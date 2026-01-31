Καρέ-καρέ οι κινήσεις της Λόρα λίγο πριν επιβιβαστεί στο αεροπλάνο - Τι λέει ο δικηγόρος του πρακτορείου στο Newsbomb

Μόνη στην Ομόνοια, με καπέλο και μαύρα ρούχα, η 16χρονη Λόραφαίνεται στα τελευταία καρέ πριν χαθούν τα ίχνη της. Οι εικόνες, που δημοσιεύει το Newsbomb, αποτυπώνουν την ανήλικη να κινείται με γρήγορο βήμα, να εκδίδει εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη και να φεύγει χωρίς συνοδό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν κάθε πιθανό σενάριο για την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η Λόρα φαίνεται να ταξίδεψε μόνη της στην Αθήνα από την Πάτρα, χρησιμοποιώντας ταξί και δημόσια μέσα, προτού φτάσει στο ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας. Εκεί, σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό και μαρτυρίες, έβγαλε εισιτήριο για πτήση με προορισμό τη Γερμανία, χωρίς να συνοδεύεται από συγγενικό πρόσωπο. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες των ελληνικών Αρχών να επιβεβαιώσουν την πτήση μέσω της αεροπορικής εταιρείας και των γερμανικών αρχών, η διαδρομή της Λόρας παραμένει ασαφής, ενώ κάθε πληροφορία θεωρείται κρίσιμη για την υπόθεση.

Στα πρώτα καρέ, η Λόρα φαίνεται να κατευθύνεται μόνη της προς το κατάστημα του ταξιδιωτικού πρακτορείου.

Φορά μαύρα ρούχα, καπέλο και ζακέτα, τα οποία δεν αφαιρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της στο χώρο.

Στη συνέχεια, οι κάμερες την καταγράφουν να εισέρχεται στο κατάστημα και να στέκεται μπροστά στον πάγκο.

Κοιτά χαμηλά και συνομιλεί με τον υπεύθυνο του πρακτορείου για την έκδοση του εισιτηρίου, ενώ σε κάποια στιγμή ακουμπά το κινητό της τηλέφωνο στον πάγκο.

Σύμφωνα με τις εικόνες, η 16χρονη κινείται με γρήγορο βήμα, ολοκληρώνει τη συναλλαγή, πληρώνει και αποχωρεί χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο.

Η ανήλικη φορούσε τα ίδια μαύρα ρούχα με τα οποία είχε αποβιβαστεί νωρίτερα από ταξί στην περιοχή του Ζωγράφου, απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων. Από εκεί φαίνεται πως κατευθύνθηκε προς το κέντρο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για λίγη ώρα πριν αναχωρήσει αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.

«Δεν είναι με τον αδελφό της»

Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η ανήλικη έχει ήδη μεταβεί στη Γερμανία, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στην τηλεόραση της ΕΡΤ.

Σύμφωνα με την ίδια, η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, την ώρα εκείνη η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

«Η Λόρα εξαφανίστηκε πρωινές ώρες στις 8 Ιανουαρίου από την περιοχή στην οποία διαμένει στην Πάτρα, έφτασε στην Αθήνα άμεσα γιατί φαίνεται ότι πήρε κάποιο ταξί, όπως αποκαλύφθηκε τα επόμενα δύο εικοσιτετράωρα από βιντεοληπτικό υλικό που είχαν στα χέρια τους οι αστυνομικοί και φαίνεται ότι έβγαλε ένα εισιτήριο για τις πεντέμισι το απόγευμα για κάποια πόλη της Γερμανίας. Όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία», ανέφερε.

Η κυρία Δημογλίδου, άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό καθώς όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές 12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία, η γερμανική εταιρεία Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, επικαλούμενη τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την εταιρεία αν η πτήση πραγματοποιήθηκε με την επιβάτιδα εντός του αεροσκάφους.

Παράλληλα, δεν έχει καταγραφεί καμία ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου της Λόρας στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μία μαρτυρία από 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε με την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο. Ωστόσο, η μαρτυρία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό (σ.σ. οι κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο διατηρούν καταγραφές μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα).

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Όπως τόνισε η κυρία Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές. Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας. Έχει βρεθεί συγγενής της από τις γερμανικές Αρχές, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.

Η 16χρονη, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, μετέβη μόνη της στο αεροδρόμιο με λεωφορείο. Ο αδελφός της έχει εντοπιστεί, ωστόσο δεν βρισκόταν μαζί της, ούτε φαίνεται να είχε μεταβεί σε άλλο συγγενικό πρόσωπο.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η δυνατότητα επιβίβασης ανηλίκων σε πτήσεις χωρίς συνοδό εξαρτάται από την πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς υπάρχουν εταιρείες που το επιτρέπουν και άλλες που το απαγορεύουν.

Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του ταξιδιωτικού πρακτορείου

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος, μιλώντας στο Newsbomb, εξήγησε ότι «η 16χρονη έφτασε στο πρακτορείο στις 11:40 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και ζήτησε πτήση για τη Φρανκφούρτη». Όπως ανέφερε, «η πρώτη διαθέσιμη πτήση ήταν στις 17:00».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η 16χρονη επέδειξε το διαβατήριό της αποκλειστικά και μόνο για να καταγραφεί σωστά το όνομά της στο εισιτήριο και αποχώρησε από το πρακτορείο με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Η εξαφάνισή της δηλώθηκε την ίδια ημέρα, ωστόσο σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή».

Ο κ. Μόσχος υπογράμμισε ότι «ο ανήλικος, και συγκεκριμένα άτομο ηλικίας 16 ετών, είναι ικανός για δικαιοπραξία όσον αφορά την έκδοση εισιτηρίου». Όπως σημείωσε, «ο έλεγχος πραγματοποιείται από τις αρμόδιες διαβατηριακές Αρχές του αεροδρομίου, απαιτείται και υπεύθυνη δήλωση από τους δύο γονείς απαιτείται στην περίπτωση ανηλίκων»

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι «δεν προκύπτει καμία ευθύνη για τον ταξιδιωτικό πράκτορα, ο οποίος δεν όφειλε να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο».

Ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού πρακτορείου, Νίκος Μόσχος

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας καρέ-καρέ το διαθέσιμο οπτικό υλικό, σε συνεργασία με τις γερμανικές αρχές, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

