Συγχαρητήρια Χατζηδάκη σε Πιερρακάκη: «Μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την ομόφωνη εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Ο υπουργός Οικονομικών εξελέγη ομόφωνα, επικρατώντας του Βίνσεντ Βαν Πέτεγκεμ.

«Συγχαρητήρια στον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του ως Προέδρου του Eurogroup. Πρόκειται για μία μεγάλη επιτυχία τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από όλα για την Ελλάδα.

Η εκλογή του υπογραμμίζει ότι η χώρα μας, που πριν από 10 χρόνια βρισκόταν στην πόρτα της εξόδου από το ευρώ, σήμερα θεωρείται στις Βρυξέλλες παράδειγμα επιτυχίας. Μην έχετε αμφιβολία ότι, αν δεν ακολουθούσαμε μία σοβαρή και αξιόπιστη πολιτική, δεν θα μπορούσαμε ούτε να καταθέσουμε υποψηφιότητα για την προεδρία του Eurogroup. Δεν έχει συνωμοτήσει το σύμπαν υπέρ της κυβέρνησης!

Δεν ισχυριζόμαστε βεβαίως ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα. Έχει, όμως, σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην οικονομία μας τα τελευταία 6 χρόνια, μέσα μάλιστα σε ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων διεθνών κρίσεων και είμαστε αποφασισμένοι, με συστηματική προσπάθεια, να ανεβάσουμε την Ελλάδα ακόμα ψηλότερα», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.