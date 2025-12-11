Συγχαρητήρια Μέτσολα και Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συνεχάρησαν τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στην προεδρία του Eurogroup.

Η Ρομπέρτα Μετσόλα ανέφερε ότι το αποτέλεσμα «αποτελεί απόδειξη της εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας», υπογραμμίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παραμείνει «ισχυρός εταίρος» στην κοινή προσπάθεια για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και της ανταγωνιστικότητάς της.

«Αυτό το αποτέλεσμα αποτελεί απόδειξη της αξιοσημείωτης οικονομικής ανάκαμψης και ανάπτυξης της Ελλάδας. Το Ευρωκοινοβούλιο θα συνεχίσει να αποτελεί ισχυρό εταίρο καθώς εργαζόμαστε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής οικονομίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της» σημείωσε.

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφερε πως «σε ταραχώδεις καιρούς, η σταθερότητα και η συνοχή της ευρωζώνης είναι πιο κρίσιμά από ποτέ», σημειώνοντας πως η Κομισιόν θα συνεργαστεί στενά με τον νέο επικεφαλής του Eurogroup για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ, αλλά και για την προώθηση της Ένωσης Αποταμίευσης και Επενδύσεων.

Όπως υπογράμμισε η φον ντερ Λάιεν, οι κοινές αυτές πρωτοβουλίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας σε ένα ολοένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

