Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

Η πρώτη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

Κυρίες και κύριοι, τα επόμενα χρόνια στόχος μου θα είναι να διατηρήσω το Eurogroup ως ένα όργανο ενότητας και κοινού σκοπού, με επίκεντρο το κοινό μας νόμισμα, τα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, θεμελιωμένο στις βασικές αξίες της Ένωσης.

Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο μαθήματα - όπως ανέφερα και πριν στη συνεδρίαση με τους συναδέλφους μου - που έγιναν ακόμη πιο ξεκάθαρα τις τελευταίες εβδομάδες και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Eurogroup μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι ότι οι παλιές διαχωριστικές γραμμές που υπήρχαν στην Ευρώπη, μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων - οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι λεγόμενοι «φειδωλοί» και οι λεγόμενοι «σπάταλοι» - φαίνεται πως έχουν υποχωρήσει. Και αυτό γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο-πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες.

Οι κοινές προκλήσεις

Υπάρχουν κοινές προκλήσεις άμυνας που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε. Και γι’ αυτό οι πολιτικές που θα προωθήσουμε πρέπει επίσης να είναι κοινές.

Το δεύτερο σημείο αφορά ακριβώς αυτό: η Έκθεση Ντράγκι, η Έκθεση Λέτερ, οι πολιτικές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ήδη στο τραπέζι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμη της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και μια απόλυτη προσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ταχύτητα και ευελιξία.

Σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, υλοποιώντας τις ατζέντες της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της Ενιαίας Αγοράς, του Ψηφιακού Ευρώ και της ενίσχυσης των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανάπτυξη.

Η δοκιμασία της Ελλάδας

Μια λέξη για τη χώρα μου, την Ελλάδα, και τον λαό της. Πιστεύω πως πριν από δέκα χρόνια εδώ, στις Βρυξέλλες, η συζήτηση ήταν αν η Ελλάδα θα έβγαινε ή όχι από την Ευρωζώνη. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Αυτό αποτελεί, θα έλεγα, απόδειξη πολλών πραγμάτων. Είναι απόδειξη της συλλογικής δύναμης ενός λαού. Είναι απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της βοήθειας που λάβαμε στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι απόδειξη της μεταρρυθμιστικής προσέγγισης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση αλλαγών. Και είναι επίσης απόδειξη μιας συλλογικής κατανόησης μιας ολόκληρης γενιάς, που μπόρεσε πραγματικά να αφομοιώσει τόσο τους κινδύνους του εφησυχασμού όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης.

Και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι απλώς εθνικό. Είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό.

Κλείνοντας, θα αναλάβω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη μέλη ώστε να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σίγουρης Ευρώπης, έτοιμης για το μέλλον και θωρακισμένης γι’ αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές μας και όλους εσάς που ήρθατε απόψε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι που 10 χρόνια πριν φαινόταν αδιανόητο.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

