Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού

Για τις εκταφές θυμάτων από την τραγωδία στα Τέμπη, για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στον σύλλογο συγγενών αλλά και για τον Γιώργο Σταμάτη που όπως είπε, την πλησίασε εκ μέρους του πρωθυπουργού, μίλησε η Μαρία Καρυστιανού, στη συνέντευξή της που προβλήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (26/2/26).

Πρόκειται για το δεύτερο μέρος της συνέντευξης της Μαρίας Καρυστιανού, στην εκπομπή του Open «Καθαρές κουβέντες» στην οποία η ίδια, αρχικά σχολίασε το γεγονός ότι έχουν διχαστεί πλέον οι συγγενείς των θυμάτων στα Τέμπη.

«Διχάστηκαν… Βρεθήκαμε ξαφνικά 56 οικογένειες σε μια δύσκολη κατάσταση και έπρεπε να συνεργαστούμε σε δύσκολες συνθήκες. Δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη και την ίδια διάθεση. Έχουν τώρα διαφορετική οπτική. Ίσως πρέπει να γραφτεί βιβλίο και να διδάσκεται, για το έγκλημα των Τεμπών και την προσπάθεια συγκάλυψης του.

Εμείς προσπαθούμε για την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη και για να το κάνεις αυτό πρέπει να μπεις στη Βουλή.

Για τον έλεγχο της ΑΑΔΕ στο σύλλογο συγγενών θυμάτων

«Η καταγγελία δεν ήρθε από τον σύλλογο συγγενών θυμάτων των Τεμπών. Ήταν σκόπιμη κίνηση εκβιασμού που προήλθε από την ίδια την ΑΑΔΕ. Δεν έχουν σχέση οι συγγενείς ή οι πολίτες…» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Για την ΑΑΔΕ μου έρχονται πολλές πληροφορίες. Κάποια στιγμή θα τις αξιοποιήσω. Πήγε η ΑΑΔΕ να δει τι γίνεται στο σωματείου του κυρίου Φραπέ; Έχει δει τα ταμεία της ΝΔ; Αυτή τη στιγμή το ταμείο έχει μέσα 9 εκατομμύρια. Έχει γίνει έλεγχος στο ΠΑΣΟΚ που χρωστάνε από μισό εκατομμύριο ο καθένας; Το κάθε κόμμα; Σύνολο ένα δις ευρώ στο ελληνικό κράτος…

Ο κύριος Πιτσιλής από τότε που έκανε έρευνα του ζητήσαμε τους λόγους που έγινε έλεγχος στο ταμείο. Ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση».

«Ο κύριος Σταμάτης με ρώτησε ως εκπρόσωπος του Μητσοτάκη, τι χρειάζομαι»

«Έχει έρθει εκπρόσωπος της κυβέρνησης να μου προτείνει τι χρειάζομαι και απάντησα αναλόγως. Ήταν το 2023 και ήμουν ζορισμένη. Η απάντηση ήταν ότι εμείς χρειαζόμασταν τα παιδιά μας να τα έχουμε στο σπίτι, γιατί είναι το κομμάτι της ζωής μας» περιέγραψε η Μαρία Καρυστιανού.

«Το τι χρειάζεται ειπώθηκε 2-3 φορές. Στο τέλος, μου λέει κυρία Καρυστιανού εγώ τώρα τι θα πω στον Κυριάκο; Απάντησα ότι αν μπορεί ως γονέας να μας νιώσει και να μην προστατεύσει τον κύριο Καραμανλή. Μου λέει, σίγουρα δε θα στηρίξει τον κύριο Καραμανλή. Αυτό δεν έγινε και μετά από λίγο διάστημα ο κύριος Μητσοτάκης βγήκε αγκαλιά με τον κύριο Καραμανλή. Ήμασταν συγγενείς έξω από το Βελλίδειο και δεν με άφησαν να μπω μέσα. Μου είπαν: Δεν είστε επιθυμητοί. Μήνες αφότου παραλάβαμε τα παιδιά μας σε σακούλες».

Σε ερώτηση για το ποιος ήταν ο άνθρωπος που την πλησίασε εκ μέρους του πρωθυπουργού, η Μαρία Καρυστιανού είπε:

«Ήταν ο κύριος Σταμάτης. Που ξαναεμφανίστηκε στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτση. Εμένα μου παρουσιάστηκε ως εκπρόσωπος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Με εντολή του πρωθυπουργού. Ξέρω ότι συνάντησε όλους τους συγγενείς (των θυμάτων των Τεμπών). Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια οικονομική συναλλαγή».

Για τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών και τις εκταφές

«Θα μείνω όμως στο θέμα της των οικογενειών που μας επιτίθενται. Δεν το κατανοώ. Δημιουργούνται αμφιβολίες που πάντα είναι υπέρ του κατηγορουμένου. Γιατί να δημιουργηθούν; Το θέμα των εκταφών είναι ένα δικό μας θέμα. Με ποιο δικαίωμα σχολιάζουν αν θέλω εκταφή; Ή τον δικό μα πραγματογνώμονα… Αυτά ωφελούν το κατηγορούμενο.

Οι εκταφές είναι το πιο απλό παράδειγμα να καταλάβει κανείς την παραβατικότητα της δικαστικής λειτουργίας. Φοβούνται ότι τα οστά θα «μιλήσουν». Ήρθε ένας γονέας και χάλασε τη «σούπα». Η εισαγγελέας κυρία Παπαϊωάννου μας κοροϊδεύει επί 5 μήνες».

Η στιγμή που «λύγισε» μιλώντας για την κόρη της

«Έχουν περάσει 3 χρόνια και δεν ξέρω από τι ουσία κάηκε το παιδί μου. Θα πεθάνω και δε θα ξέρω; Το έγκλημα των Τεμπών έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία συμμορία που ξεκινάει από την κυβέρνηση.

Το υγιές κομμάτι της κοινωνίας δε θέλει να ζει σε μία χώρα που κυριαρχεί η ανασφάλεια και η ατιμωρησία. Θέλει να δει μια άλλη Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πρότασή μας και θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου θα είναι με το μέρος μας» τόνισε η Μαρία Καρυστιανού.

«Θέλω να δικαιώσω την κόρη μου», είπε με φωνή που έσπαγε. «Είναι όλη η αλήθεια μου. Για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει μια κατάσταση σάπια, είμαι σε αυτό το δρόμο που είμαι. Θέλουμε μια δίκαιη χώρα».

«Θα συνεχίσουμε, θα το πάμε μέχρι τέλους και θα πάμε και πολύ καλά. Στις 28/2/26 θα είμαστε πάλι στους δρόμους, να παρακαλέσω να είμαστε ως πολίτες. Χωρίς κόμματα. Ως άνθρωποι που θέλουν τα παιδιά τους και οι ίδιοι να κυκλοφορούν με ασφάλεια. Ραντεβού στις 12.00 να φωνάξουμε για το δικαίωμα στη Δικαιοσύνη.

