε αυτή τη μείωση των φόρων, για να πάρουν πίσω οι πολίτες αυτά τα οποία στερήθηκαν».



Ο τομεάρχης Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Γαβρήλος μίλησε για υποκριτικό κάλεσμα προς τους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων «τα γνωρίζει μήνες». Προειδοποίησε μάλιστα, να μην πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για «να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», στους οποίους, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται «δίπλα τους».



«Αυτή τη στιγμή συγκρινόμαστε με τη Βουλγαρία σε επίπεδο φτώχειας, με ένα δείκτη γύρω στο 26-27%. Βρισκόμαστε στην προτελευταία θέση της Ευρώπης μαζί με τη Βουλγαρία, από πλευράς αγοραστικής δύναμης. Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, ζουν μια ζοφερή, δυστοπική πραγματικότητα. Τι έχει να πει για αυτά ο κ. Πιερρακάκης;», τόνισε σχετικά με την πορεία της οικονομίας μεταξύ άλλων ο κ. Γαβρήλος.



Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, απευθυνόμενος στον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Π. Μαρινάκη, αναφέρθηκε κατ’ αρχάς στην άδικη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη επικαλούμενος ως παράδειγμα τη φορολόγηση των μερισμάτων: “Ένας συμπολίτης μας μισθωτός με 20.000 ευρώ εισόδημα πληρώσει 4.000 ευρώ φόρο. Και ένας συμπολίτης μας ο όποιος έχει 20.000 ευρώ εισόδημα από μερίσματα θα πληρώσει φόρο 500 ευρώ”.



Ο Αλ. Χαρίτσης κάλεσε τον παριστάμενο κυβερνητικό εκπρόσωπο να απαντήσει ποιους έμμεσους φόρους έχει μειώσει η κυβέρνηση. Φόρους οι οποίοι πλήττουν τα ασθενέστερα στρώματα, διαλύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, γεμίζουν τα ταμεία για να παράγονται τα υπερπλεονάσματα της κυβέρνησης. «Ποιους φόρους μείωσε; Για τη μεγάλη ακίνητη περιουσία.Ποιους φόρους μείωσε; Για τα μεγάλα εισοδήματα. Ποιους φόρους μείωσε; Για τα μερίσματα» είπε ο κ. Χαρίτσης κάνοντας λόγο για μία κυβέρνηση που στη φορολογική της πολιτική είναι «η πιο άδικη και η πιο ταξική που είχαμε ποτέ». Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε την κυβέρνηση της ΝΔ ότι την ίδια στιγμή δεν στηρίζει τη μισθωτή εργασία, δεν στηρίζει τη νέα γενιά αλλά έχει χρήματα «για

να αυξήσει ακόμη περισσότερο φέτος τους εξοπλισμούς ενώ είμαστε η χώρα με τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες στο ΝΑΤΟ. «Δεν αποδεχόμαστε λοιπόν αυτή τη λογική, που λέει ότι αυτές είναι οι δυνατότητες 1,7 δισ., ό,τι περίσσεψε, πείτε που να τα δώσουμε”.



Ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε κοινή απάνητση στον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και τον πρόεδρο της ΝΕΑΡ, αφήνοντας και αιχμές για τις εσωκομματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα δύο κόμματα της Αριστεράς. «Θα δώσω μια κοινή απάντηση γιατί ήσασταν στο ίδιο κόμμα όπως βρεθήκατε και στον ίδιο εξώστη. Κύριε, Χαρίτση με ρωτήσατε και κατ' επέκταση και την Κυβέρνηση για το "τί έχουμε κάνει για τους νέους". Κάθεστε δίπλα στον υπουργό Οικονομικών (σ.σ. τον Ευκλείδη Τσακαλώτο) επί των ημερών του οποίου ο φόρος και για τους νέους και για όλους ήταν 29%. Εμείς, που δήθεν όπως λέτε δεν έχουμε κάνει τίποτα για τους νέους το πήγαμε στο μηδέν. Το μηδέν είναι μικρότερο του 29%, όπως και το 9% για όσους είναι μέχρι 30 χρονών είναι κατά είκοσι μονάδες κάτω από το 29%, που ήταν. Εσείς, λοιπόν, που ρωτάτε τι έχουμε κάνει για το δημογραφικό σας λέω ότι ένας πατέρας δύο παιδιών είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 16%, λιγότερο από τον μισό. Ένας γονέας τριών παιδιών, είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 9%. Συνεπώς, το να κουνάτε το δάκτυλο εσείς που πήγατε την προκαταβολή του φόρου στο 100%, δημιουργήσατε ένα ασφαλιστικό πάνω από 30% σαν φόρο σε κάθε ευρώ που βγάζαμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτό λέγεται ως το απόλυτο θράσος. Έφυγαν 650.000 νέοι άνθρωποι από την χώρα από αυτές τις πολιτικές σας και έχουν επιστρέψει περισσότεροι από του μισούς», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.



Τέλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για διάλογο με τους αγρότες, τόνισε ότι είπε ότι «ο διάλογος που λέει κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Γιατί, όταν θες διάλογο, δεν στέλνεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, που αγωνίζονται, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ασκήσει διώξεις», Οι αγρότες δεν θέλουν λόγους συμπάθειας. Από τέτοια χορτάσανε. Θέλουνε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Στο θέμα του διαλόγου μεταξύ κυβέρνησης και αγροτών αναφέρθηκε και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης Κώστας Χήττας, ο οποίος ρώτησε εάν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών ή όχι, αντί για «κουβέντες στον αέρα". Αλλιώς, είναι προσχηματική η πρόσκληση που απευθύνει ο πρωθυπουργός», είπε ο κ. Χήττας.

Σχολιάζοντας το ίδιο θέμα, ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, τόνισε ότι «στο σλόγκαν της κυβέρνησης "ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους" αντιτείνουμε ένα διαφορετικό: "Όχι στην κυβερνητική διαφθορά, όχι στον εμπαιγμό των έντιμων αγροτών"» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».

Κόντρα για τους συλληφθέντες του ΟΠΕΚΕΠΕ



Ταυτόχρονα, την πολιτική ζωή επισκιάζει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς δύο από τους 15 συλληφθέντες στην Κρήτη για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο φαίνεται να συνδέονται με τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα.



Σε αυτό το πλαίσιο, εδώ και δύο ημέρες έχει ξεσπάσει «πόλεμος» ανακοινώσεων και αποκαλύψεων ανάμεσα στα δύο κόμματα που αλληλοκατηγορούνται για την εμπλοκή των στελεχών τους.



Σε ό,τι αφορά τον Μύρωνα Χιλετζάκη, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι «ο κ. Χιλετζάκης ήταν ανενεργό μέλος μας εδώ και χρόνια, δεν συμμετείχε σε καμία πρόσφατη εκλογική διαδικασία και έχει διαγραφεί οριστικά από τα μητρώα του κόμματος» και σχολίασε ότι «μόλις υπάρξει η παραμικρή εμπλοκή μέλους σε ποινική δικογραφία, να αναστέλλεται αυτομάτως και ακαριαία η κομματική του ιδιότητα. Δεν περιμένουμε υποδείξεις για να πράξουμε το αυτονόητο, ούτε εκδίδουμε δελτία τύπου όπως έσπευσε να κάνει το ΠΑΣΟΚ για επικοινωνιακή διαχείριση».



Το ΠΑΣΟΚ με ομοβροντία ανακοινώσεων έφερε στην επιφάνεια βίντεο από τον περασμένο Μάιο στο οποίο ο κ. Χιλετζάκης εμφανίζεται να εξάρει το κυβερνητικό έργο και συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «"το ταπεραμέντο της Νέας Δημοκρατίας και του κ.Τσιάρα" για τα κονδύλια που έχει εξασφαλίσει στις Βρυξέλλες και κλείνει την τοποθέτηση του με τη φράση "έξι χρόνια έσπερνε η Νέα Δημοκρατία και τώρα θερίζουμε". Πολύ …ενεργός εμφανίζεται για «αδρανές» μέλος όπως τον χαρακτηρίζει η κυρία Σδούκου. Εξακολουθεί η Νέα Δημοκρατία να προσποιείται ότι δεν τον ξέρει τον κ. Χιλετζάκη;»



Από την πλευρά της, η ΝΔ «σηκώνει» το θέμα του Γιώργου Λαμπράκη, ο οποίος επίσης συνελήφθη στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και που, όπως αποκάλυψε η ΝΔ, είναι κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.



Ήδη από την Παρασκευή πάντως, μετά τις αποκαλύψεις ο Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Σπυρόπουλος ζήτησε από την αρμόδια κομματική επιτροπή την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους για τον κ. Λαμπράκη.



Παράλληλα, η Χαριλάλου Τρικούπη σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Παρασκευή καλεί «να μη μείνει κανείς στο απυρόβλητο». «Κανείς δεν επικαλείται οποιαδήποτε σχέση του με τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για να κάνει εγκληματικές πράξεις, όπως έχει συμβεί με τον κ. Ξυλούρη που επικαλείται την κουμπαριά του με τον κ. Μητσοτάκη σε συνομιλίες που βρίσκονται στη δικογραφία του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Κανείς δεν πρέπει να μείνει στο απυρόβλητο», αναφέρει συγκεκριμένα.

