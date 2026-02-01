Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

Ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο αναμένεται να κληθεί προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Λόρα: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο συμπέρασμα ότι η 16χρονη Λόρα, η οποία αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, ενδέχεται να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία καταλήγουν τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας που χειρίζονται την υπόθεση. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανήλικη προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία από την οποία εκδόθηκε το εισιτήριο δεν έχει ανταποκριθεί, παρά τα επανειλημμένα αιτήματα των Αρχών για παροχή πληροφοριών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, όταν η 16χρονη έφτασε στην Αθήνα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου εξέδωσε εισιτήριο για πτήση προς τη Φρανκφούρτη με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα. Ακολούθως επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Οι αστυνομικές Aρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο και αναμένεται να κληθεί προκειμένου να καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας.

Oι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο

Νέα στοιχεία από εικόνες ντοκουμέντο φωτίζουν τις τελευταίες κινήσεις της 16χρονης Λόρα πριν την αναχώρησή της για τη Γερμανία. Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας, λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς το κατάστημα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

3a611a19-3f13-4678-a977-224834c57e5b0.jpg

Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο.

2f964bac-d691-44ff-82ea-d3eac92308eb0.jpg

Στη συνέχεια, οι κάμερες την καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημα και να στέκεται μπροστά στον πάγκο.

8ef037f9-32a9-4098-881f-9d00d702784d0.jpg

Κοιτά χαμηλά και συνομιλεί με τον υπεύθυνο του πρακτορείου για την έκδοση του εισιτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

542dcabc-82bc-4296-aac3-e7bf5d1df5d90.jpg

Σύμφωνα με τις εικόνες, η 16χρονη κινείται με γρήγορο βήμα, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

ce0dbe62-1432-4926-beb4-630d65fe92400.jpg

Η ανήλικη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ταξιδιωτικού πρακτορείου

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε ότι «η 16χρονη έφτασε στο πρακτορείο στις 11:40 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και ζήτησε πτήση για τη Φρανκφούρτη». Όπως ανέφερε, «η πρώτη διαθέσιμη πτήση ήταν στις 17:00».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η 16χρονη επέδειξε το διαβατήριό της αποκλειστικά και μόνο για να καταγραφεί σωστά το όνομά της στο εισιτήριο και αποχώρησε από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή».

Ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι «ο ανήλικος, και συγκεκριμένα άτομο ηλικίας 16 ετών, είναι ικανός για δικαιοπραξία όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίου». Όπως σημείωσε, «ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες διαβατηριακές Αρχές του αεροδρομίου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση από τους δύο γονείς απαιτείται στην περίπτωση ανηλίκων»

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει καμία ευθύνη για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος δεν όφειλε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο».

f5c6f1e6-44eb-4d3d-a9e1-422b63fb5a77.jpg

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας καρέ-καρέ το διαθέσιμο οπτικό υλικό, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:02ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Australian Open: Ιστορικός τελικός μεταξύ Αλκαράθ και Τζόκοβιτς - Η ώρα και το κανάλι

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου - Έπσταϊν: Μετά τη φωτογραφία στα γόνατα, γυναίκα καταγγέλλει: «Με έστειλαν στη Βρετανία για επαφή μαζί του»

08:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δύο νέα προγράμματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού - Πώς λειτουργούν και πότε ξεκινούν

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Οι γονείς του Άλκη Καμπανού άναψαν κεράκι στη Τούμπα για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Για πρώτη φορά ένα κινεζικό αυτοκίνητο «μπαίνει» στο Gran Turismo 7

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Το υβριδικό Kuga FHEV με leasing από 267 ευρώ τον μήνα

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

07:45ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 24χρονου στη Θεσσαλονίκη

07:39ΕΛΛΑΔΑ

Άλκης Καμπανός: Κεριά, λουλούδια και τραγούδια στο σημείο που δολοφονήθηκε - Τρισάγιο για τα τέσσερα χρόνια

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο BYD Sealion 5 DM-i στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Η Ινδία θα αγοράζει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, όχι το Ιράν»

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Διαμαντοπούλου: Αντιπολίτευση «στο πεδίο» και έμφαση σε «αυτά που μας ενώνουν»

07:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Μάχη κορυφής και τετράδας στη σκιά της τραγωδίας

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Η τοιχογραφία της Μαρίας Κάλλας στην Καλαμάτα αναδείχτηκε η κορυφαία στον κόσμο για το 2025 από το Street Art Cities

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:35ΕΛΛΑΔΑ

Έγγραφο αποδεικνύει ότι το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων δεν είχε λάβει το πόρισμα ελέγχου του ΣΕΠΕ στη «Βιολάντα»

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Βιολάντα»: Αποκαλυπτικός διάλογος εργαζομένου με υπεύθυνο βάρδιας 3 ώρες πριν την έκρηξη

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Red Code» από την ΕΜΥ - Καταιγίδες, χιόνια, 112 και θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ

06:55LIFESTYLE

«Ζευγάρια» που τους «χώρισε» η TV

07:56ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα - Υπόθεση εξαφάνισης: Θα καταθέσει ο οδηγός ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο - Δεν απαντά η αεροπορική στην ΕΛΑΣ

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασαν τα 500 εκατ. κυβικά μέτρα τα αποθέματα στους ταμιευτήρες - Αύξηση 25% σε ένα μήνα - Γραφήματα

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ο Άντριου έμπλεξε τις κόρες του στο σκάνδαλο Επστάιν - Οι φωτογραφίες με τις πριγκίπισσες

07:37ΕΛΛΑΔΑ

Κηφισός: Ο εισηγητής του δακτυλίου προτείνει πέντε βραχυπρόθεσμες παρεμβάσεις για να μειωθεί η κίνηση

13:59ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Ούτε μισή συγγνώμη από τον Τζιωρτζιώτη για διαρροή προπανίου και 5 νεκρές: «Αυτές οι μέρες είναι από τις πιο δύσκολες της ζωής μας, σκύβω το κεφάλι, οι μισθοί σας θα καταβληθούν…» γράφει σε επιστολή του

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Γλυφάδα: Τα αντιπλημμυρικά έργα μετά την μεγάλη κακοκαιρία - Η αυτοσχέδια οχύρωση των πολιτών

06:35ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο γιος του αγιατολάχ έχτισε μία παγκόσμια αυτοκρατορία, ενώ το Ιράν «στενάζει» - Οι βίλες, τα ξενοδοχεία και τα πολυτελή mall

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Φλόριντα: Ζευγάρι μήνυσε κλινική εξωσωματικής για εμφύτευση λάθους εμβρύου

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονίες στη Θεσσαλονίκη: Ανοίγουν φάκελοι ακόμα δύο εξαφανίσεων

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 1 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σοβαροί φόβοι νέας έκρηξης στη «Βιολάντα» - Πολύμηνη διαρροή προπανίου δείχνουν τα στοιχεία

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά καλλιεργούν τα δικά τους λαχανικά σε δημοτικές εκτάσεις σε τρεις οικισμούς σε Σέρρες, Δράμα και Καβάλα

14:06ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί το αριστούργημα του David Mamet «Αμερικάνικος Βούβαλος»

06:30ΕΛΛΑΔΑ

«Έξυπνες» κάμερες: Έχουν καταγράψει χιλιάδες παραβάσεις καταγράφηκαν μέσα σε λίγες ημέρες - - Τι γίνεται με τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ