Λόρα: Πληροφορίες πως ήταν με ένα ακόμη άτομο όταν εντοπίστηκε

Νέα στοιχεία για το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης που εντοπίστηκε στο Βερολίνο

Δημήτρης Δρίζος

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

2'
Νέες αποκαλύψεις για τον εντοπισμό της Λόρα στο Βερολίνο, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες το πρωί της Πέμπτης που εντοπίστηκε από τις γερμανικές Αρχές ήταν με ένα ακόμη άτομο.

Το εν λόγω άτομο φαίνεται πως ήταν συνομήλικο της Λόρα, ίσως και λίγο μεγαλύτερο, κάτι το οποίο φυσικά δείχνει πως το κορίτσι είχε βρει κατάλυμα και βοήθεια για να μπορέσει να ζήσει με ασφάλεια στη γερμανική πρωτεύουσα.

Αυτή τη στιγμή η Λόρα βρίσκεται σε δομή προστασίας ανηλίκων και αναμένεται να φανεί τι θα πει το κορίτσι στις Αρχές της Γερμανίας καθώς η περίπτωσή της δεν εντοπίζεται ως αρπαγή αλλά ως φυγή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μάρτυρες από την πτήση της 8ης Ιανουαρίου με προορισμό την Φρανκφούρτη, ανέφεραν πως μαζί με τη Λόρα βρισκόταν ένας νεαρός άνδρας.

Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

Βίντεο, που έφερε στη δημοσιότητα το Mega, καταγράφει τη 16χρονη Λόρα να εισέρχεται μόνη της σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην περιοχή της Ομόνοιας και να αγοράζει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη, με αναχώρηση την ίδια ημέρα.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η κοπέλα κινείται με γρήγορο βήμα, πληρώνει στο ταμείο και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η ανήλικη φοράει τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται να κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι παρέμεινε στην ευρύτερη περιοχή μέχρι περίπου τις 15:00 και στη συνέχεια αναχώρησε.

Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκε από την αρχή το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

eisitirio.jpg

Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας

