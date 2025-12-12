Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ

Εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup: Θετικές αντιδράσεις από ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, «απέναντι» η ΝΕΑΡ
Η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup έγινε δεκτή με πανηγυρισμούς από το κυβερνητικό στρατόπεδο, ωστόσο φαίνεται πως προκάλεσε μεγάλο διχασμό μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ αποκάλυψε ένα ακόμη χάσμα ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη ΝΕΑΡ που αποτυπώνει και την ιδεολογική απόσταση που φαίνεται να χωρίζει τους δύο χώρους.

Συγκεκριμένα, τόσο το ΠΑΣΟΚ, όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ εξέδωσαν ανακοινώσεις με τις οποίες εκφράζουν τη μεγάλη τους ικανοποίηση για τη σημαντική αυτή εξέλιξη. Από την άλλη, η Νέα Αριστερά στη δική της ανακοίνωση ζητά «συγγνώμη» που «χαλάμε το κυβερνητικό πάρτι της «εθνικής επιτυχίας». Ως αρνητική εξέλιξη κρίνει την εκλογή και το ΚΚΕ, το οποίο όμως δεν έβγαλε ανακοίνωση για το θέμα, αλλά αντιθέτως δημοσιεύτηκε εκτενές σχετικό άρθρο στο 902.gr, το οποίο εκφράζει τις θέσεις του Περισσού.

ΠΑΣΟΚ: Αδιαμφισβήτητα θετική εξέλιξη για τη χώρα

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς χαρακτηρίζει «αδιαμφισβήτητα σημαντική και θετική εξέλιξη για τη χώρα» την εκλογή ενός Έλληνα αξιωματούχου στο υψηλό αξίωμα του Προέδρου του Eurogroup.

«Συγχαίρουμε τον Υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, για την εκλογή του και ευχόμαστε ολόψυχα να ανταποκριθεί με επιτυχία στα καθήκοντα του προς όφελος των ευρωπαϊκών και ελληνικών συμφερόντων», καταλήγει η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά.

ΣΥΡΙΖΑ: Σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις

Από την πλευρά του ο ΣΥΡΙΖΑ, σε ανακοίνωσή του δίνει τα συγχαρητήριά του στον υπ. Οικονομικών για την εκλογή του και τονίζει ότι «είναι σημαντικό να αναλαμβάνουν Έλληνες κρίσιμες θέσεις».

Η Κουμουνδούρου θέτει ωστόσο και ένα κριτήριο, τονίζοντας ότι «το κύριο ζήτημα όμως είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Η ευρωπαϊκή οικονομία είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία μεγάλων επιλογών. Η μετατροπή της σε οικονομία πολέμου είναι ενάντια στα συμφέροντα των λαών της Ευρώπης και πρέπει να αποτραπεί».

Όπως αναφέρει, «το ζήτημα λοιπόν είναι τι πολιτικές θα προωθηθούν. Αν προωθηθούν οι πολιτικές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που ανήκει ο κ. Πιερρακάκης και της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην οικονομία, δηλαδή οι σκληρές νεοφιλελεύθερες και κοινωνικά άδικες πολιτικές, τότε είναι σαφές ότι η εκλογή του θα σημάνει και την συνέχεια των αδίκων πολιτικών της Ε.Ε.»

«Όσον αφορά δε την πρόσφατη ιστορία, υπενθυμίζουμε στον κ. Πιερρακακη ότι η έξοδος από τα μνημόνια το 2018 και η ρύθμιση του χρέους έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ», αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ που ναι μεν εκφράζει την άποψη ότι είναι μια θετική εξέλιξη, αλλά θέτει και ορισμένα κριτήρια με τα οποία θα μπορέσει να κριθεί ως θετική και η θητεία του κ. Πιερρακάκη.

ΝΕΑΡ: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δεν είναι θρίαμβος της χώρας

«Απέναντι» στο γενικότερο θετικό κλίμα στέκεται με ανακοίνωσή της η ΝΕΑΡ που αναφέρει ότι «χαλάμε το κυβερνητικό πάρτι της "εθνικής επιτυχίας"». Όπως αναφέρει η ΝΕΑΡ, «η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δεν είναι θρίαμβος της χώρας, αλλά νίκη των πιο πολεμόχαρων φωνών στην ΕΕ: εκείνων που προωθούν τη στρατιωτικοποίηση της οικονομικής πολιτικής και τη διεύρυνση της αμυντικής βιομηχανίας, αντί για μια σοβαρή ευρωπαϊκή προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης του Ουκρανικού» και συνεχίζει:

«Δεν είναι επιτυχία για την Ελλάδα να μετατρέπεται σε συμπλήρωμα των πιο συντηρητικών δυνάμεων της Ένωσης».

«Οι κυβερνητικές εξαλλοσύνες πανηγυρισμού δεν πρέπει να οδηγήσουν τη χώρα ακόμη πιο μέσα στο μάτι του κυκλώνα, στο όνομα προσωπικών φιλοδοξιών», καταλήγει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της.

Η στάση της ΝΕΑΡ κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση και ύφος από εκείνη του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που δείχνει ότι παρά τις συγκλίσεις των τελευταίων εβδομάδων, οι ιδεολογικές διαφορές είναι υπαρκτές και αναδύονται στην επιφάνεια σε κάθε ευκαιρία. Αντίστοιχη διάσταση απόψεων είχε παρατηρηθεί και πριν ακριβώς έναν χρόνο κατά την ψήφιση του προϋπολογισμού του 2015, όταν τα δύο κόμματα είχαν διαφωνήσει για το θέμα της ψήφισης των δαπανών για τα εξοπλιστικά. Αντίστοιχη διάσταση μάλιστα ενδέχεται να παρουσιαστεί για το ίδιο θέμα και τις επόμενες ημέρες, καθώς αύριο ξεκινά στη Βουλή η συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2026.

Η θέση που εκφράζει το ΚΚΕ

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, το ΚΚΕ δεν εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, ωστόσο σε εκτενές άρθρο στον 902.gr για το θέμα, τονίζεται μεταξύ άλλων ότι «"κατατοπιστική" για την εκλογή του ήταν η επιστολή Πιερρακάκη προς τους ομολόγους του, με την οποία έθετε υποψηφιότητα, στην οποία και περιέγραφε το πώς σκοπεύει να τρέξει όλες τις προτεραιότητες της στροφής στην πολεμική οικονομία, το άρπαγμα των αποθεματικών των ταμείων και των αποταμιεύσεων των λαϊκών στρωμάτων, την παραπέρα «απελευθέρωση» των αγορών ώστε να βρουν διεξόδους τα συσσωρευμένα κεφάλαια με μια σειρά λαϊκές ανάγκες να χτυπιούνται παραπέρα, αλλά και την ένταση της εκμετάλλευσης ώστε τα ευρωπαϊκά μονοπώλια να καλύψουν το κενό της «ανταγωνιστικότητας» απέναντι στα άλλα ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Οπως έγραφε εκεί μεταξύ άλλων: "Σήμερα, η Ευρώπη αντιμετωπίζει κοινές ανάγκες: Την ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας, την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, τη διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας και την προώθηση της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού"».

