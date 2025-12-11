Ο Πιερρακάκης νέος επικεφαλής Eurogroup: Στις 19 Ιανουαρίου η πρώτη συνεδρίαση υπό την προεδρία του

Η Ευρωομάδα εξέλεξε σήμερα τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως πρόεδρο του Eurogroup, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο 14 των Συνθηκών της ΕΕ.

Ο νέος πρόεδρος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 12 Δεκεμβρίου 2025 και θα υπηρετήσει θητεία δυόμισι ετών.

Η πρώτη συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιανουαρίου 2026.

