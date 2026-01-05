Mπριζίτ Μακρόν: 10 άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακό bullying στην πρώτη κυρία της Γαλλίας

Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε ένοχα 10 άτομα για διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, της συζύγου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Όλοι τους κατηγορήθηκαν για διάδοση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, καθώς και για «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ του ζευγαριού.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης έως και οκτώ μηνών με αναστολή. Μια θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανς γυναίκα κυκλοφορεί από τότε που ο σύζυγός της εξελέγη για πρώτη φορά το 2017.

Η Μακρόν γνώρισε για πρώτη φορά τον σύζυγό της όταν εκείνη ήταν δασκάλα στο γυμνάσιό του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007, όταν ο μελλοντικός Γάλλος πρόεδρος ήταν 29 ετών και εκείνη ήταν περίπου 55 ετών.