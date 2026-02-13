Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη

Το «στίγμα» εντοπίστηκε σε περιοχή κοντά στη Φρανκφούρτη, όπου ζει η πρώτη σύζυγος του πατέρα της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Λόρα: Έδωσε «στίγμα» - Τα νέα στοιχεία για τη 16χρονη
«Στίγμα» σε περιοχή κοντά στη Φρανκφούρτη, έδωσε πριν πέντε ημέρες το κινητό της Λόρας που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) της.

Σύμφωνα με το Patrapress.gr, το οποίο επικαλείται έγκυρες πηγές της ΕΛ.ΑΣ., το σημείο που εντοπίστηκε το στίγμα της 16χρονης, φαίνεται πως βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την πόλη, όπου η ζει η πρώτη σύζυγος του πατέρα της.

DNA από τη μητέρα της Λόρας ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές - Έδωσε μόνο ο πατέρας

Στη Γερμανία εξακολουθεί να βρίσκεται ο πατέρας της 16χρονης, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή πήρε αιφνιδιαστικά την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα, προκειμένου να αναζητήσει την κόρη του.

Oι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τις ελληνικές να συλλέξουν δείγμα DNA από τη μητέρα της Λόρας, προκειμένου, σε περίπτωση που υπάρχει αντίστοιχο δείγμα, να διευκολυνθεί η έρευνα τους. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, ο πατέρας της Λόρα ήταν εκείνος που έδωσε τελικά δείγμα DNA, καθώς η μητέρα της παρακολουθεί τις εξελίξεις από το σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

Φίλος της οικογένειας μιλώντας στο Mega αναφέρει ότι ο πατέρας αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, θέλοντας να μείνει μακριά από σχόλια και φήμες, ενώ το μόνο που τον απασχολεί είναι η κατάσταση της κόρης του.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των γονιών της ανήλικης προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική οπτική για τη στάση τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αδιαφορία αλλά για διαφορετική αντίληψη ως προς τη διαχείριση της κατάστασης.

«Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Παραμένει ωστόσο άγνωστο γιατί ο πατέρας επέλεξε να ταξιδέψει στη Γερμανία αυτή τη χρονική στιγμή, περίπου δέκα ημέρες μετά την πληροφορία ότι η Λόρα ενδέχεται να βρίσκεται στη Φρανκφούρτη.

Ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που η 16χρονη εξαφανίστηκε, με την οικογένεια να κρατά χαμηλό προφίλ. Γείτονες κάνουν λόγο για ανθρώπους κλειστούς, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές.

«Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», ανέφερε στο Mega γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στη Γερμανία παραμένει έντονο, με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η Bild, να αναφέρονται σχεδόν καθημερινά στην υπόθεση. Παράλληλα, πολίτες στη Γερμανία κινητοποιούνται μέσω social media, συμμετέχοντας εθελοντικά στις αναζητήσεις.

Η μητέρα της Λόρας δεν ακολούθησε τον σύζυγό της στο εξωτερικό και παραμένει μόνη στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», προσθέτει γειτόνισσα.

Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης συνεχίζεται, με την παρουσία του πατέρα στη Γερμανία να εκτιμάται ότι ίσως συμβάλει στην ενίσχυση των ερευνών.

Σύμφωνα με το Mega οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της Λόρας να δώσει δείγμα DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού κοριτσιού που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Tο δείγμα θα επιτρέψει την άμεση επιβεβαίωση της ταυτότητας, ακόμη και αν η ίδια αρνείται ότι είναι η Λόρα ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι φιλοξενήθηκε σε κάποιον χώρο.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί και το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας Eurojust, στο πλαίσιο του οποίου έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν άρσεις απορρήτου, έλεγχοι επικοινωνιών, λήψεις DNA και κατ’ οίκον έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης.

