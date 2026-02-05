Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

Μια πολύ διαφορετική εκδοχή δίνει η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση της Λόρας καθώς το 16χρονο κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία την ημέρα της εξαφάνισής του από το Ρίο, κάτι που εντόπισαν οι αξιωματικοί της Αστυνομίας και όχι ο πατέρα της.

Σύμφωνα με το MEGA, οι Αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν το δεύτερο ταξί το οποίο επιβιβάστηκε η 16χρονη και στη συνέχεια μέσω κάμερα να βρουν τη διαδρομή της προς το αεροδρόμιο.

Εκεί αποκαλύφθηκε η αλήθεια του ταξιδιού της Λόρας στη Φρανκφούρτη. Στη συνέχεια οι Αρχές ήταν εκείνες που ειδοποίησαν τον πατέρα της Λόρας και του είπαν χαρακτηριστικά «η κόρης σας ταξίδεψε για τη Φρανκφούρτη.

«Αναφέρθηκε ότι ο πατέρας ήταν αυτός που υπέδειξε στους αστυνομικούς ότι ‘πήγε η κόρη μου στην Φρανκφούρτη διότι ανακάλυψα από την εταιρεία, τη Lufthansa, τους τηλεφώνησα και μας είπαν ότι έχει πετάξει για Φρανκφούρτη’. Η Αστυνομία λέει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. (…) Ενημέρωσαν τον πατέρα. ‘Έχετε άνθρωπο στη Φρανκφούρτη όπου μπορεί να πήγε η κόρη σας;’ Και απάντησαν αυτοί ‘όχι, δεν έχουμε άνθρωπο στην Φρανκφούρτη’», λέει για το θέμα ο δημοσιογράφος Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Αυτός είναι ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα της αλλόκοτης, τουλάχιστον, συμπεριφοράς του πατέρα της 16χρονης, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή δεν έδειξε να... καίγεται ιδιαίτερα για την τύχη της κόρης του.

Άλλωστε, ο ίδιος δεν έχει καμία σκέψη να ταξιδέψει στη Γερμανία να βρει το ίδιο του το παιδί...

Φοβόταν τον... Πούτιν!

Στη γειτονιά του είπε πως φεύγει για το Αμβούργο. Στο εργασιακό του περιβάλλον ισχυρίστηκε πως σκοπεύει να επιστρέψει στην Ουκρανία, όμως τελικά βρέθηκε να αγοράζει ένα σπίτι 290 τετραγωνικών σε μία επαρχιακή πόλη της Ελλάδας.

Η Λόρα περνούσε ατελείωτες ώρες μέσα στο σπίτι, συνέχεια με ένα κινητό. Έβγαινε ελάχιστα και απέφευγε να ανοίγεται ακόμα και στον ετεροθαλή αδελφό της.

«Η διαφορά ηλικίας ήταν μεγάλη, αυτός ήταν 35 κι εκείνη 16. Ήταν κλεισμένη, συνέχεια στο κινητό, της λέγαμε να πάμε στην παραλία και εκείνη δεν ήθελε. Δεν τον έβλεπε σαν αδερφό, αλλά ως άγνωστο άντρα», είπε η μητέρα του αδελφού της.

Γειτόνισσά τους λέει για τον πατέρα της Λόρα:

«Θα μπορούσα να το καταλάβω, ότι η κόρη του αποφάσισε να απομακρυνθεί, γιατί ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος. Κάποιοι είπανε ‘ποιος ξέρει με τι ασχολείται’, αλλά όχι ήταν απλά πολύ τρομαγμένος, γιατί ήταν και γιατρός, βοηθούσε και στα θερμά λουτρά εδώ στην περιοχή, νομίζω ότι φοβόταν πολύ μην τον βρει ο Πούτιν».

«Είδα τη Λόρα»

Ένας άνδρας, μόνιμος κάτοικος Γερμανίας, ισχυρίζεται ότι είδε το απόγευμα της Δευτέρας την 16χρονη να μπαίνει σε ένα κινέζικο κατάστημα για να ψωνίσει. Ήταν η ίδια ή κάποια που της έμοιαζε πολύ;

«Είμαι 80% σίγουρος ότι ήταν η Λόρα. Της έμοιαζε πολύ. Δηλαδή είμαι 80% ότι ήταν η Λόρα».

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη στο Γκρόσανσντορφ, το μέρος όπου μεγάλωσε η ανήλικη. Έλληνες που ζουν εκεί αλλά και παλιοί γείτονες της 16χρονης αγωνιούν για την τύχη της και ρωτούν πώς μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις έρευνες.

