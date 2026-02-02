Εξαφάνιση Λόρα: Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη - Η πτήση που πήρε

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Λόρα έφερε στο «φως» το Star, το οποίο εξασφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο με το εισιτήριο που έβγαλε σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Είκοσι πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η τύχη της ανήλικης Λόρα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν αν τελικά ταξίδεψε στη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας σε αυτή τη φάση βρίσκεται το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας

Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί, περιέγραψε μιλώντας στο Star ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport», ενώ δε φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η Λόρα παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.

Η αστυνομία προσέγγισε τον οδηγό για πρώτη φορά μόλις το προηγούμενο απόγευμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Για ημέρες, πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ανήλικη ενδεχομένως σκόπευε να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Lufthansa φαίνεται να δίνει μια διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική εξήγηση.

Σε αυτό το έγγραφο, αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων, που αναφέρεται στα «ψιλά γράμματα», συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα φαίνεται πως είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από τη χώρα. Οι κινήσεις της δείχνουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αντίθετα προμελετημένο, σε βαθμό που –όπως εκτιμάται– ακόμη και οι ελληνικές Αρχές ίσως να μην γνώριζαν αυτή τη συγκεκριμένη διαδικαστική λεπτομέρεια.

Γιατί δεν ελέγχθηκαν οι κάμερες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Missing alert σε όλη τη Γερμανία

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξε επιβεβαίωση μέσω των καμερών ασφαλείας του αεροδρομίου, την ώρα που η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει τη λίστα επιβατών.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για μόλις 10 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το υλικό διαγράφεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 18 Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο καταγραφικό υλικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν σήμερα να επιβεβαιώσουν μέσω καμερών αν η Λόρα εισήλθε στο αεροδρόμιο.

Την ίδια ώρα, το θρίλερ συνεχίζεται. Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα έχει αναρτηθεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.

