Λόρα: Η Lufthansa επιβεβαίωσε στην ΕΛ.ΑΣ ότι η 16χρονη ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Η Λόρα, που αγνοείται σχεδόν ένα μήνα, έχει ταξιδέψει αεροπορικώς στη Γερμανία και η απάντηση ήρθε και επισήμως από την αεροπορική εταιρεία.

Μετά από τα απανωτά ερωτήματα της ΕΛΑΣ στην Lufthansa, η αεροπορική εταιρεία απάντησε ότι η 16χρονη που αναζητά όλη η Ελλάδα εδώ και περίπου ένα μήνα, βρίσκεται στη Γερμανία.

Το κορίτσι ταξίδεψε στις 8 Ιανουαρίου για Γερμανία, φεύγοντας ανενόχλητη. Η ίδια είχε καταφέρει να πάρει κάθε δυνατό μέτρο για να φθάσει στον τελικό της προορισμό, τη Γερμανία δηλαδή, χωρίς να μπορούν να αποκαλυφθούν εύκολα τα ίχνη της.

Βέβαια απορία προκαλεί αφενός η κωλυσιεργία που επέδειξε η εταιρεία με την έκταση που είχε πάρει το θέμα στα Μέσα αλλά και η συμπεριφορά του πατέρα της Λόρας ο οποίος ήταν αυτός που είπε στις Αρχές ότι η κόρη του έφυγε για τη Γερμανία, κάτι το οποίο έμαθε με ένα απλό... τηλεφώνημα!