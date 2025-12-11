Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

Θα αναλάβω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη μέλη ώστε να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

Συνεδρίαση του Eurogroup, στις Βρυξέλλες, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 

Eurokinissi
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η πρώτη συνέντευξη Τύπου του Eurogroup μετά την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του Προέδρου.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε:

Κυρίες και κύριοι, τα επόμενα χρόνια στόχος μου θα είναι να διατηρήσω το Eurogroup ως ένα όργανο ενότητας και κοινού σκοπού, με επίκεντρο το κοινό μας νόμισμα, τα κοινά οικονομικά μας συμφέροντα και το ευρωπαϊκό εγχείρημα, θεμελιωμένο στις βασικές αξίες της Ένωσης.

Αν μου επιτρέπετε, υπάρχουν δύο μαθήματα - όπως ανέφερα και πριν στη συνεδρίαση με τους συναδέλφους μου - που έγιναν ακόμη πιο ξεκάθαρα τις τελευταίες εβδομάδες και καθ’ όλη τη διάρκεια της συμμετοχής μου στο Eurogroup μέσα στη χρονιά. Το πρώτο είναι ότι οι παλιές διαχωριστικές γραμμές που υπήρχαν στην Ευρώπη, μέσα στις οποίες μεγάλωσαν γενιές Ευρωπαίων - οι διακρίσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, Ανατολής και Δύσης, οι λεγόμενοι «φειδωλοί» και οι λεγόμενοι «σπάταλοι» - φαίνεται πως έχουν υποχωρήσει. Και αυτό γιατί οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι λίγο-πολύ κοινές. Είναι πολύ παρόμοιες.

Οι κοινές προκλήσεις

Υπάρχουν κοινές προκλήσεις άμυνας που προκύπτουν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έχουμε κοινές προκλήσεις τεχνολογικής καινοτομίας, κοινές μακροοικονομικές ανισορροπίες που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διορθώσουμε. Και γι’ αυτό οι πολιτικές που θα προωθήσουμε πρέπει επίσης να είναι κοινές.

Το δεύτερο σημείο αφορά ακριβώς αυτό: η Έκθεση Ντράγκι, η Έκθεση Λέτερ, οι πολιτικές που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ήδη στο τραπέζι. Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά η στρατηγική μας πρέπει να γίνει συνώνυμη της υλοποίησης. Χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία, περισσότερη σύμπραξη και μια απόλυτη προσήλωση στη δημιουργία αποτελεσμάτων με ταχύτητα και ευελιξία.

Σε αυτό σκοπεύω να επικεντρωθώ, υλοποιώντας τις ατζέντες της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, της Ενιαίας Αγοράς, του Ψηφιακού Ευρώ και της ενίσχυσης των δημοσιονομικών θεμελίων της Ευρωζώνης, επιτυγχάνοντας παράλληλα ανάπτυξη.

Η δοκιμασία της Ελλάδας

Μια λέξη για τη χώρα μου, την Ελλάδα, και τον λαό της. Πιστεύω πως πριν από δέκα χρόνια εδώ, στις Βρυξέλλες, η συζήτηση ήταν αν η Ελλάδα θα έβγαινε ή όχι από την Ευρωζώνη. Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε. Αυτό αποτελεί, θα έλεγα, απόδειξη πολλών πραγμάτων. Είναι απόδειξη της συλλογικής δύναμης ενός λαού. Είναι απόδειξη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, της βοήθειας που λάβαμε στις πιο δύσκολες στιγμές. Είναι απόδειξη της μεταρρυθμιστικής προσέγγισης της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη για την υλοποίηση αλλαγών. Και είναι επίσης απόδειξη μιας συλλογικής κατανόησης μιας ολόκληρης γενιάς, που μπόρεσε πραγματικά να αφομοιώσει τόσο τους κινδύνους του εφησυχασμού όσο και τις ευκαιρίες της μεταρρύθμισης.

Και το λέω αυτό γιατί το συγκεκριμένο μάθημα δεν είναι απλώς εθνικό. Είναι θεμελιωδώς ευρωπαϊκό.

Κλείνοντας, θα αναλάβω αυτή την ευθύνη με ταπεινότητα και αποφασιστικότητα, δεσμευμένος να συνεργαστώ με όλα τα κράτη μέλη ώστε να προσφέρουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στους πολίτες μας και να ενισχύσουμε τα θεμέλια μιας ισχυρής, σίγουρης Ευρώπης, έτοιμης για το μέλλον και θωρακισμένης γι’ αυτό.

Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά τους ομιλητές μας και όλους εσάς που ήρθατε απόψε. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι που 10 χρόνια πριν φαινόταν αδιανόητο.

Ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών. Η πρώτη συνεδρίαση της Ευρωομάδας υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΚΟΣΜΟΣ

Ποντίκι «τρύπωσε» σε πτήση προς Άμστερνταμ - Εγκλωβίστηκαν στην Αρούμπα οι επιβάτες

20:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Σπουδαία επιτυχία για τη χώρα μας»

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία

20:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συγχαρητήρια Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Πιερρακάκη: Η σταθερότητα και η συνοχή της ζώνης του ευρώ είναι πιο σημαντικά από ποτέ

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Συνελήφθη 16χρονος με πτυσσόμενο μαχαίρι

20:14ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroCup Women: Ο Παναθηναϊκός «γονάτισε» τον Ερυθρό Αστέρα

20:13LIFESTYLE

Καίτη Γκρέυ: Ο γιος της κατέθεσε αγωγή για την ιδιόχειρη διαθήκη της - «Είναι πλαστή, έχουμε όλα τα αποδεικτικά στοιχεία»

20:12ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Χαλάνδρι: «Πράσινο φως» για τη ριζική ανάπλαση κομβικού δρόμου

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-0: Αυτογκόλ του Μουκουντί με το… καλησπέρα - Δείτε τη φάση!

19:48ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καρδίτσα: Αναβλήθηκε η δίκη για την υπόθεση Μάγγου, μετά από αίτημα των συνήγορων υπεράσπισης

19:47ΕΛΛΑΔΑ

Πετράλωνα: Συναγερμός για την εξαφάνιση 13χρονου από δομή φιλοξενίας

19:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Ζίνι δεν πάει στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, λένε στην Ανγκόλα

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

19:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για Πιερρακάκη: «Μία επιτυχία που αποτελεί αναγνώριση του κύρους της χώρας μας»

19:34ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Περιπέτεια για 12 μαθητές από την Αθήνα – Στο νοσοκομείο με συμπτώματα δύσπνοιας

19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κυκλώνας σάρωσε το Σάο Πάολο - Στο σκοτάδι 1,5 εκατ. νοικοκυριά

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αγρότες στα Πράσινα Φανάρια κρέμασαν ελληνική σημαία 100 τ.μ.

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup – Στουρνάρας για Πιερρακάκη: «Η εκλογή του αντανακλά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Ξεσπά η ανιψιά του Κώστα Τομαρά, Αμαλία - «Ο Ντάνι τον σκότωσε - Θα διεκδικήσω ό,τι μου ανήκει με νύχια και με δόντια» - Τι θα γίνει με την αμύθητη περιουσία

17:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Ξυλούρης βγαίνοντας ούρλιαζε «θα τη σκοτώσω, θα της στρίψω το λαρύγγι»

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για νέο «χτύπημα» κακοκαιρίας πριν τα Χριστούγεννα - Πότε αλλάζει το σκηνικό στη χώρα μας

19:26ΚΟΣΜΟΣ

Οι πρώτες δηλώσεις Πιερρακάκη μετά την εκλογή του: «Κι όμως, η Ελλάδα άντεξε»

08:39ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο σενάριο για χιόνι τα Χριστούγεννα από το GFS - Πότε αλλάζει το σκηνικό

19:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Χατζηδάκη, Τσιάρα με αγρότες: Διευθετήσεις δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία με Κομισιόν

16:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επεισοδιακή η εξέταση Ξυλούρη από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου - Ο «Φραπές» δε θυμάται... ποιος είναι ο δικηγόρος του

08:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Αυτός είναι ο νέος κληρονόμος της αμύθητης περιουσίας του 68χρονου που δολοφονήθηκε στο κάμπινγκ

18:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

LIVEBLOG - Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: «Ήμουν μάρτυρας του τροχαίου... Είχε πολλαπλά τραύματα, δεν τα κατάφερε» - Η μαρτυρία DJ που έκανε τις πρώτες βοήθειες στον 38χρονο μοτοσικλετιστή

16:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρεπορτάζ Newsbomb - Greek Mafia: Στόχος των έξι εκτελεστών ο αποκαλούμενος «μοντέλο» - Ήθελαν να «χτυπήσουν» μέσα στα Χριστούγεννα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι τα μπλόκα των αγροτών - Αναλυτικός χάρτης

18:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη ο 28χρονος που παρέσυρε αστυνομικό στην Αττική Οδό οδηγώντας χωρίς άδεια

18:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρωτοφανής επίθεση Κωνσταντοπούλου σε Συρεγγέλα στην εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σιγά μην σκίσεις κανένα καλσόν» - Τι απαντάει η βουλευτής της ΝΔ

20:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE CHAT: Λουντογκόρετς - ΠΑΟΚ 1-1 - Ημίχρονο στη Βουλγαρία

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ηλιόλουστη και με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Τι δείχνουν τα προγνωστικά μοντέλα για τα Χριστούγεννα

19:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ 1-0: Αυτογκόλ του Μουκουντί με το… καλησπέρα - Δείτε τη φάση!

08:40ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα θα μπορούσε να συντρίψει τις ΗΠΑ: Τι αποκαλύπτει απόρρητο έγγραφο του Πενταγώνου - Το σενάριο για 21.000 θύματα και τεράστιες απώλειες

19:20LIFESTYLE

Καίτη Κωνσταντίνου: Συγκινεί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος για την απώλειά της - «Ας μην περνούσε στην αθανασία κι ας την είχαμε ακόμα κοντά μας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ