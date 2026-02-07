Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;
Η υπόθεση εξαφάνισης της ανήλικης Λόρα παραμένει στο μικροσκόπιο της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», με τις έρευνες να μεταφέρονται στην Πάτρα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, ξεκαθάρισε τη θέση των γονέων απέναντι στις φήμες περί αδράνειας, την ίδια ώρα που νέα στοιχεία επιβεβαιώνουν το ταξίδι της 16χρονης προς τη Γερμανία με πτήση της Lufthansa. Σύμφωνα με τον κ. Μπενετάτο, η Λόρα είχε μαζί της μόλις μία αλλαξιά ρούχα και ελάχιστα χρήματα.

Κι όμως, η υπόθεση εξαφάνισης περιπλέκεται, καθώς οι γερμανικές αρχές δεν έχουν ακόμη διευκρινίσει αν η ανήλικη επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση μετά τη Φρανκφούρτη. Η οικογένεια εκφράζει πλέον σοβαρές ανησυχίες ότι η κόρη τους δέχεται βοήθεια από τρίτα πρόσωπα και ενδεχομένως βρίσκεται σε κίνδυνο.

Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας

Το «Τούνελ», συνεχίζοντας την έρευνα για την υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα Λομτέφ, βρέθηκε για ακόμη μία φορά στην Πάτρα. Εκεί μίλησε με τον δικηγόρο της οικογένειας, ο οποίος απάντησε σε όλα όσα ακούγονται αυτό το διάστημα.

Παράλληλα, προβλήθηκε στην εκπομπή και η δήλωση της μητέρας της για τις έρευνες που έκαναν στην Αθήνα.

Ο κ. Τηλέμαχος Μπενετάτος δήλωσε στο «Τούνελ»:

«Αναγκάζομαι να βρεθώ στον άχαρο ρόλο να αντικρούσω πράγματα που είδαν το φως της δημοσιότητας και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Οι γονείς κατηγορούνται ότι δεν έχουν εμφανιστεί και ότι δεν έχουν μεταβεί στη Γερμανία για να βρουν το παιδί τους. Οφείλω να ξεκαθαρίσω πως οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό και θα συνεχίσουν να το κάνουν. Έχουν ήδη ανέβει δύο φορές στην Αθήνα και έψαχναν σε ξενοδοχεία στην περιοχή του Ζωγράφου, προκειμένου να βοηθήσουν στις έρευνες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η παρέμβαση της μητέρας

Η μητέρα της μαθήτριας λέει χαρακτηριστικά: «Έχουμε πάει στην περιοχή που την είδαν στις κάμερες στου Ζωγράφου, αλλά και σε άλλες περιοχές. Έχουμε πάει σε σταθμούς, σε αεροδρόμια και γύρω-γύρω σε πολλές περιοχές, ακόμα κι αν δεν ξέρουμε καλά – καλά την Αθήνα.»

Ο δικηγόρος πρόσθεσε ότι ο πατέρας ήταν εκείνος που ενημερώθηκε από τη Lufthansa, την προηγούμενη εβδομάδα, πως το παιδί του πράγματι ταξίδεψε με την εν λόγω αεροπορική εταιρεία προς τη Γερμανία, πληροφορία την οποία οι ελληνικές Αρχές έλαβαν το πρωί της Τρίτης.

«Οι γονείς έχουν έρθει σε επαφή με διάφορες δομές στη Γερμανία, προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρίσκεται εκεί το παιδί τους. Κάποιοι λένε ότι δεν έχουν πάει να το αναζητήσουν, αλλά αναρωτιέμαι: πού ακριβώς να πάνε; Στο Βερολίνο; Στο Μόναχο; Στη Φρανκφούρτη; Να πάρουν ένα αεροπλάνο και να πάνε πού; Να χτυπούν πόρτα-πόρτα μήπως κάποιος έχει δει το παιδί τους; Λένε ακόμη και για το Αμβούργο. Ένα παιδί που θέλει να κρυφτεί και να μη βρεθεί, θα πάει σε γνώριμα μέρη; Οι άνθρωποι έχουν κάνει όσα όφειλαν να κάνουν. Επικοινώνησαν με γνωστούς τους στο Αμβούργο ώστε να έχουν τον νου τους, ενώ υπάρχει και συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών»

Όπως ανέφερε, οι γερμανικές Αρχές δεν έχουν απαντήσει ακόμη αν η ανήλικη επιβιβάστηκε, μετά τη Φρανκφούρτη, σε άλλη πτήση, ενώ επισήμανε ότι οι κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου διατηρούν το υλικό μόνο για 48 ώρες.

«Πριν από λίγες ημέρες, οι γονείς κατέθεσαν στην Ασφάλεια Πατρών ότι ανησυχούν σοβαρά μετά από τόσο καιρό για το παιδί τους. Αφενός, γιατί δεν διέθετε αρκετά χρήματα για να παραμείνει στη Γερμανία για πολλές ημέρες και, αφετέρου, γιατί είχε μαζί της μόνο μία αλλαξιά ρούχα, γεγονός που υποδηλώνει ότι κάποιος τη συνδράμει. Είναι πιθανό να έχει μπλέξει κάπου και αυτό θα πρέπει να διερευνηθεί από τις γερμανικές Αρχές, ώστε να διαπιστωθεί αν βρίσκεται σε κίνδυνο και να εντοπιστεί», κατέληξε.

