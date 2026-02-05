Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

Το θρίλερ της αναζήτησης της 16χρονης Λόρα συνεχίζεται στη Γερμανία, όπου εκεί φέρεται να ταξίδεψε η έφηβη, με πτήση της Lufthansa.

Τα γερμανικά ΜΜΕ πιάνοντας το νήμα της εξαφάνισης της Λόρα από εκεί που το άφησαν οι Έλληνες συνάδερφοί τους, αναζητούν πλέον τη νεαρή, καθώς τα ίχνη της χάνονται, μετά την άφιξη της πτήσης LH1283 της Lufthansa στη Φρανκφούρτη.

Η Λόρα εξαφανίστηκε από το Ρίο το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, οπότε και ταξίδεψε με ταξί για Αθήνα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με το αρχικό σενάριο να θέλει το κορίτσι να έχει φύγει για Γερμανία, ωστόσο η αεροπορική εταιρία δεν επέδειξε αρχικά διάθεση συνεργασίας με συνέπεια να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Μόλις την περασμένη Τρίτη επιβεβαιώθηκε από την εταιρία ότι η 16χρονη όντως ταξίδεψε στο εξωτερικό και ενώ είχαν υποβληθεί 5 επίσημα αιτήματα της ελληνικής αστυνομίας από τις 12 Ιανουαρίου.

«Η Laura ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283/08JAN26. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες» ήταν η λακωνική απάντηση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Έφυγε και (ξανα)χάθηκε;

Με την επιβεβαίωση ότι η Λόρα ταξίδεψε για Γερμανία, οι ελληνικές αρχές παρέδωσαν την ευθύνη της έρευνας στους Γερμανούς αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές αρχές του Αμβούργου, του τελευταίου γερμανικού τόπου διαμονής της Λόρα, επιβεβαίωσαν στο FOCUS-online ότι οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν μαζί τους στα μέσα Ιανουαρίου μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας και ενημερώθηκαν για την υπόθεση εξαφάνισης που διεξάγεται εκεί.

Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα του Αμβούργου έλεγξε τη διεύθυνση φερόμενου συγγενή της 16χρονης αγνοούμενης στην πόλη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι γερμανικές αρχές δεν μπορούν να τη βρουν

Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση της Λάουρα και τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς της εντός των πρώτων 48 ωρών από την εξαφάνισή της», δηλαδή έως τις 10 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακολούθησε η επίσημη διαδρομή μέσω της Europol. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις έρευνες των ξένων αστυνομικών δυνάμεων», ανέφερε η δήλωση. Οι Έλληνες είπαν επίσης ότι υπέθεσαν ότι η ελληνική αστυνομία θα ειδοποιηθεί εάν βρεθεί η Λόρα, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, η Λόρα εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στη δημόσια λίστα της ελληνικής αστυνομίας με τους αγνοούμενους ανηλίκους, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα «σκοτεινά» σημεία

Η κατοικία στο Αμβούργο προσφέρθηκε προς πώληση τον Οκτώβριο του 2022 και δεν πωλήθηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Δεν είναι σαφές γιατί ο πατέρας αγόρασε ένα σπίτι στην επαρχία Πάτρας για περίπου 300.000 ευρώ το 2022 χωρίς καμία γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας και από πού προέρχονταν τόσα χρήματα.

Φαίνεται επίσης περίεργο το γεγονός ότι ο πατέρας, ο οποίος κατάγεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με ουκρανικές ρίζες, εργαζόταν στο Αμβούργο ως γενικός ιατρός σε ιδιωτικό ιατρείο και ξαφνικά εγκατέλειψε το ιατρείο έφυγε βιαστικά από τη Γερμανία το 2022.

Έκπληξη η παθητική στάση των γονιών

Τα γερμανικά ΜΜΕ σημειώνουν την έκπληξη των των Ελλήνων δημοσιογράφων για την παθητική έως ψυχρή στάση των γονιών της 16χρονης, σημειώνοντας παράλληλα τα όσα αναφέρονται από μαρτυρίες γειτόνων για την σκληρότητα και αυστηρότητα του πατέρα απέναντι στην κόρη του.

Επίσης αναφέρονται στο περίεργο ότι η οικογένεια απέκρυψε το γεγονός ότι η Λόρα έχει έναν ετεροθαλή αδερφό από τον πρώτο γάμο του πατέρα της που ζει στο Αμβούργο, παρά τις έρευνες της αστυνομίας για πιθανές επαφές.

Η σχέση πατέρα και γιου λέγεται ότι έχει καταρρεύσει. Η ίδια η Λόρα μάλλον δεν ήξερε τίποτα για τον αδερφό της για πολύ καιρό, με τον οποίο συναντήθηκαν τελευταία φορά σε ηλικία 13 ετών.

Ένα μεγαλύτερο μυστήριο, ωστόσο, είναι ο σχεδιασμός της φαινομενικής απόδρασης του κοριτσιού. Μητέρα και κόρη μοιάζουν πολύ. Η μητέρα, αρκετά νεότερη από τον πατέρα, είχε πιάσει το κορίτσι με το διαβατήριό της στο χέρι τις εβδομάδες πριν από την απόδραση.

Η υπόθεση ήταν ότι η Λόρα σχεδίαζε να προσποιηθεί ότι ήταν η μητέρα της. Η λύση του γρίφου ήταν πολύ πιο εύκολη. Η Λόρα είχε μαζί της ένα αντίγραφο του διαβατηρίου της μητέρας της όταν έφυγε με αεροπλάνο. Αυτό αρκεί για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εάν απαιτούν απόδειξη της συγκατάθεσης των νόμιμων κηδεμόνων για το ταξίδι κατά τη διάρκεια τυχαίων ελέγχων.

Ποιος ήταν όμως ο μυστηριώδης συνεπιβάτης, ένας μακρυμάλλης νεαρός, με τον οποίο λέγεται ότι η Λάουρα είχε μια ζωηρή συζήτηση κατά τη διάρκεια της πτήσης;

Το μυστήριο συνεχίζεται...

Διαβάστε επίσης