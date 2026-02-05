Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

Η Λόρα ταξίδεψε στη Γερμανία επιβεβαιώνει η αεροπορική εταιρία, αλλά κανείς δεν την έχει βρει, παραμένοντας αγνοούμενη σε μία μυστηριώδη υπόθεση

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το θρίλερ της αναζήτησης της 16χρονης Λόρα συνεχίζεται στη Γερμανία, όπου εκεί φέρεται να ταξίδεψε η έφηβη, με πτήση της Lufthansa.

Τα γερμανικά ΜΜΕ πιάνοντας το νήμα της εξαφάνισης της Λόρα από εκεί που το άφησαν οι Έλληνες συνάδερφοί τους, αναζητούν πλέον τη νεαρή, καθώς τα ίχνη της χάνονται, μετά την άφιξη της πτήσης LH1283 της Lufthansa στη Φρανκφούρτη.

Η Λόρα εξαφανίστηκε από το Ρίο το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, οπότε και ταξίδεψε με ταξί για Αθήνα. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές με το αρχικό σενάριο να θέλει το κορίτσι να έχει φύγει για Γερμανία, ωστόσο η αεροπορική εταιρία δεν επέδειξε αρχικά διάθεση συνεργασίας με συνέπεια να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

Μόλις την περασμένη Τρίτη επιβεβαιώθηκε από την εταιρία ότι η 16χρονη όντως ταξίδεψε στο εξωτερικό και ενώ είχαν υποβληθεί 5 επίσημα αιτήματα της ελληνικής αστυνομίας από τις 12 Ιανουαρίου.

«Η Laura ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283/08JAN26. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες» ήταν η λακωνική απάντηση της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.

Έφυγε και (ξανα)χάθηκε;

Με την επιβεβαίωση ότι η Λόρα ταξίδεψε για Γερμανία, οι ελληνικές αρχές παρέδωσαν την ευθύνη της έρευνας στους Γερμανούς αστυνομικούς.

Οι αστυνομικές αρχές του Αμβούργου, του τελευταίου γερμανικού τόπου διαμονής της Λόρα, επιβεβαίωσαν στο FOCUS-online ότι οι ελληνικές αρχές επικοινώνησαν μαζί τους στα μέσα Ιανουαρίου μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας και ενημερώθηκαν για την υπόθεση εξαφάνισης που διεξάγεται εκεί.

Το αρμόδιο αστυνομικό τμήμα του Αμβούργου έλεγξε τη διεύθυνση φερόμενου συγγενή της 16χρονης αγνοούμενης στην πόλη, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Οι γερμανικές αρχές δεν μπορούν να τη βρουν

Οι ελληνικές αρχές εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται ότι «οι γερμανικές αρχές ενημερώθηκαν για την εξαφάνιση της Λάουρα και τη δήλωση εξαφάνισης που υπέβαλαν οι γονείς της εντός των πρώτων 48 ωρών από την εξαφάνισή της», δηλαδή έως τις 10 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ακολούθησε η επίσημη διαδρομή μέσω της Europol. «Δεν μπορούμε να παρέμβουμε στις έρευνες των ξένων αστυνομικών δυνάμεων», ανέφερε η δήλωση. Οι Έλληνες είπαν επίσης ότι υπέθεσαν ότι η ελληνική αστυνομία θα ειδοποιηθεί εάν βρεθεί η Λόρα, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, η Λόρα εξακολουθεί να περιλαμβάνεται στη δημόσια λίστα της ελληνικής αστυνομίας με τους αγνοούμενους ανηλίκους, ανέφεραν γερμανικά μέσα ενημέρωσης.

Τα «σκοτεινά» σημεία

Η κατοικία στο Αμβούργο προσφέρθηκε προς πώληση τον Οκτώβριο του 2022 και δεν πωλήθηκε μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Δεν είναι σαφές γιατί ο πατέρας αγόρασε ένα σπίτι στην επαρχία Πάτρας για περίπου 300.000 ευρώ το 2022 χωρίς καμία γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας και από πού προέρχονταν τόσα χρήματα.

Φαίνεται επίσης περίεργο το γεγονός ότι ο πατέρας, ο οποίος κατάγεται από την πρώην Σοβιετική Ένωση, με ουκρανικές ρίζες, εργαζόταν στο Αμβούργο ως γενικός ιατρός σε ιδιωτικό ιατρείο και ξαφνικά εγκατέλειψε το ιατρείο έφυγε βιαστικά από τη Γερμανία το 2022.

Έκπληξη η παθητική στάση των γονιών

Τα γερμανικά ΜΜΕ σημειώνουν την έκπληξη των των Ελλήνων δημοσιογράφων για την παθητική έως ψυχρή στάση των γονιών της 16χρονης, σημειώνοντας παράλληλα τα όσα αναφέρονται από μαρτυρίες γειτόνων για την σκληρότητα και αυστηρότητα του πατέρα απέναντι στην κόρη του.

Επίσης αναφέρονται στο περίεργο ότι η οικογένεια απέκρυψε το γεγονός ότι η Λόρα έχει έναν ετεροθαλή αδερφό από τον πρώτο γάμο του πατέρα της που ζει στο Αμβούργο, παρά τις έρευνες της αστυνομίας για πιθανές επαφές.

Η σχέση πατέρα και γιου λέγεται ότι έχει καταρρεύσει. Η ίδια η Λόρα μάλλον δεν ήξερε τίποτα για τον αδερφό της για πολύ καιρό, με τον οποίο συναντήθηκαν τελευταία φορά σε ηλικία 13 ετών.

Ένα μεγαλύτερο μυστήριο, ωστόσο, είναι ο σχεδιασμός της φαινομενικής απόδρασης του κοριτσιού. Μητέρα και κόρη μοιάζουν πολύ. Η μητέρα, αρκετά νεότερη από τον πατέρα, είχε πιάσει το κορίτσι με το διαβατήριό της στο χέρι τις εβδομάδες πριν από την απόδραση.

Η υπόθεση ήταν ότι η Λόρα σχεδίαζε να προσποιηθεί ότι ήταν η μητέρα της. Η λύση του γρίφου ήταν πολύ πιο εύκολη. Η Λόρα είχε μαζί της ένα αντίγραφο του διαβατηρίου της μητέρας της όταν έφυγε με αεροπλάνο. Αυτό αρκεί για τις περισσότερες αεροπορικές εταιρείες εάν απαιτούν απόδειξη της συγκατάθεσης των νόμιμων κηδεμόνων για το ταξίδι κατά τη διάρκεια τυχαίων ελέγχων.

Ποιος ήταν όμως ο μυστηριώδης συνεπιβάτης, ένας μακρυμάλλης νεαρός, με τον οποίο λέγεται ότι η Λάουρα είχε μια ζωηρή συζήτηση κατά τη διάρκεια της πτήσης;

Το μυστήριο συνεχίζεται...

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαφάρι τρόμου: Ελέφαντας εμβολίζει βαν με τουρίστες, σκηνές πανικού και ουρλιαχτά

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γλυφάδα: Συνελήφθη 28χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Έκρυβε τις ουσίες στον αεραγωγό οχήματος

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Χίος- Καρυστιανού: Σημαντική η διαφύλαξη των δικαιωμάτων της χώρας - Αδιαπραγμάτευτη η ανθρώπινη ζωή

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

20:13ΑΘΛΗΜΑΤΑ

LIVE CHAT Ελλάδα - Ιταλία 15-8: Χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό

20:07ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στην Κομοτηνή: Έρευνες για τον εντοπισμό οδηγού που αποπειράθηκε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

19:51ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δημόσια πρόσκληση για προσευχή - «Θα αφιερώσουμε την Αμερική στον Θεό»

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:39WHAT THE FACT

Βραζιλία: Έτρεξε 188 χλμ. σε 24 ώρες σε διάδρομο γυμναστικής και έσπασε όλα τα ρεκόρ

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλιάς Κάρολος: Χαιρετάει τα πλήθη και αποφεύγει τις ερωτήσεις για το σκάνδαλο Έπσταϊν Βίντεο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 36χρονη επιχείρησε να αυτοκτονήσει μέσα στο Τμήμα μετά από επεισόδιο με τους γονείς της

19:23ΚΥΠΡΟΣ

Φειδίας Παναγιώτου: Τι απαντά για την έπαυλη στη Λεμεσό με πισίνα - Δηλωνει «ερωτικός μετανάστης»

19:22LIFESTYLE

Καρλ Λάγκερφελντ: «Γατο-καυγάς» για 200 εκατ. ευρώ - Η Choupette κυρίαρχος της περιουσίας του

19:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Προσπάθεια για Αντριάνο Γιάγκουσιτς τις τελευταίες ώρες των μεταγραφών

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Συλλήψεις για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας - Έψαχναν δεδομένα του Starlink -Τέσσερις συλλήψεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Κατασκοπεία στις Ένοπλες Δυνάμεις: ΝΑΤΟϊκά σχέδια οι πληροφορίες που θα διέρρεε ο αξιωματικός

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

20:23ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδας: Χάλκινη στο Ευρωπαϊκό η Εθνική Γυναικών στο πόλο! Συνεχίζει τη συλλογή μεταλλίων

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

19:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Φθινοπωρινό το σκηνικό και την Παρασκευή - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη

19:44ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Δεν το… κουνάει από τους Μπακς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο! Η τελική απόφαση για τη φετινή σεζόν

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

17:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δέσμευση λογαριασμών Παναγόπουλου για ξέπλυμα: Το modus operandi, οι απ' ευθείας αναθέσεις έργων 75 εκατ. για κατάρτιση εργαζομένων και η εναλλαγή των ίδιων εταιρειών

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία - Η δράση του

06:35WHAT THE FACT

Διατροφολόγος προειδοποιεί όσους καταναλώνουν σπόρους chia

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ