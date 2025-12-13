Πιερρακάκης: Από τα Πατήσια στο τιμόνι του Eurogroup - Πώς χτίστηκε η υποψηφιότητα και τι σημαίνει

Μία ιστορική στιγμή για την Ελλάδα γράφτηκε την Πέμπτη με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup.

Δέκα ή δεκαπέντε χρόνια πριν, δύσκολα θα φανταζόταν κανείς ότι η χώρα που βρέθηκε στο επίκεντρο της πιο οδυνηρής κρίσης της Ευρωζώνης θα αναλάμβανε την ηγεσία του οργάνου όπου κάποτε «γεννήθηκαν» τα προγράμματα διάσωσης, οι περικοπές, τα τελεσίγραφα και οι απειλές για Grexit.

Ο 42χρονος Έλληνας υπουργός Οικονομικών, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του μόλις από τον Μάρτιο, διαδέχεται τον Ιρλανδό Πασκάλ Ντόνοχο, ο οποίος έφυγε ξαφνικά για την Παγκόσμια Τράπεζα στα μέσα Νοεμβρίου.

Η διεθνής υποδοχή της είδησης ήταν ενδεικτική. Το Bloomberg έκανε λόγο για «απομάκρυνση από την κληρονομιά των μνημονίων», ενώ το γαλλικό TV5 τη χαρακτήρισε «απάντηση της Αθήνας» στην ευρωπαϊκή αφήγηση της κρίσης.

Επικράτησε του Βέλγου Βίνσεντ βαν Πετέγκεμ, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των ομολόγων του σε μια διαδικασία που αποτύπωσε τη νέα θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για την ισχυρότερη ελληνική παρουσία σε κορυφαίο ευρωπαϊκό θεσμό μετά τη θητεία του Λουκά Παπαδήμου στην αντιπροεδρία της ΕΚΤ και αναδεικνύει μια γενιά πολιτικών που συνδυάζουν τεχνοκρατική γνώση, πρακτική εμπειρία και ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Η εκλογή του σηματοδοτεί την ισχυρότερη ελληνική παρουσία σε ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο μετά τη θητεία του Λουκά Παπαδήμου ως αντιπροέδρου της ΕΚΤ.

Παράλληλα, αναδεικνύει τη νέα γενιά πολιτικών που συνδυάζει τεχνοκρατική γνώση, ευρωπαϊκή στρατηγική και πρακτική εμπειρία.

Η εκστρατεία του

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης πραγματοποίησε εκστρατεία με θέμα την ανθεκτικότητα της Ελλάδας, καθώς η Ελλάδα έχει βελτιώσει θεαματικά τα δημόσια οικονομικά της. Συγκεκριμένα, το χρέος έχει μειωθεί από 210% του ΑΕΠ το 2020 σε 146,7% σήμερα. Αυτή είναι η πιο ηχηρή αναγνώριση της θετικής πορείας της Ελλάδας, δήλωσε την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η προεδρία του Eurogroup παρέχει σημαντική επιρροή: καθορίζει την ατζέντα και εκπροσωπεί την ήπειρο σε διεθνή φόρουμ - από την G7 έως την G20 και το ΔΝΤ.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, μόνο τέσσερις άνδρες κατείχαν αυτή την αξιόλογη θέση: ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ, ο Μάριο Σεντένο και ο Πασκάλ Ντόνοχο.

Καταχειροκροτήθηκε στη Βουλή

«Επέστρεψα μόλις από τις Βρυξέλλες με μια μεγάλη τιμή. Μια τιμή που δεν ανήκει σε ένα πρόσωπο, δεν ανήκει σε μια Κυβέρνηση μόνο. Ανήκει στην Ελλάδα, στους πολίτες της που το αξίζουν γιατί άντεξαν, πίστεψαν και προχώρησαν μπροστά ακόμα και όταν οι συνθήκες ήταν δυσμενείς, ακόμα και όταν οι προβλέψεις δεν ήταν αισιόδοξες» είπε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης από το βήμα της Ολομέλειας επιστρέφοντας από την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Καταχειροκροτούμενος από τους βουλευτές, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι η εκλογή του «είναι πρωτίστως μια νίκη της πατρίδας που γνώρισε δυσκολίες και πρωτόγνωρες κρίσεις. Η ίδια η παραμονή της χώρας στην ευρωζώνη είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση μέσα από περίεργα πειράματα που δοκίμασαν τις αντοχές της οικονομίας και της κοινωνίας. Η Ελλάδα όμως δεν λύγισε, προχώρησε με αποφασιστικότητα, με μεταρρυθμίσεις που άφησαν πίσω παθογένειες δεκαετιών και με μια κοινωνία που επέδειξε αξιοσημείωτες αντοχές» και υπογράμμισε πως «σήμερα, η Ελλάδα, ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη της Ευρώπης και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε το μέλλον μας».

Μιλώντας σε προσωπικό τόνο, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «χθες, οι στιγμές της ψηφοφορίας ήταν φορτισμένες αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες που προσωπικά με συνόδευαν, εικόνες ανθρώπων που στα χρόνια της κρίσης γονάτισαν, ανθρώπους που σηκώθηκαν όρθιοι, Ελλήνων που χρειάστηκαν να φύγουν από την χώρα, ενός Πρωθυπουργού που τα τελευταία 6 1/2 χρόνια έκανε την διαφορά για την χώρα μας, των προκατόχων μου στην θέση του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του οικονομικού επιτελείου (του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου) και ταυτοχρόνως και οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάσθηκε να διαπραγματευτούν για ώρες και μέσα στην βαθιά νύχτα μέσα σε αυτό το κτήριο σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας. Ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους που δεν δίστασαν να μην μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν την χώρα όρθια. Ήταν οι ίδιοι που το βράδυ με πήραν τηλέφωνο. 'Ακουγα την χαρά τους και την φωνή τους να σπάει. Γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Και αυτοί δεν ήταν από ένα ακόμα και μια μόνο παράταξη. Και θέλω αυτό να το αναγνωρίσω από βήματος».

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι στις συναντήσεις και στις συνομιλίες που είχε με τους υπουργούς της ευρωζώνης «αντιλήφθηκα ότι η πρόοδός μας είναι σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή οικονομική μας διακυβέρνησης. Η αξιοπιστία μας δεν αποτελεί ζητούμενο, αλλά κεκτημένο που χτίστηκε με δουλειά, με επιμονή, υπευθυνότητα. Η Ελλάδα επηρεάζει και συνδιαμορφώνει την ευρωπαϊκή συζήτηση, συνεισφέρει σε λύσεις - που μέχρι πριν λίγα χρόνια κάτι τέτοιο φαινόταν αδιανόητο. Μια εμπιστοσύνη που δεν χτίστηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, την κατακτήσαμε όλοι μαζί».

Η πορεία προς την ευρωπαϊκή κορυφή

Από τα Κάτω Πατήσια και τη Λεόντειο μέχρι τη Βοστώνη, το Χάρβαρντ και το MIT, ο Πιερρακάκης προβάλλει ένα μίγμα τεχνοκρατικού δυναμισμού και λαϊκής οικειότητας, που ενισχύεται από την επιλογή του να ζει στο Μενίδι, «κόντρα».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έγινε γνωστός ως ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης που ψηφιοποίησε την ελληνική γραφειοκρατία και σφράγισε την ψηφιακή μετάβαση της χώρας κατά τη διάρκεια της περιόδου του κορονοϊού. Μέσα σε 7 χρόνια κατάφερε να γίνει ανερχόμενο αστέρι στη Νέα Δημοκρατία.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης γεννήθηκε το 1983 στα Κάτω Πατήσια. Μοναχοπαίδι γιατρού και δικηγόρου, μεγάλωσε με τη φιλοσοφία των παππούδων του από τις Κροκεές Λακωνίας: «Για εμάς μιλάνε αποκλειστικά τα έργα μας». Τα καλοκαίρια στην Αρεόπολη και στο Μαυροβούνι, οι εκδρομές στον Ταΰγετο και η μανιάτικη πειθαρχία διαμόρφωσαν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου που συνδυάζει παράδοση και νεωτερισμό.

Η οικογένεια τον ενθάρρυνε να εξερευνήσει τον κόσμο της τεχνολογίας και, ήδη από την τρίτη δημοτικού, με τον πρώτο του υπολογιστή, έναν Hyundai 286, ξεκίνησε η σχέση του με την πληροφορική.

Σπούδασε στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε στο Harvard και στο MIT, όπου συνδύασε οικονομική ανάλυση, τεχνολογία και πολιτική θεωρία. Η αμερικανική εμπειρία του έδωσε παγκόσμια προοπτική και ενίσχυσε την πεποίθησή του για το δυναμικό της Ελλάδας.

Το 2014 παντρεύτηκε τη μηχανικό Δήμητρα Μουστακάτου και απέκτησαν τρία παιδιά, ζώντας στο Μενίδι.

Η πιο δραματική στιγμή για την οικογένεια ήρθε κατά τις πυρκαγιές στο Μάτι, όταν βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο και διασώθηκαν χάρη στη βοήθεια κατοίκων και του Λιμενικού Σώματος. Παρά τις υψηλές δημόσιες υποχρεώσεις, ο Πιερρακάκης προστατεύει την οικογένεια από τη δημοσιότητα, διεκδικώντας «την κανονικότητα» για εκείνη.

Από τον Βενιζέλο στον Μητσοτάκη

Ακρως πολιτικοποιημένος ο ίδιος, έκανε τα πρώτα του βήματα στο ΠΑΣΟΚ, στο πλευρό

της Αννας Διαμαντοπούλου, ως εκλεκτός του Ευάγγελου Βενιζέλου ο οποίος τον επέλεξε ως μέλος της ελληνικής ομάδας διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς.

Στις πρωτιές του έχει και πως το 2001 υπήρξε ο πιο νεαρός αντιπρόσωπος σε συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, μέλος του οποίου έγινε σε ηλικία 16 ετών και αργότερα έγινε μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, ενώ ήταν υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελιά.

Παράλληλα, διέγραψε μια επιτυχημένη πορεία ως διευθυντής του οργανισμού

ερευνών «διαΝΕΟσις» και πρόεδρος του Ινστιτούτου Νεολαίας.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο διάδοχός του θα ήταν «μόλις 33 ετών». Αντί να ακολουθήσει την κλασική διαδρομή διαδοχής στο ΠΑΣΟΚ, ο Πιερρακάκης έκανε άλμα στην ευρωπαϊκή σκηνή, χωρίς να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

«Η εκλογή του Έλληνα υπουργού στη θέση του προέδρου του Eurogroup σημαίνει ότι οι εταίροι μας δηλώνουν έτοιμοι να μελετήσουν τα μαθήματα της ελληνικής κρίσης», σχολίασε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, προσθέτοντας ότι αποτελεί εθνική και προσωπική επιτυχία.

Η συνεργασία του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε το 2012 και εξελίχθηκε σε σχέση αμοιβαίας εκτίμησης. Ως υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επανασχεδίασε τη λειτουργία του Δημοσίου μέσω της πλατφόρμας gov.gr, ενώ κατά την πανδημία COVID-19, το πρόγραμμα εμβολιασμού αποτέλεσε πρότυπο για την Ευρώπη.

Το 2023 ανέλαβε το υπουργείο Παιδείας και προώθησε μεταρρυθμίσεις όπως η ρύθμιση των μη κρατικών πανεπιστημίων και το Ψηφιακό Φροντιστήριο, μειώνοντας τις εκπαιδευτικές ανισότητες. Τον Μάρτιο του 2025 ανέλαβε το υπουργείο Οικονομικών, προωθώντας δημοσιονομική σταθερότητα, ανάπτυξη και κοινωνική στήριξη.

Η νικηφόρα στρατηγική

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επικράτηση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών είναι:

To success story της Ελλάδας, με την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η επιστροφή σε πλεονάσματα και η αποκλιμάκωση του χρέους προσέδωσαναξιοπιστία και πολιτικό βάρος στην ελληνική υποψηφιότητα.

Οι συμμαχίες του Νότου, της

Κεντρικής Ευρώπης καιτης Βαλτικής, με την Ελλάδα να καταφέρνει να συγκροτήσει ένα ευρύ φάσμα υποστήριξης στο πρόσωπο του κ. Πιερρακάκη, ως μια νέα φωνή υπέρ μιας πιο ισορροπη μένης δημοσιονομικής αρχιτεκτονικής.

Η σημασία της εκλογής του για την Ελλάδα και την Ευρώπη

Η εκλογή του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, στη θέση του προέδρου του Eurogroup, και μάλιστα με ομοφωνία, αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία, τόσο προσωπική όσο για την κυβέρνηση και τη χώρα.

Για την Ελλάδα, τα οφέλη από αυτή την εκλογή είναι χειροπιαστά: Ταχύτερη πληροφόρηση για τις εξελίξεις στους κόλπους των ισχυρότερων οικονομιών της

Ευρώπης, αλλά και δυνατότητα συνδιαμόρφωσης αποφάσεων, ειδικά για τα θέματα που έχουν άμεση επίπτωση στην ελληνική οικονομία.

Στα οφέλη συγκαταλέγεται, βέβαια, και η περαιτέρω ενίσχυση της εικόνας της χώρας,

η οποία μέσα σε μια 10ετία βρέθηκε από το να κινδυνεύει να απενταχθεί από το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα να καταλαμβάνει την προεδρία σε ένα από τα κρισιμότερα όργανα της Ευρωζώνης.

Πρόκειται για τη μεγάλη επιστροφή της χώρας με ενισχυμένη οικονομία και αξιοπιστία και έτοιμη να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις.

Δέκα χρόνια πριν η Ελλάδα ήταν το «μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης, όποτε βρέθηκε με το ένα πόδι έξω από το ευρώ, με κλειστές τράπεζες, ρημαγμένη οικονομία και έχοντας απολέσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων εταίρων.

Η εκλογή Πιερρακάκη στην κορυφή ενός ευρωπαϊκού θεσμού με βαρύ χαρτοφυλάκιο είναι η δικαίωση της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ταυτόχρονα, όπως είπε ο

πρωθυπουργός, είναι ένα ορόσημο σε μια διαδρομή προόδου που συνεχίζεται με ορίζοντα το 2030.

Ειδικότερα, στέλνει ισχυρό μήνυμα: η Ελλάδα όχι μόνο ανακτά ηγετικό ρόλο στην Ευρωζώνη, αλλά επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μεταρρυθμίσεων και την αξιοπιστία της οικονομικής της πολιτικής.

Μάλιστα, έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη, που αναζητά κοινό βηματισμό σε μείζονα θέματα για τους Ευρωπαίους πολίτες. Από την ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και σύγκλιση μεταξύ όλων των περιφερειών έως τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι διακρίσεις Βορρά–Νότου και Ανατολής–Δύσης έχουν πλέον περιοριστεί, υπενθυμίζοντας πως δέκα χρόνια πριν η συζήτηση για ενδεχόμενο Grexit ήταν επίκαιρη.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την εκλογή Πιερρακάκη ως τη μεγαλύτερη αναγνώριση της θετικής πορείας της χώρας, υπενθυμίζοντας τη δύσκολη δεκαετία της κρίσης. Η υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος εξασφάλισε ομόφωνη έγκριση, με τον Πιερρακάκη να λαμβάνει 14 ψήφους έναντι των 11 που απαιτούνταν.

Ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Πιερ Γκραμένια, τόνισε ότι η επιμονή και οι θυσίες του ελληνικού λαού δικαιώνονται.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο Πιερρακάκης ηγείται του Eurogroup για τα επόμενα 2,5 χρόνια, επισφραγίζοντας την επιστροφή της Ελλάδας στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής οικονομικής σκηνής.

Το Eurogroup, που δημιουργήθηκε το 1997, αποτελεί το όργανο στο οποίο οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης συζητούν θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συντονίζουν πολιτικές και προετοιμάζουν τις συνόδους κορυφής. Ο πρόεδρός του προεδρεύει στις συνεδριάσεις, καταρτίζει ημερήσιες διατάξεις και μακροπρόθεσμα προγράμματα, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκπροσωπεί το Eurogroup σε διεθνή φόρουμ, ενώ ηγείται και του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.

Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει ο νέος πρόεδρος του Eurogroup το 2026

Ένα κολοσσιαίο έργο περιμένει τώρα τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Η Ευρώπη αγωνίζεται να παραμείνει ανταγωνιστική έναντι της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών υπό τον Ντόναλντ Τραμπ.

Τα κράτη μέλη πρέπει να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, τηρώντας παράλληλα τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Ένα ιλιγγιώδες δημοσιονομικό παζλ.

Επίσης, στο τραπέζι των συζητήσεων: η οριστικοποίηση της Τραπεζικής Ένωσης, η δημιουργία μιας πραγματικής ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ απέναντι σε ένα δολάριο που έχει αποδυναμωθεί από τις ασταθείς πολιτικές του Τραμπ και η προετοιμασία της ψηφιακής του έκδοσης καθώς τα κρυπτονομίσματα κερδίζουν έδαφος.

Σε έναν κόσμο που διαταράσσεται από γεωπολιτικές και εμπορικές εντάσεις, η ευρωζώνη χρειάζεται έναν ισχυρό ηγέτη.

Αναλυτικότερα, το 2026 το σώμα των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης θα κληθεί να αντιμετωπίσει κρίσιμα ζητήματα. Μεταξύ άλλων, η επιβολή «πράσινης φορολογίας» στα καύσιμα της αεροπλοΐας και της ναυσιπλοΐας, θέματα που «καίνε»

την ελληνική πλευρά.

Και πριν από την εκλογή Πιερρακάκη στη θέση του Eurogroup η Ελλάδα

είχε ζητήσει μια μακρά περίοδο προσαρμογής, καθώς οι συγκεκριμένοι φόροι μπορούν να επηρεάσουνάμεσα τη χώρα και δημοσιονομικά αλλά και σε επίπεδο οικονομικής δραστηριότητας.

Και αν αυτά είναι θέματα της «άμεσης επικαιρότητας», στην ατζέντα το επόμενο χρονικό διάστημα θα βρεθούν και τα «μεγάλα ζητήματα» της επόμενης περιόδου. Εκτός από το φλέγον θέμα των ρωσικών δεσμευμένων κεφαλαίων, το Eurogroup θα βρει μπροστά του τις προετοιμασίες για το ψηφιακό ευρώ, την προώθηση της Ενιαίας Αγοράς,την προσπάθεια δημιουργίας «ευρωπαίων πρωταθλητών», αλλά και τη συζήτησηγια την υιοθέτηση των προτάσεων από την έκθεση Ντράγκι ώστε να τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ο υπουργός είπε ότι «βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή. Αντιμετωπίζουμε διαδοχικές προκλήσεις, γεωπολιτικές εντάσεις, ενεργειακές αβεβαιότητες, την ψηφιακή μετάβαση, την ανάγκη μιας νέας ενεργειακής πολιτικής, αλλά και την ανάγκη να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία».

Σε αυτό το περιβάλλον είπε ο κ. Πιερρακάκης «η Ευρώπη δεν μπορεί να πορεύεται με δισταγμούς, χρειάζεται πυξίδα και έχουμε και εμείς την ευθύνη να συμβάλλουμε στην διαμόρφωση της Ευρώπης που προστεύει τους πολίτες της, επενδύει στο μέλον και την καινοτομία, στην ανθεκτικότητα των οικονομιών, που δεν είναι απλώς μια Ένωση Κανόνων, αλλά μια Κοινότητα αξιών, ευκαιριών αλληλεγγύης. Και έχουμε να προσφέρουμε την εμπειρία μιας χώρας που πέρασε από πολλά, από την κρίση στην σταθερότητα και έχουμε τη φωνή ενός Κράτους - μέλους που γνωρίζει από πρώτο χέρι την σημασία και της υπεύθυνης οικονομικής πολιτικής και την αυτοπεποίθηση του να συμβάλλει στην ανάπτυξη του κάθε πολίτη αυτής της χώρας».

