Eurogroup: Αυτοί είναι οι 19 υπουργοί που ψήφισαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας Κυριάκος Πιερρακάκης επικράτησε του Βέλγου ομόλογό του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ και εξελέγη νέος πρόεδρος του Eurogroup, κάτι που 10 χρόνια πριν φαινόταν αδιανόητο.

Αυτό αποφασίστηκε στις Βρυξέλλες σε συνάντηση των υπουργών Οικονομικών των 20 χωρών της ευρωζώνης.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Οι υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης, που ψήφισαν υπέρ του Κυριάκου Πιερρακάκη ήταν:

-Μάκη Κεραυνό (Κύπρος)

-Μάρκους Μάρτερμπάουερ (Αυστρία),

-Βίνσεντ βαν Πίτεγκεμ (Βέλγιο)

-Ρολάν Λεσκίρ (Γαλλία)

-Λαρς Κλινγκμπάιλ (Γερμανία)

- Γιούργκεν Λίγκι (Εσθονία)

-Σάιμον Χάρις (Ιρλανδία)

-Κάρλος Κουέρπο (Ισπανία)

-Τζιανκάρλο Τζιορτζέτι (Ιταλία)

-'Ελκο Χάινεν (Ολλανδία)

-Μάρκο Πρίμορατς (Κροατία)

-Άρβις Ασεράντενς (Λετονία)

-Ριμάντας Σάτζιους (Λιθουανία)

-Γκίλες Ροθ (Λουξεμβούργο)

-Κλάιντ Καρουάνα (Μάλτα)

-Χοακίμ Μιράντα Σαρμέντο (Πορτογαλία)

-Λάντισλαβ Κεμνίτσκι (Σλοβακία)

-Κλέμεν Μπόσταντσιτς (Σλοβενία)

-Ρίκα Πούρα (Φινλανδία)

Διαβάστε επίσης