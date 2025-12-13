Προϋπολογισμός 2026: Σύγκρουση κυβέρνησης - αντιπολίτευσης στη Βουλή για αγρότες και οικονομία

Σε υψηλούς τόνους απάντησε ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στις παρεμβάσεις του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων για όσα υποστήριξαν σχολιάζοντας την αρχική του τοποθέτηση για τον Προϋπολογισμό.

Στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση όπως στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργο Γαβρήλο είπε ότι «θα δώσω μια κοινή απάντηση γιατί ήσασταν στο ίδιο κόμμα όπως βρεθήκατε και στον ίδιο εξώστη. Κύριε, Χαρίτση με ρωτήσατε και κατ' επέκταση και την Κυβέρνηση για το "τί έχουμε κάνει για τους νέους". Κάθεστε δίπλα στον υπουργό Οικονομικών (σ.σ. τον Ευκλείδη Τσακαλώτο) επί των ημερών του οποίου ο φόρος και για τους νέους και για όλους ήταν 29%.

Εμείς, που δήθεν όπως λέτε δεν έχουμε κάνει τίποτα για τους νέους το πήγαμε στο μηδέν. Το μηδέν είναι μικρότερο του 29%, όπως και το 9% για όσους είναι μέχρι 30 χρονών είναι κατά είκοσι μονάδες κάτω από το 29%, που ήταν. Εσείς, λοιπόν, που ρωτάτε τι έχουμε κάνει για το δημογραφικό σας λέω ότι ένας πατέρας δύο παιδιών είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 16%, λιγότερο από τον μισό. Ένας γονέας τριών παιδιών, είχε φόρο 29% και τώρα θα έχει 9%.

Συνεπώς, το να κουνάτε το δάκτυλο εσείς που πήγατε την προκαταβολή του φόρου στο 100%, δημιουργήσατε ένα ασφαλιστικό πάνω από 30% σαν φόρο σε κάθε ευρώ που βγάζαμε ως ελεύθεροι επαγγελματίες , αυτό λέγεται ως το απόλυτο θράσος. Έφυγαν 650.000 νέοι άνθρωποι από την χώρα από αυτές τις πολιτικές σας και έχουν επιστρέψει περισσότεροι από του μισούς».

Ο κ. Μαρινάκης, σχολιάζοντας και την δεύτερη παρέμβαση του προέδρου της Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση του είπε ότι «επιμένετε, ενώ ήσασταν Υπουργός εκείνης της Κυβέρνησης (εν. του ΣΥΡΙΖΑ) που έκανε ό,τι έκανε και τα θυμόμαστε όλοι. Επιμένετε για τους νέους και αυτά που λέτε για το «παιδικό δωμάτιο» ή για το διαθέσιμο εισόδημα είναι μια "καραμέλα" .

O κόσμος δεν τα ακούει για αυτό θα συνεχίσετε εσείς και τα υπόλοιπα κόμματα να μετράτε μονοψήφια ποσοστά» και πρόσθεσε «το 2019, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη Πρωθυπουργός στο Λουξεμβούργο ή στην Ελβετία και το 2025 προς 2026 δεν συζητάμε τον Προϋπολογισμό της Βουλγαρίας. Το περιβόητο διαθέσιμο εισόδημα - πράγματι είναι ακόμα χαμηλό- αλλά τώρα είναι στο 70% του ευρωπαϊκού μέσου όρου και επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν στο 61%.

Η ατομική κατανάλωση, που είναι ένα στοιχείο που λέει όλη την αλήθεια- είναι στο 81% και δεν είμαστε ούτε πρώτη, ούτε δεύτεροι από το τέλος όπως λέτε, αλλά είμαστε στην εβδόμη θέση από το τέλος και πράγματι είμαστε χαμηλά ακόμη . Όλα όσα λέτε για τους νέους σας τα επιστρέφω και σας ρωτώ: για τους νέους βάλατε φόρους και παραπάνω εισφορές, για τους αγρότες δεν κάνατε τίποτα, για κανέναν δεν νοιαστήκατε και έρχεστε εδώ με τόσο οργισμένο ύφος, έχοντας κατέβει από τον εξώστη που ήσασταν πριν λίγες εβδομάδες για να μας κουνήσετε το δάκτυλο;»

Σχετικά με τις αναφορές στις οποίες επέμεινε ο κ. Χαρίτσης για το γαλάζιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Μαρινάκης του είπε πως «Όλες αυτές οι βαρύγδουπες διατυπώσεις περί εγκληματικής οργάνωσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και όσα λέτε για να στοχοποιήσετε το σύνολο ενός κόμματος και των βουλευτών του δεν έχουν καμία βάση. Αυτό που δεν έχετε καταλάβει είναι ότι η χώρα μας σε 30 χρόνια πλήρωσε για τις αγροτικές επιδοτήσεις 3 δισ. ευρώ.

Εάν θέλουμε ο κόσμος να μας πάρει όλους στα σοβαρά πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται και η Βουλή των Ελλήνων και περισσότερο η ελληνική κοινωνία να κατηγορούμε συλλήβδην μόνο ένα κόμμα. Γιατί παρά πολύ απλά σε όλους όσους πετάνε λάσπη, τίποτα από όσα έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν δυστυχώς εγκαίρως για τις πληρωμές των επιδοτήσεων. Αλλά δεν μπορεί να κατηγορείτε την Κυβέρνηση γιατί άργησε να κάνει τις πληρωμές για να τις κάνει όπως επιτέλους γίνονται τώρα σωστές και γιατί δεν πληρώνει χωρίς ελέγχους. Η παθογένεια αυτή δεν ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια».

Στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτριο Μάντζο, ο υφυπουργός του είπε ότι «δυστυχώς, "το λεφτά υπάρχουν" βρίσκεται στον πυρήνα του DNA του ΠΑΣΟΚ. Κάθε τοποθέτηση κοινοβουλευτικού εκπροσώπου είναι ένα με δύο δισεκατομμύρια ευρώ, είτε αυτό αφορά τους αγρότες, είτε τους υπόλοιπους τομείς, αλλά ξέρετε τα λεφτά είναι συγκεκριμένα.

Και επειδή ειρωνευτήκατε τις επενδύσεις, είπα κάτι που είναι απολύτως αληθές. Μέσα σε 6 χρόνια, οι επενδύσεις στην χώρα αυτή αυξήθηκαν κατά 96% όταν το ίδιο χρονικό διάστημα στην ευρωζώνη αυξήθηκαν κατά 5%. Αυτά τα λεφτά και οι θέσεις εργασίες που δημιουργήθηκαν από αυτή την πολιτική, για να ξέρουμε, είναι τα παραπάνω έσοδα για να έχουμε αυτή τη μείωση των φόρων, για να πάρουν πίσω οι πολίτες αυτά τα οποία στερήθηκαν».

Στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία, σχετικά με όσα υποστήριξε ότι κατέθεσε στη Εξεταστική Επιτροπή ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος, ο κ. Μαρινάκης του απάντησε « είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης. Μίλησα με τον κ. Μπουκώρο, ουδέποτε είπε αυτό το οποίο μας είπατε. Για άλλη μια φορά εσείς και το κόμμα σας λέτε ψέματα. Είστε ένας ψεύτης» και διευκρίνισε «ο κ. Μπουκώρος, είπε ότι ενημέρωσε προφορικά για την πρόθεσή του να παραιτηθεί. Και την παραίτησή του την έστειλε σε mail στο Γραφείο του Πρωθυπουργού, αυτό είπε και ξαναδείτε τα Πρακτικά, εάν και δεν έχει νόημα να δείτε τα Πρακτικά, γιατί είστε ένας κοινός ψεύτης και συκοφάντης Και είστε με το κόμμα που σας αξίζει, με τους ψεύτες».

Ο κ. Μαρινάκης απευθυνόμενος στην Αντιπολίτευση είπε ότι «εάν πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η χώρα μας στις εποχές δέκα χρόνια πριν ακριβώς, όπου δεν ξέραμε ακριβώς εάν θα έχουμε Προϋπολογισμό, δεν ξέραμε ακριβώς αν θα είμαστε στην Ευρώπη, μάλλον ήμασταν πολύ αβέβαιοι γι' αυτό, είστε γελασμένοι. Τελείωσε το «λεφτά υπάρχουν», τελείωσε το «δώστα όλα», τελείωσε αυτή η λογική του να τάζεις με τα χρήματα των πολιτών. Γιατί όλα αυτά τα λεφτά που τάξατε όλοι εσείς, δεν είναι δικά σας, ούτε δικά μας, είναι τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου».



Για τον Προϋπολογισμό του 2026, ο κ. Μαρινάκης εστίασε σε τρία σημεία λέγοντας ότι αυτός «μειώνει φόρους για όλα τα φυσικά πρόσωπα, για όλες τις επιχειρήσεις και δεν δίνει επιδόματα. Ναι, χρειαζόμαστε μόνιμα επιδόματα και προνοιακά επιδόματα, αλλά νομίζω ότι σε μία χώρα με ανεργία λιγότερο από 8%, το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι να μιλάμε για άλλα επιδόματα. Μπράβο, λοιπόν, στην Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών που αντιλήφθηκε τις ανάγκες και σε συνέχεια των φόρων που έχουν μειωθεί ότι "περίσεψε" ότι συγκεντρώθηκε, όλα τα έσοδα που δημιουργήθηκαν να πάνε σε φοροελαφρύνσεις και όχι σε επιδόματα».

Το δεύτερο σημείο που υπογράμμισε ο υφυπουργός σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2026, είπε ότι «επιτέλους, μια χώρα, ένα πολιτικό σύστημα - για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους- που εργαλειοποίησε συστηματικά τη νέα γενιά, έρχεται μια Κυβέρνηση και παίρνει ξεκάθαρες αποφάσεις υπέρ της νέας γενιάς» Η απόφαση, είπε, «ο νέος έως 25 ετών όπου και εάν δουλεύει - είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή είναι μισθωτός- δεν θα έχει φόρο για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Και όποιος είναι έως 30 ετών θα έχει συντελεστή φόρου 9% από 29% που είχε - δέκα μονάδες κάτω- καθώς να σκεφτεί και πόσο έχουν μειωθεί και οι εισφορές για τους νέους ελευθέρους επαγγελματίες, την κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος, όλα αυτά που μπορεί να δώσουν όφελος μέχρι και 3.000 ευρώ ετησίως»

Το τρίτο σημείο του Προϋπολογισμού, στο οποίο επικεντρώθηκε ο υφυπουργός και σχολίασε είναι όπως είπε «οι οικογένειες» λέγοντας «μιλάμε πάρα πολύ για το δημογραφικό, έχουν χυθεί αμέτρητοι τόνοι από μελάνι σε άρθρα, έχουν γίνει αμέτρητες συζητήσεις, έχουμε στηρίζει τις νέες μητέρες με επίδομα, αλλά επιτέλους το φορολογικό μας σύστημα προσαρμόζεται σε μια μεγάλη κρίση που είναι το δημογραφικό και έτσι κάθε σε κάθε οικογένεια που προστίθεται ένα παιδί θα προστίθενται δύο μονάδες λιγότερο φόρο. Οι τρίτεκνοι, θα έχουν φόρο 9%, είκοσι μονάδες λιγότερο από όσο είχαν το 2019. Οι πολύτεκνοι, θα έχουν μηδενικό φόρο. Αυτά είναι έσοδα στην ουσία είναι μεγαλύτεροι μισθοί» είπε ο υφυπουργός.

Ο κ. Μαρινάκης, παράλληλα επισήμανε ότι κατά τις συζητήσεις των Προϋπολογισμών στην Βουλή, «οι Κυβερνήσεις έλεγαν τις "παροχές" για την επόμενη χρονιά και η Αντιπολίτευση έταζε περισσότερα. Αυτός ήταν ο μεταπολιτευτικός κανόνας. Μιλούσαμε για το "τι" θα δώσουμε και ελάχιστα έως καθόλου για το "πώς" θα το δώσουμε» και είπε «εγώ στέκομαι, σε ένα στοιχείο του Προϋπολογισμού, οι επενδύσεις στην Ελλάδα 2019 - 2026 αυξάνονται κατά 96%, όταν το αντίστοιχο ποσοστό αυτά τα χρόνια είναι 5% στην Ευρωζώνη.

Έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκαν μισό εκατομμύρια θέσεις εργασίας, έτσι δημιουργήθηκαν έσοδα χωρίς ν αυξάνονται φόροι και έτι μπορούμε και αυτά τα λεφτά. Γιατί για πολλά χρόνια στην αίθουσα αυτή, τα κόμματα έπαιζαν Monopoly και δυστυχώς κάποιες φορές, ενώ τα λεφτά στην Monopoly είναι ψεύτικα γιατί είναι παιχνίδι, αλλά πίστεψαν ότι το παιχνίδι ήταν πραγματικότητα και έτσι οι περιβόητες ανέξοδες υποσχέσεις αποδείχθηκαν οι πιο ακριβές»

Ο υφυπουργός κατέληξε λέγοντας «πως μόνο εάν κάνουμε μια συζήτηση με το να πούμε που θα βρούμε τα λεφτά έχει αξία η κάθε μας ξεχωριστή υπόσχεση» και τόνισε ότι « πως η Ελλάδα του απόλυτου εφιάλτη από πριν από δέκα χρόνια είναι πλέον η Ελλάδα της επιστροφής. Ζητούμενο είναι να γίνουμε η Ελλάδα που και πάλι θα υπάρξει στο δικαίωμα στο όνειρο. Στο Ελληνικό όνειρο. Ενός νέου στο να μπορεί να ονειρευτεί ότι θα κάνει το δικό του σπίτι, την δική του οικογένεια, η μεσαία τάξη να πιστέψει ότι μπορεί επιτέλους να έχει ένα Κράτος που θα παίρνει λιγότερα από τους φόρους - όπως το κάνουμε και οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας να ζήσουν και πάλι με αξιοπρέπεια. Θεωρώ ότι ο δρόμος που έχει επιλέξει η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλα όσα έχει καταφέρει είναι οι προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν οι παραπάνω πόροι, τα παραπάνω έσοδα, έτσι ώστε να ερχόμαστε εδώ κάθε χρόνο και να ανακοινώνουμε φοροελαφρύνσεις και καλύτερο εισόδημα για τους πολίτες»

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στην πρόσκληση για διάλογο του πρωθυπουργού στους αγρότες



Νωρίτερα, "προσχηματικό" χαρακτήρισαν οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, τον διάλογο που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προς τους εκπροσώπους των αγροτών, με αφορμή σχετική αναφορά του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Π. Μαρινάκη, στο πλαίσιο της ομιλίας του για τον κρατικό προϋπολογισμό 2026,

Οι αγρότες «δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουνε ρεβεγιόν, ούτε για να εκφράσουν τον ..ενθουσιασμό τους για την βοήθεια που τόσο απλόχερα έχει δώσει η κυβέρνηση σας» σχολίασε δηκτικά ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δ. Μάντζος. Θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα εξακολουθήσετε να διαφημίζετε τις παραλείψεις σας; ρώτησε ο κ. Μάντζος την κυβέρνηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Γ. Γαβρήλος μίλησε για υποκριτικό κάλεσμα προς τους αγρότες, τα αιτήματα των οποίων «τα γνωρίζει μήνες». Προειδοποίησε μάλιστα, να μην πάρει πρωτοβουλίες η κυβέρνηση για «να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών», στους οποίους, η ελληνική κοινωνία βρίσκεται «δίπλα τους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος είπε ότι «ο διάλογος που λέει κυβέρνηση είναι προσχηματικός. Γιατί, όταν θες διάλογο, δεν στέλνεις ούτε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν τους αγροτοκτηνοτρόφους, που αγωνίζονται, ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για να ασκήσει διώξεις», Οι αγρότες δεν θέλουν λόγους συμπάθειας. Από τέτοια χορτάσανε. Θέλουνε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια, είπε ο κ. Καραθανασόπουλος.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήττας ρώτησε εάν η κυβέρνηση θα ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών ή όχι, αντί για "κουβέντες στον αέρα". Αλλιώς, είναι προσχηματική η πρόσκληση που απευθύνει ο πρωθυπουργός, είπε ο κ. Χήττας.

Πάει πάρα πολύ να κατηγορεί η κυβέρνηση της υποκρισίας, τους αγρότες, για προσχηματικό διάλογο, είπε ο πρόεδρος της ΚΟ Νέα Αριστερά, Αλ. Χαρίτσης και τόνισε: «Σταματήστε να επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό. Σταματήστε να ρίχνετε λάδι στη φωτιά, με τη στήριξη και συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης. Προσπαθείτε να παρουσιάσετε τους αγρότες ως «εγκληματική οργάνωση». Εγκληματική οργάνωση είναι αυτή που έστησε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» είπε ο κ. Χαρίτσης.

Στο σλόγκαν της κυβέρνησης «ναι στο διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους» αντιτείνουμε ένα διαφορετικό: «Όχι στην κυβερνητική διαφθορά, όχι στον εμπαιγμό των έντιμων αγροτών» είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλ. Καζαμίας, σημειώνοντας ότι «διάλογος με εκβιασμούς δεν γίνεται».