Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα»

«Του εύχομαι μία μακρά και γόνιμη θητεία και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του», τόνισε ο πρωθυπουργός για τον Κυριάκο Πιερρακάκη

Μητσοτάκης για εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup: «Ημέρα υπερηφάνειας για την πατρίδα»
«Το άλλοτε “μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συγχαρητήριο μήνυμα προς τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ολόκληρη η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η σημερινή είναι μία ημέρα υπερηφάνειας για τη χώρα, για την κυβέρνηση και όλους τους πολίτες. Γιατί ένας Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιερρακάκης, εκλέγεται πρόεδρος του Eurogroup από τα κράτη – μέλη της Ευρωζώνης. Είναι μία μεγάλη τιμή για τον ίδιο, γι’ αυτό και τον συγχαίρω θερμά.

Του εύχομαι μία μακρά και γόνιμη θητεία και είμαι βέβαιος ότι και στον νέο του ρόλο θα ξεχωρίσει για την εργατικότητα και αποτελεσματικότητά του.

Η εξέλιξη αυτή, ωστόσο, αποτελεί ταυτόχρονα και την πιο εμφατική αναγνώριση της θετικής πορείας της πατρίδας μας. Την πιο ισχυρή υπενθύμιση ότι οι αγωνίες και η επιμονή ενός ολόκληρου λαού δικαιώθηκαν και μάλιστα, ακριβώς μία δεκαετία από τότε που ο τόπος βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού, με κλειστές τράπεζες και λίγο πριν την έξοδο από το ευρώ.

Το άλλοτε “μαύρο πρόβατο” από τη χρεοκοπία ανέρχεται, τώρα, στην κορυφή του συμβουλίου οικονομικών των πιο ανεπτυγμένων χωρών της ηπείρου και όλα αυτά χάρη στις θυσίες των συμπολιτών μας.

Η Ελλάδα απέδειξε έμπρακτα ότι η δημοσιονομική συνέπεια είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της αξιοπιστίας της. Και, ακόμη, ότι μπορεί, σε συνδυασμό με τολμηρές μεταρρυθμίσεις, να συμβαδίζει με δυναμική ανάπτυξη. Ανάπτυξη που δημιουργεί θέσεις εργασίας και τελικά επιστρέφει μέρισμα στους πολίτες.

Είναι ένα συμπέρασμα χρήσιμο και για τη σημερινή Ευρώπη, αλλά και ένα τεκμήριο ότι η χώρα μας βαδίζει με σιγουριά όλο και πιο μπροστά.

Η εκλογή του υπουργού Οικονομικών της χώρας μας στην ηγεσία του Eurogroup είναι σημαντικό ορόσημο σε αυτή τη διαδρομή προόδου. Ένα γεγονός που δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση.

Οπλίζει, επίσης, την κυβέρνηση με νέα ορμή για να υλοποιήσει το πρόγραμμά της, με πρώτο σταθμό το 2027 και ορίζοντα το 2030. Κυρίως, όμως, στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

