Politico: Η εκλογή Πιερρακάκη ολοκληρώνει την εκπληκτική ανατροπή για την Ελλάδα

Η απόφαση να τεθεί ο Κυριάκος Πιερρακάκης επικεφαλής του Eurogroup ολοκληρώνει μια εντυπωσιακή ανατροπή για την Ελλάδα, η οποία πριν από δέκα χρόνια ήταν ένα βήμα πριν από την έξοδο από την ευρωζώνη.

Ο υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκος Πιερρακάκης, την Πέμπτη επικράτησε του Βέλγου Βενσάν βαν Πέτεγκεμ σε μια αναμέτρηση μεταξύ δύο υποψηφίων για την προεδρία του Eurogroup.

Παρότι το Eurogroup είναι ανεπίσημο, έχει αποδειχθεί κρίσιμο στην υπέρβαση κρίσεων — ιδίως της κρίσης χρέους, η οποία οδήγησε σε τρία προγράμματα διάσωσης της ελληνικής κυβέρνησης.

Ήταν πριν από 10 χρόνια, όταν ο προκάτοχος του Πιερρακάκη είχε περιγράψει το Eurogroup ως «έναν χώρο κατάλληλο μόνο για ψυχοπαθείς».

Σήμερα, η Αθήνα παρουσιάζεται ως πρότυπο δημοσιονομικής πειθαρχίας, έχοντας μειώσει εντυπωσιακά το χρέος της στο περίπου 147% του ΑΕΠ — αν και παραμένει το υψηλότερο στην ευρωζώνη.

«Η γενιά μου διαμορφώθηκε από μια υπαρξιακή κρίση που αποκάλυψε τη δύναμη της ανθεκτικότητας, το κόστος της εφησυχασμού, την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης και τη στρατηγική σημασία της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης», έγραψε ο Πιερρακάκης στην επιστολή υποψηφιότητάς του. «Η ιστορία μας δεν είναι μόνο εθνική· είναι βαθιά ευρωπαϊκή».

Λίγοι ανέμεναν αρχικά ότι ο 42χρονος ειδικός στην πληροφορική και οικονομολόγος θα κέρδιζε την κούρσα για την ηγεσία του Eurogroup, μετά την αιφνιδιαστική παραίτηση του Πασκάλ Ντόναχιου τον περασμένο μήνα.

Ο Βέλγος βαν Πέτεγκεμ είχε περισσότερη εμπειρία και χαίρει μεγάλης εκτίμησης στην ευρωζώνη, γεγονός που τον είχε καταστήσει φαβορί. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη απροθυμία του Βελγίου να στηρίξει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιοποίηση της χρηματικής αξίας των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων ώστε να χρηματοδοτηθεί δάνειο 165 δισ. ευρώ για αποζημιώσεις στην Ουκρανία συνέβαλε τελικά στην ήττα του.

Ο Πιερρακάκης δεν είναι ο τυπικός εκπρόσωπος της κεντροδεξιάς Νέας Δημοκρατίας, που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει σοσιαλιστικό πολιτικό υπόβαθρο, καθώς υπηρέτησε ως σύμβουλος του ΠΑΣΟΚ από το 2009, όταν η Ελλάδα βυθιζόταν στη χρηματοπιστωτική κρίση. Υπήρξε μάλιστα ένας από τους τεχνοκράτες που διαπραγματεύονταν με τους δανειστές της χώρας, σημειώνεται στο ίδιο δημοσίευμα.

Απόφοιτος του Harvard και του MIT, εντάχθηκε στη Νέα Δημοκρατία για να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την ηγεσία του κόμματος το 2015, επειδή θεωρούσε ότι μοιράζονταν κοινό πολιτικό όραμα.

Η μεγάλη του πολιτική ευκαιρία ήρθε όταν η Νέα Δημοκρατία κέρδισε τις εκλογές του 2019, έπειτα από τέσσερα χρόνια στα οποία ο Πιερρακάκης διετέλεσε διευθυντής του ερευνητικού και πολιτικού ινστιτούτου diaNEOsis. Ορίστηκε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επιβλέποντας τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ελληνικής γραφειοκρατίας — από τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου έως τις ιατρικές συνταγές.

Οι προσπάθειες αυτές τον κατέστησαν έναν από τους δημοφιλέστερους υπουργούς του ελληνικού υπουργικού συμβουλίου, σε τέτοιο βαθμό ώστε ο Πιερρακάκης συχνά προβάλλεται στον ελληνικό Τύπο ως πιθανός διάδοχος του Μητσοτάκη στην ηγεσία του κόμματος.

Μετά την επανεκλογή της Νέας Δημοκρατίας το 2023, ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας, όπου υποστήριξε την αμφιλεγόμενη νομοθεσία που άνοιξε τον δρόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, αναφέρει το Politico.

Μετά τον κυβερνητικό ανασχηματισμό του Μαρτίου, ανέλαβε τα καθήκοντα του υπουργείου Οικονομικών, όπου έχει επιταχύνει τα σχέδια αποπληρωμής του ελληνικού χρέους και έχει δεσμευθεί να μειώσει το χρέος της χώρας κάτω από το 120% του ΑΕΠ πριν από το 2030.

