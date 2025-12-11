Στουρνάρας για Πιερρακάκη: «Η εκλογή του αντανακλά την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας»

Συνάντηση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, συνεχάρη κι εκείνος τον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για τη σημερινή (11/12) εκλογή του τελευταίου στην προεδρία του Eurogroup.

«Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: Αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση», έγραψε μεταξύ άλλων ο κ. Στουρνάρας.

Ολόκληρο το μήνυμα του Γιάννη Στουρνάρα:

«Ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, χαιρετίζω την εκλογή του υπουργού Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup. Η εκλογή του αντανακλά τόσο την επιτυχία της ελληνικής οικονομίας όσο και τη δική του προσωπική συμβολή.

Η επιτυχία αυτή έχει σημασία για όλους μας: Αποτελεί ένδειξη της ενισχυμένης αξιοπιστίας της χώρας και του ρόλου της στην ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση. Οφείλουμε να ανταποκριθούμε στο ύψος αυτής της εξαιρετικά θετικής εξέλιξης, εργαζόμενοι με συνέπεια ώστε να τον στηρίξουμε επαξίως στα νέα του καθήκοντα και να συμβάλλουμε, από την πλευρά μας, στην περαιτέρω πρόοδο της ελληνικής οικονομίας».

