Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν «προκεχωρημένα φυλάκια» του πακιστανικού στρατού - Επιθέσεις ευρείας κλίμακας

Οι αρχές των Ταλιμπάν δήλωσαν την Πέμπτη (26/02) ότι ο αφγανικός στρατός κατέλαβε 15 "προκεχωρημένα φυλάκια" του πακιστανικού στρατoύ κατά τη διάρκεια μεγάλης επίθεσης που εξαπέλυσε κατά μήκος των συνόρων, σε απάντηση σε πρόσφατους βομβαρδισμούς.

"Επιθέσεις ευρείας κλίμακας άρχισαν ως αντίποινα κατά του εχθρού", δήλωσε ο Χαμντουλάχ Φιτράτ, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αφγανικής κυβέρνησης προσθέτοντας ότι "επί του παρόντος καταλήφθηκαν 15 προκεχωρημένα φυλάκια".

د غازیانو لخوا انتقامي عملیات شروع سول.



دا مهال نور تازه دمي کومکي ځواکونه هم د غزا میدان ته ورغلل. pic.twitter.com/bkrAiDyGnY — Jalal Marhoon | جلال مرهون (@Marhoon500) February 26, 2026

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Ταλιμπάν δήλωσε ότι ο αφγανικός στρατός σκότωσε ή αιχμαλώτισε Πακιστανούς στρατιώτες, μετά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της οποίας κατέλαβε 15 προκεχωρημένα φυλάκια.

"40 στρατιώτες (Πακιστανοί σ.σ.) σκοτώθηκαν και κάποιοι αιχμαλωτίστηκαν", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος των αρχών των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

تازه:

په کنړ کې د دښمن ۴۰ تنه عسکر وژل شوي، چې د ۱۳ تنو جسدونه مجاهدینو را انتقال کړي دي.



تازه:

در مربوطات ولایت کنر حدود ۴۰ تن عسکر دشمن کشته شده که جسد ۱۳ تن آنها را مجاهدین با خود انتقال داده اند. — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) February 26, 2026

«Άνοιξαν πυρ μονομερώς» λέει το Πακιστάν

Το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι απάντησε "άμεσα" και "ισχυρά" στην επίθεση κατά αρκετών στρατιωτικών συνοριακών του εγκαταστάσεων από το Αφγανιστάν, το οποίο δήλωσε ότι σκότωσε ή αιχμαλώτισε Πακιστανούς στρατιώτες.

Οι πακιστανικές δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν στα "απρόκλητα πυρά" των αφγανικών δυνάμεων των Ταλιμπάν που ερρίφθησαν σε πολλά σημεία κατά μήκος των συνόρων Πακιστάν-Αφγανιστάν σημερα, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενημέρωσης του Πακιστάν.

Οι αφγανικές δυνάμεις "άνοιξαν πυρ μονομερώς εναντίον θέσεων" κατά μήκος του συνόρου με την πακιστανική επαρχία Χάιμπερ Παχτούνχβα, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο Πακιστανός υπουργός Ενημέρωσης, προσθέτοντας ότι η χώρα του έδωσε "άμεση και ισχυρή απάντηση" προκαλώντας βαριές απώλειες και καταστρέφοντας πολλά φυλάκια και εξοπλισμό.