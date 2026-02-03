Λόρα: Η απάντηση της Lufthansa στην ΕΛΑΣ - «Ταξίδεψε μόνη της»

Με λακωνικό τρόπο η αεροπορική εταιρεία Lufthansa, απάντησε στην ΕΛ.ΑΣ. για το ταξίδι της 16χρονης Λόρα στην Γερμανία.

«Αγαπητέ/ή …, Η Lora ταξίδεψε μόνη της με την πτήση LH1283 στις 8 Ιανουαρίου 2026. Δεν διαθέτουμε καμία περαιτέρω πληροφορία. Με εκτίμηση» αναφέρεται στο email που απέστειλε η γερμανική αεροπορική εταιρεία στις ελληνικές αρχές.

Την επιστολή υπογράφει ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων της γερμανικής αεροπορικής εταιρείας.





Η απάντηση ήλθε μετά τα απανωτά ερωτήματα της ΕΛΑΣ στην Lufthansa, ενώ υπενθυμίζεται ότι το κορίτσι ταξίδεψε στις 8 Ιανουαρίου για Γερμανία, φεύγοντας ανενόχλητη. Η ίδια είχε καταφέρει να πάρει κάθε δυνατό μέτρο για να φθάσει στον τελικό της προορισμό, τη Γερμανία δηλαδή, χωρίς να μπορούν να αποκαλυφθούν εύκολα τα ίχνη της.

Βέβαια απορία προκαλεί αφενός η κωλυσιεργία που επέδειξε η εταιρεία με την έκταση που είχε πάρει το θέμα στα Μέσα αλλά και η συμπεριφορά του πατέρα της Λόρας ο οποίος ήταν αυτός που είπε στις Αρχές ότι η κόρη του έφυγε για τη Γερμανία, κάτι το οποίο έμαθε με ένα απλό... τηλεφώνημα!

Τι είπαν οι γονείς της 16χρονης στην ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι γονείς της Λόρας ανέφεραν μεταξύ άλλων πως: «Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν».

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόσωπο – κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για τη γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Οι αρχές, περιμένουν αυτή τη στιγμή την επίσημη επιβεβαίωση ότι το παιδί είναι στη Γερμανία αλλά και τη λίστα επιβατών, που είναι αμφίβολο όμως αν θα τη λάβουν.

«Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση»

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνο της στην πτήση. Ήταν μαζί με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά», ανέφερε στο MEGA συνεπιβάτης της 16χρονης Λόρα που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο με προορισμό για την Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που μίλησε στο MEGA, η Λόρα κατά τη διάρκεια της πτήσης πήγαινε στη θέση του νεαρού και μιλούσαν και αντίστροφα εκείνος στη Λόρα. Μάλιστα, τόσο η Λόρα όσο και ο νεαρός, έκαναν παράπονα γιατί δεν τους έβαλαν να κάτσουν μαζί.

Ο μάρτυρας τόνισε δε πως υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από την πλευρά του νεαρού γιατί είπε «είμαστε ζευγάρι, δεν γίνεται να μη καθόμαστε μαζί».

Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Λόρα έφερε στο «φως» το Star, το οποίο εξασφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο με το εισιτήριο που έβγαλε σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Είκοσι πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η τύχη της ανήλικης Λόρα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν αν τελικά ταξίδεψε στη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας σε αυτή τη φάση βρίσκεται το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας

Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί, περιέγραψε μιλώντας στο Star ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport», ενώ δε φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η Λόρα παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.

Η αστυνομία προσέγγισε τον οδηγό για πρώτη φορά μόλις το προηγούμενο απόγευμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Για ημέρες, πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ανήλικη ενδεχομένως σκόπευε να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Lufthansa φαίνεται να δίνει μια διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική εξήγηση.

Σε αυτό το έγγραφο, αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων, που αναφέρεται στα «ψιλά γράμματα», συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα φαίνεται πως είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από τη χώρα. Οι κινήσεις της δείχνουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αντίθετα προμελετημένο, σε βαθμό που –όπως εκτιμάται– ακόμη και οι ελληνικές Αρχές ίσως να μην γνώριζαν αυτή τη συγκεκριμένη διαδικαστική λεπτομέρεια.