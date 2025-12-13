Θερμή υποδοχή Πιερρακάκη στη Βουλή μετά την εκλογή στην προεδρία του Eurogroup - Βίντεο

Πανηγυρικό ήταν χθες το κλίμα στη Βουλή, τουλάχιστον στους κόλπους των βουλευτών της γαλάζιας παράταξης, όταν έφτασε ο νεοκλεγμένος επικεφαλής του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης,

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, έφτασε στη Βουλή για τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup, και ήρθε αντιμέτωπος με θερμούς εναγκαλισμούς και ασπασμούς, και βέβαια πολλά συγχαρητήρια.

Τα καθήκοντά του και ο ρόλος του

Ως πρόεδρος του Eurogroup, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών θα προεδρεύει των μηνιαίων συναντήσεων των ομολόγων του και θα εκπροσωπεί τη ζώνη του ευρώ σε διεθνές επίπεδο.

Το Bloomberg μάλιστα σημειώνει τον ιδιαίτερο συμβολισμό της εκλογής γράφοντας:

Αρχικά σχεδιασμένη ως μια άτυπη συνάντηση για την ανταλλαγή απόψεων, το Eurogroup μεταμορφώθηκε σε ένα από τα πιο παρακολουθούμενα φόρουμ της περιοχής κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους. Διαπραγματεύτηκε συμφωνίες αργά τη νύχτα για έκτακτα πακέτα διάσωσης, αναθεώρηση των τραπεζικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δάνεια της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψει την Ελλάδα από την χρεοκοπία και την έξοδο από το ευρώ πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία.

Αυτό κάνει την άνοδο του Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup ακόμη πιο συγκινητική. Η Ελλάδα έχει ήδη ανακτήσει το επενδυτικό της βαθμό, η οικονομία της αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είναι ένα από τα λίγα κράτη μέλη της ΕΕ που παρουσιάζουν πλεόνασμα στον προϋπολογισμό.

Αν και ο ρόλος του προέδρου του Eurogroup είναι σήμερα πολύ λιγότερο σημαντικός, ο Πιερράκακης είναι πιθανό να αντιμετωπίσει διαφωνίες σε μια σειρά κρίσιμων ζητημάτων, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλαπλές εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις και η συναίνεση για τον τρόπο αντιμετώπισής τους είναι κατακερματισμένη.

