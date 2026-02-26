Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η Αθήνα «κλειδώνει» τον ρόλο του στρατηγικού κόμβου για ΗΠΑ και IMEEC

Σε κλίμα ιδιαίτερης σύγκλισης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, σφράγισαν τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 50λεπτης συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκε ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί εντός του 2026 στην Αθήνα, η προώθηση του οικονομικού διαδρόμου IMEEC ως εναλλακτικής εμπορικής όδευσης, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στην ανασυγκρότηση της Γάζας, με την Ουάσιγκτον να αναγνωρίζει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.



Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, του υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση διήρκησε 50’ και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Η στρατηγική εταιρική σχέση στο επίκεντρο

Κατά τη συνάντηση, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα. Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις.

Συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας. Έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής. Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή

Συμφώνησαν, επίσης, να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.