Δημογλίδου: «Όταν ειδοποιηθήκαμε για την εξαφάνιση, η 16χρονη Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η ανήλικη έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την ίδια, η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, την ώρα εκείνη η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία, η γερμανική εταιρεία Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, επικαλούμενη τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την εταιρεία αν η πτήση πραγματοποιήθηκε με την επιβάτιδα εντός του αεροσκάφους.

Παράλληλα, δεν έχει καταγραφεί καμία ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου της Λόρας στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μία μαρτυρία από 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε με την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο. Ωστόσο, η μαρτυρία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό (σ.σ. οι κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο διατηρούν καταγραφές μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα).

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.

Η 16χρονη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μετέβη μόνη της στο αεροδρόμιο με λεωφορείο. Ο αδελφός της έχει εντοπιστεί, ωστόσο δεν βρισκόταν μαζί της, ούτε φαίνεται να είχε μεταβεί σε άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η δυνατότητα επιβίβασης ανηλίκων σε πτήσεις χωρίς συνοδό εξαρτάται από την πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς υπάρχουν εταιρείες που το επιτρέπουν και άλλες που το απαγορεύουν.

Η στιγμή που η 16χρονη αγοράζει εισιτήριο για Φρανκφούρτη

Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας, λίγα λεπτά πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς το κατάστημα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο.

Στη συνέχεια, οι κάμερες την καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημα και να στέκεται μπροστά στον πάγκο.

Κοιτά χαμηλά και συνομιλεί με τον υπεύθυνο του πρακτορείου για την έκδοση του εισιτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η 16χρονη κινείται με γρήγορο βήμα, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η ανήλικη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ταξιδιωτικού πρακτορείου

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε ότι «η 16χρονη έφτασε στο πρακτορείο στις 11:40 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και ζήτησε πτήση για τη Φρανκφούρτη». Όπως ανέφερε, «η πρώτη διαθέσιμη πτήση ήταν στις 17:00».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η 16χρονη επέδειξε το διαβατήριό της αποκλειστικά και μόνο για να καταγραφεί σωστά το όνομά της στο εισιτήριο και αποχώρησε από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή».

Ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι «ο ανήλικος, και συγκεκριμένα άτομο ηλικίας 16 ετών, είναι ικανός για δικαιοπραξία όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίου». Όπως σημείωσε, «ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες διαβατηριακές Αρχές του αεροδρομίου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση από τους δύο γονείς απαιτείται στην περίπτωση ανηλίκων»

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει καμία ευθύνη για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος δεν όφειλε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο».

«Επέμενε ότι έπρεπε να φύγει», λέει ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου για την Λόρα

Ο τηλεοπτικός φακός της εκπομπής Φως στο Τούνελ βρέθηκε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια, στο ταξιδιωτικό γραφείο που απευθύνθηκε η 16χρονη Λόρα. Το όσα είπε στην εκπομπή ο ιδιοκτήτης του είναι καθοριστικά. Όχι μόνο ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά ανοίγουν έναν νέο, ξεκάθαρο δρόμο έρευνας.

Η Λόρα Λόμτεφ, την ημέρα της εξαφάνισης στις 8 Ιανουαρίου, βρισκόταν στο ταξιδιωτικό γραφείο. Έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη για να πετάξει την ίδια ημέρα.

«Το είδα εκ των υστέρων, όταν πέρασε από εδώ η Ασφάλεια και μου ζήτησε το υλικό. Τους ενημέρωσα ότι είχε έρθει κανονικά. Στο βίντεο φαινόταν πολύ βιαστική και αγχωμένη. Εγώ δεν ήμουν παρών εκείνη την ώρα. Φορούσε μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα και ήταν μαζεμένη» ανέφερε αρχικά.

Στην συνέχεια είπε πως «προσπαθούσε να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Φρανκφούρτη. Νομίζω πως η πτήση ήταν γύρω στις 17:30, απευθείας, με Lufthansa. Το εισιτήριο κόστιζε περίπου 200 ευρώ, τα πλήρωσε με μετρητά και έφυγε». Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Λόρα πήγε μόνη της στο γραφείο. Αυτό του μετέφερε και ο υπάλληλος ενώ το επιβεβαίωσε και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά».

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό» αποκάλυψε η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη Λόρα

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη αγνοούμενη Λόρα, λίγες ώρες πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της.

«Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά όταν είδα αργότερα τα βίντεο κατάλαβα ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα. Φαινόταν μόνο το πρόσωπό της. Η πρώτη πρόταση ήταν αγορά, χρυσό… δύο λέξεις μόνο στα ελληνικά».

«Όταν της είπα ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω Wi-Fi για να της δώσω και επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί. Κρατούσε το κινητό στα χέρια της και μου έδειχνε ότι δεν μπορούσε να καλέσει. Της είπα τότε ότι αν βγει στον δρόμο θα βρει, γιατί κατεβαίνουν πολλά ταξί, οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Όπως λέει η ίδια: «Δεν την είδα να κατεβαίνει προς το κέντρο. Ή πέρασε απέναντι ή κινήθηκε προς την πιάτσα. Υπήρχε ένα ταξί σταματημένο απέναντι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε σε αυτό».

Η γυναίκα συνειδητοποίησε ποια ήταν η νεαρή κοπέλα μόνο αφού διάβασε σχετικά δημοσιεύματα και ειδοποίησε τη Αστυνομία. «Διάβασα ότι βρισκόταν στην περιοχή και ότι προσπαθούσε να πουλήσει χρυσό. Τότε θυμήθηκα αμέσως το πρόσωπό της και κάλεσα την Αστυνομία».

Η «κραυγή» της μητέρας και η απάντηση στις φήμες

Η μητέρα της 16χρονης, Βαλεντίνα, μιλώντας με δάκρυα στα μάτια, ξεκαθάρισε πως η οικογένεια είναι διατεθειμένη να κάνει τα πάντα για την ευτυχία του παιδιού της. «Σε αγαπάμε, μας λείπεις αφόρητα. Δώσε μας ένα σημάδι ότι είσαι ζωντανή», δήλωσε, ενώ απέδωσε τη φυγή της κόρης της στη δυσκολία προσαρμογής στο ελληνικό σχολικό σύστημα λόγω της γλώσσας.

Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Τηλέμαχος Μπενετάτος, διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες περί ενδοοικογενειακής βίας ή κακοποίησης. Χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «ανθρωποφαγία» και τόνισε ότι οι γονείς παρείχαν κάθε δυνατή στήριξη στη Λόρα, συμπεριλαμβανομένης της φοίτησης σε ιδιωτικό σχολείο και ιδιαίτερων μαθημάτων ελληνικών.

Το πρόσωπο - «κλειδί» και το μπλοκαρισμένο κινητό

Ο κ. Μπενετάτος εξέφρασε την πεποίθηση ότι στην υπόθεση εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο που βοηθά την ανήλικη να κρύβεται στην Αθήνα ή να ταξιδέψει. «Ένα παιδί που δεν είχε ξαναπάει ποτέ στην Αθήνα, δεν θα μπορούσε να επιβιώσει μόνο του τόσες μέρες χωρίς βοήθεια», σημείωσε. Το γεγονός ότι οι δύο κάρτες SIM που είχε μαζί της η 16χρονη δεν έχουν ενεργοποιηθεί ποτέ, καθιστά τον εντοπισμό της μέσω κεραιών αδύνατο.

Η αστυνομία συνεχίζει να ερευνά τους κλειστούς λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ η οικογένεια ελπίζει πως η δημοσιότητα θα αναγκάσει τη Λόρα ή όποιον βρίσκεται μαζί της να επικοινωνήσει, βάζοντας τέλος στο θρίλερ των 16 ημερών.

