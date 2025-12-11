Ο Πιερρακάκης νέος επικεφαλής Eurogroup: Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Ευρωομάδα εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.
Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.
Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Επίθεση σε πούλμαν φιλάθλων της Ράγιο Βαγιεκάνο στην Πολωνία
18:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Δύο σεισμοί στην Κάρπαθο 3,4 Ρίχτερ
18:45 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Η ενδεκάδα του Νίκολιτς για το δύσκολο ματς στην Τουρκία
18:32 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ