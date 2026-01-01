Ναύπακτος: Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου δύο αδερφών από φωτιά

Τα δύο αδέρφια είχαν μέχρι και ιδιόκτητο... δάσος!

Ναύπακτος: Ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου δύο αδερφών από φωτιά
Συνεχίζεται το θρίλερ με τους νεκρούς ηλικιωμένους από πυρκαγιά στη Ναύπακτο, καθώς ανοίγει ξανά η υπόθεση θανάτου των δύο αδερφών που εντοπίστηκαν.

Στο μεταξύ παραμένει άφαντη η οικιακή βοηθός που βρισκόταν στη διαθήκη καθώς αγνοούνται τα ίχνη της.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, τα δυο αδέρφια βρέθηκαν νεκρά σε μια υπόθεση που είχε στη δικαιοδοσία της η «αμαρτωλή» ιατροδικαστική Πατρών.

Η υπόθεση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς τα δύο αδέρφια ήταν ιδιαίτερα ευκατάστατα ενώ ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι τα αδέρφια βρέθηκαν νεκρά στο ίδιο κρεβάτι ενώ είχαν ξεχωριστά δωμάτια.

Η φωτιά που προκάλεσε τον θάνατο των δύο αδερφιών ήταν τοπική, δηλαδή στο σημείο που βρέθηκαν νεκροί ενώ στο πλάι του κρεβατιού ήταν ένα μπουκάλι οινόπνευμα.

Οι πέντε διαθήκες

Το εντυπωσιακό και παράλληλα ύποπτο στην υπόθεση είναι οι πέντε διαθήκες που εμφανίστηκαν μετά τον θάνατο των ηλικιωμένων.

Όλα δείχνουν ότι ο θάνατός τους δεν θεωρείται ατύχημα, με τις έρευνες να εστιάζουν τόσο στις διαθήκες αλλά και σε πρόσωπα που ανήκουν στο κοντινό τους περιβάλλον.

Η άφαντη οικιακή βοηθός που ήταν στη διαθήκη

Συγγενής των δύο αδερφών μιλώντας στο MEGA ανέφερε πως οι συγγενείς τους δεν γνώριζαν πως τα δύο αδέλφια είχαν οικιακή βοηθό η οποία μάλιστα ήταν και στη διαθήκη.

Η οικονομική επιφάνεια της οικογένειας ήταν τόσο μεγάλη που είχε ιδιόκτητο δάσος 24.000 στρεμμάτων, ενώ στην περιουσία τους περιλαμβάνονταν σπίτια, καταθέσεις και άλλα αγροτεμάχια.

Η φωτιά ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2024 και ενώ είχε επικρατήσει το σενάριο της αυτοχειρίας, σύμφωνα με το οποίο, ο ηλικιωμένος άνδρας, φροντιστής της αδερφής του, φέρεται να έβαλε φωτιά στο δωμάτιο, καθώς δεν άντεχε άλλο το βάρος της κατάστασης και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε η αδερφή του, τα δεδομένα άλλαξαν.

Καθοριστικής σημασίας θεωρούνται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, σύμφωνα με τις οποίες στον οργανισμό του 84χρονου εντοπίστηκαν ηρεμιστικές ουσίες χωρίς να υπάρχει σχετικό ιατρικό ιστορικό ή συνταγογράφηση.

