Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η Αθήνα «κλειδώνει» τον ρόλο του στρατηγικού κόμβου για ΗΠΑ και IMEEC

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκε ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί εντός του 2026 στην Αθήνα

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η Αθήνα «κλειδώνει» τον ρόλο του στρατηγικού κόμβου για ΗΠΑ και IMEEC
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε κλίμα ιδιαίτερης σύγκλισης, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, και ο Αμερικανός ομόλογός του, Μάρκο Ρούμπιο, σφράγισαν τη στρατηγική εταιρική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 50λεπτης συνάντησης στον Λευκό Οίκο.

Στο επίκεντρο της ατζέντας βρέθηκε ο 6ος Γύρος Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί εντός του 2026 στην Αθήνα, η προώθηση του οικονομικού διαδρόμου IMEEC ως εναλλακτικής εμπορικής όδευσης, καθώς και η ενεργός συμμετοχή της Ελλάδας στην ανασυγκρότηση της Γάζας, με την Ουάσιγκτον να αναγνωρίζει τον ρόλο της χώρας ως σταθερού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, του υπουργείου Εξωτερικών, ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε, σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Marco Rubio στον Λευκό Οίκο.

Η συνάντηση διήρκησε 50’ και πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα.

Η στρατηγική εταιρική σχέση στο επίκεντρο

Κατά τη συνάντηση, αναδείχθηκε η σημασία της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας – ΗΠΑ. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να οριστικοποιήσουν τις διαδικασίες για τη διεξαγωγή του 6ου Γύρου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ εντός του έτους στην Αθήνα. Αμφότεροι τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης της οικονομικής διπλωματίας, με επίκεντρο τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις.

Συμφώνησαν στην περαιτέρω προώθηση των συνεργειών Ελλάδας και ΗΠΑ στους τομείς της ναυτιλίας, ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και υψηλής τεχνολογίας. Έδωσαν έμφαση στη διασυνδεσιμότητα και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω, μεταξύ άλλων, του Οικονομικού Διαδρόμου IMEEC, ως σημαντικής εναλλακτικής όδευσης για την οποία τα συμφέροντα των δύο χωρών συγκλίνουν.

Αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου για τις σχέσεις με τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, δεδομένων και των διμερών και τριμερών συνεργασιών της Ελλάδας με χώρες της περιοχής. Οι δύο Υπουργοί αναφέρθηκαν ακόμη στο μέλλον των ευρωατλαντικών σχέσεων και υπογράμμισαν την ανάγκη ενίσχυσής τους.

Προστασία των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή

Συμφώνησαν, επίσης, να εντείνουν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να αναδειχθεί η σημασία της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στη Μέση Ανατολή. Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Συμβούλιο Ειρήνης, με επίκεντρο τη Γάζα. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ετοιμότητα της Ελλάδας να συνδράμει στις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της Γάζας.

Ο Υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε τον ομόλογό του για τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 14 μήνες φυλάκιση με αναστολή στον 47χρονο που «εισέβαλε» με αυτοκίνητο σε μίνι μάρκετ

22:54ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (1/3)

22:47ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ 0-0: Μαχητικός ο «Δικέφαλος» στο Βίγκο

22:46ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν παιδί τους εμφανίζει τάσεις αυτοκτονίας

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (4-3πεν.) (τελικό): Στους «16» το αλύγιστο «τριφύλλι»!

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Κούβα: «Εξέγερση» στο νησί ήθελε να ξεκινήσει ένας εκ των τεσσάρων νεκρών της ανταλλαγής πυρών

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

22:13ΕΛΛΑΔΑ

Συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Στάση εργασίας στο Μετρό από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τις 9 π.μ.

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γερμανία: Ηλικιωμένος συνεθλίβη από γερανό σε μάντρα με σίδερα

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης: Οι σχέσεις ΗΠΑ Ελλάδας βρίσκονται στο ανώτατο δυνατό σημείο

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ταλιμπάν κατέλαβαν «προκεχωρημένα φυλάκια» του πακιστανικού στρατού - Επιθέσεις ευρείας κλίμακας

21:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης - Ρούμπιο: Η Αθήνα «κλειδώνει» τον ρόλο του στρατηγικού κόμβου για ΗΠΑ και IMEEC

21:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

21:26LIFESTYLE

Eurovision: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη φετινή διοργάνωση

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Με «10άρι» τον Μπιάνκο κι εξτρέμ τον Σάντσες η ενδεκάδα του Λουτσέσκου

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:30ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Χαλκιδική: «Ήταν χωρίς κεφάλι, είδα ένα χέρι με δαχτυλίδι», λέει ο άνθρωπος που εντόπισε τη σορό

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που άνδρας ψεκάζει δηλητήριο σε τρόφιμα για να σκοτώσει τους συγκατοίκους του

21:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Σε τυχαίο έλεγχο την εντόπισαν οι γερμανικές Αρχές -Πώς θα γίνει η επαφή με τον πατέρα της

22:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (4-3πεν.) (τελικό): Στους «16» το αλύγιστο «τριφύλλι»!

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν.): Συγκλονιστική πρόκριση για το «τριφύλλι»

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 26/2/2026 : Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.500.000 ευρώ

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ο μυστικός γάμος και μια διαμελισμένη έγκυος γυναίκα: Το έγκλημα ενός ιερέα που έμεινε στην ιστορία

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Μπραντ Πιτ: Τι μεροκάματο παίρνουν οι κομπάρσοι και τα μαγαζιά που μένουν κλειστα για τα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ο εντυπωσιακός καταρράκτης που «ξύπνησε» και μαγεύει τους περαστικούς

14:23ΚΟΣΜΟΣ

Ποιες είναι οι πιο ομιλούμενες γλώσσες στον κόσμο - Πού κατατάσσεται η ελληνική

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε στη Γερμανία η Λόρα - Βρίσκεται στα χέρια της γερμανικής Αστυνομίας

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

18:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: Με πλησίασε ο Γιώργος Σταμάτης ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού να με ρωτήσει «τι χρειάζομαι»

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Γενεύη: Ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν - Επόμενο «ραντεβού» στη Βιέννη

18:07ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ