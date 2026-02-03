Λόρα: «Όσο βοήθησα, βοήθησα... Εσείς αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε την» λέει ο πατέρας της 16χρονης

Αινιγματικές και αποσπασματικές πληροφορίες έρχονται στο φως γύρω από την εξαφάνιση 16χρονης, Λόρα, με μαρτυρίες που σκιαγραφούν ένα θολό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και χωρίς, μέχρι στιγμής, κάποιο απτό στοιχείο που να οδηγεί στον εντοπισμό της.

Ενώ οι πολίτες αγωνιούν για την τύχη της Λόρα, ο πατέρας της 16χρονης παραμένει στο Ρίο και, μέχρι στιγμής, δεν έχει ταξιδέψει στη Γερμανία για να αναζητήσει την κόρη του.

Σε σύντομη επικοινωνία που φέρεται να είχε ο ίδιος με Γερμανό δημοσιογράφο freelancer, ο οποίος συνεργάζεται και με ελληνικό μέσο, η απάντηση ήταν λακωνική. «Τίποτε απολύτως. Εγώ ό,τι ήταν να βοηθήσω το έχω κάνει. Όσο βοήθησα, βοήθησα. Αν θέλετε να την ψάξετε, ψάξτε τη», φέρεται να δήλωσε, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχουν νεότερα για την εξαφάνιση 16χρονης.

Παρά τις προσπάθειες και τις επαφές που έχουν γίνει, μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιβεβαιωμένο στοιχείο για το πού βρίσκεται η 16χρονη Λόρα, με τις Αρχές και όσους ερευνούν την υπόθεση να συνεχίζουν την αναζήτηση.

Έφυγε λέγοντας πως πάει στην Ουκρανία

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο πατέρας της Λόρας περιγράφεται ως ιδιαίτερα κλειστός χαρακτήρας. Όπως λένε όσοι βρίσκονταν εκεί, η τελευταία φορά που τον είδαν στη γειτονιά ήταν το καλοκαίρι, όταν πούλησε το σπίτι του. Έκτοτε, δεν είχε επαφές, ούτε έδινε πληροφορίες για τις κινήσεις ή τα σχέδιά του. Στο εργασιακό του περιβάλλον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, φέρεται να είχε δηλώσει ότι θα μεταβεί στην Ουκρανία για να πολεμήσει.

