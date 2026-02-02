Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος

Νέα διάσταση στο θρίλερ της εξαφάνισης του κοριτσιού από το Ρίο

Δημήτρης Δρίζος

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνο της στην πτήση. Ήταν μαζί με έναν νεαρό με μακριά μαλλιά», ανέφερε στο MEGA συνεπιβάτης της 16χρονης Λόρα που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουαρίου από το Ρίο με προορισμό για την Φρανκφούρτη.

Σύμφωνα με τον μάρτυρα που μίλησε στο MEGA, η Λόρα κατά τη διάρκεια της πτήσης πήγαινε στη θέση του νεαρού και μιλούσαν και αντίστροφα εκείνος στη Λόρα. Μάλιστα, τόσο η Λόρα όσο και ο νεαρός, έκαναν παράπονα γιατί δεν τους έβαλαν να κάτσουν μαζί.

Ο μάρτυρας τόνισε δε πως υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από την πλευρά του νεαρού γιατί είπε «είμαστε ζευγάρι, δεν γίνεται να μη καθόμαστε μαζί».

Με αυτό το εισιτήριο ταξίδεψε στη Φρανκφούρτη

Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Λόρα έφερε στο «φως» το Star, το οποίο εξασφάλισε φωτογραφία ντοκουμέντο με το εισιτήριο που έβγαλε σε ταξιδιωτικό γραφείο της Ομόνοιας.

Είκοσι πέντε ημέρες μετά την εξαφάνισή της, η τύχη της ανήλικης Λόρα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Οι Αρχές δεν μπορούν ακόμη να επιβεβαιώσουν αν τελικά ταξίδεψε στη Γερμανία ή αν παρέμεινε στην Ελλάδα.

Στο επίκεντρο της έρευνας σε αυτή τη φάση βρίσκεται το αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η πτήση αναχώρησε από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 17:35 και προσγειώθηκε στη Φρανκφούρτη τρεις ώρες και πέντε λεπτά αργότερα. Παρά το εισιτήριο, δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επισήμως αν η Λόρα επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο.

eisitirio.jpg

Το αεροπορικό εισιτήριο της Λόρας

Η διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Την ίδια ώρα, νέο βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη Λόρα να επιβιβάζεται σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Το περιστατικό καταγράφηκε στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:46 το πρωί, όταν η ανήλικη βγήκε από ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια κρατώντας το εισιτήριό της. Δεν είχε μαζί της βαλίτσα, παρά μόνο μία τσάντα.

Ο οδηγός του ταξί, περιέγραψε μιλώντας στο Star ότι η διαδρομή είχε δηλωμένο προορισμό το αεροδρόμιο μέσω εφαρμογής. Όπως αναφέρει, η μοναδική λέξη που του είπε η Λόρα ήταν «airport», ενώ δε φαινόταν να γνωρίζει καλά αγγλικά.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, σύμφωνα με τον οδηγό, η Λόρα παρέμενε σιωπηλή στο πίσω κάθισμα. Κάποια στιγμή μίλησε για λίγο στο κινητό της, χαμηλόφωνα και στα ρωσικά. Στο τέλος της διαδρομής πλήρωσε με μετρητά και αποχώρησε χωρίς άλλη κουβέντα.

Η αστυνομία προσέγγισε τον οδηγό για πρώτη φορά μόλις το προηγούμενο απόγευμα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας.

Για ημέρες, πριν ακόμη γίνει γνωστό ότι αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο στο όνομά της, υπήρχε η εκτίμηση ότι η ανήλικη ενδεχομένως σκόπευε να πλαστογραφήσει το διαβατήριο της μητέρας της, καθώς μοιάζουν εμφανισιακά, ώστε να ταξιδέψει χωρίς να αντιμετωπίσει πρόβλημα λόγω ηλικίας.

Ωστόσο, ένα αποκαλυπτικό έγγραφο της Lufthansa φαίνεται να δίνει μια διαφορετική, αλλά εξίσου ανησυχητική εξήγηση.

Σε αυτό το έγγραφο, αναφέρεται ότι στις προϋποθέσεις ταξιδιού ανηλίκων, που αναφέρεται στα «ψιλά γράμματα», συνιστάται ο ανήλικος επιβάτης πρέπει έχει μαζί του συμπληρωμένο το έντυπο για ασυνόδευτο παιδί, καθώς και φωτοαντίγραφο διαβατηρίου γονέα. Η διατύπωση αυτή, όπως επισημαίνεται, αφήνει ένα «παραθυράκι» που επιτρέπει σε ανηλίκους ηλικίας από 12 έως 17 ετών να ταξιδέψουν μόνοι τους, χωρίς να υπάρξει ουσιαστικό εμπόδιο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Λόρα φαίνεται πως είχε ερευνήσει σχολαστικά όλες αυτές τις λεπτομέρειες πριν φύγει από τη χώρα. Οι κινήσεις της δείχνουν ότι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, αλλά αντίθετα προμελετημένο, σε βαθμό που –όπως εκτιμάται– ακόμη και οι ελληνικές Αρχές ίσως να μην γνώριζαν αυτή τη συγκεκριμένη διαδικαστική λεπτομέρεια.

Γιατί δεν ελέγχθηκαν οι κάμερες στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» - Missing alert σε όλη τη Γερμανία

Ερωτήματα προκαλεί και το γεγονός ότι δεν υπήρξε επιβεβαίωση μέσω των καμερών ασφαλείας του αεροδρομίου, την ώρα που η γερμανική αεροπορική εταιρεία δεν παρέχει τη λίστα επιβατών.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα από τις κάμερες ασφαλείας διατηρούνται για μόλις 10 ημέρες. Μετά την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, το υλικό διαγράφεται αυτόματα. Αυτό σημαίνει ότι μετά τις 18 Ιανουαρίου δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμο καταγραφικό υλικό, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να μην μπορούν σήμερα να επιβεβαιώσουν μέσω καμερών αν η Λόρα εισήλθε στο αεροδρόμιο.

Την ίδια ώρα, το θρίλερ συνεχίζεται. Missing alert με το πρόσωπο της Λόρα έχει αναρτηθεί σε πολλές πόλεις της Γερμανίας, ενώ οι έρευνες παραμένουν σε εξέλιξη σε συνεργασία με τις ξένες Αρχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:23ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα τρόμου για οδηγό ταξί στη Λάρισα: Τον έπιασαν από τον λαιμό και του άρπαξαν 200 ευρώ

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Η Allwyn έφερε τη νέα εποχή διασκέδασης στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Εκπλήξεις, μουσική και αξέχαστες στιγμές στο απόλυτο Après Ski Party

17:16ΕΘΝΙΚΑ

«Στην Άγκυρα την επόμενη εβδομάδα ο Έλληνας πρωθυπουργός» γράφουν τουρκικά Μέσα - Γιατί το «A Haber» κάνει λόγο για win-win συζητήσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Δώρας Ναστούλη: «Γιατί σκότωσες το παιδί μου;» ξέσπασε η μητέρα της στο δικαστήριο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Νεοκλή Αβδάλα στην ομάδα των CSR Ambassadors

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Η ξεχασμένη Αλεξάνδρεια: Η ανακάλυψη μιας χαμένης μητρόπολης στον Τίγρη

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι για τις δολοφονίες γυναικών

16:46ΕΛΛΑΔΑ

Create the Next: Η Vitex εισέρχεται σε μια νέα εποχή ανάπτυξης

16:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με δική του ολοκληρωμένη πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος «απαντά» το ΠΑΣΟΚ στον Μητσοτάκη

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

16:16ΜΠΑΣΚΕΤ

Μύκονος – Καρδίτσα 76-75: Ο Σκουλίδας έστειλε τους νησιώτες στο Final-8 με τρίποντο στο φινάλε!

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

16:09ΚΟΣΜΟΣ

«Ο Διάβολος φοράει Prada»: Κυκλοφόρησε το τρέιλερ του σίκουελ της ταινίας

16:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σισοκό: «Τεράστιος σύλλογος ο Παναθηναϊκός, τον παρακολουθούσα όταν αγωνιζόταν ο Σισέ» (βίντεο)

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

15:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σχεδόν 1 στους 5 δεν έχει επαρκή θέρμανση στο σπίτι - «Πρωτιά» για Ελλάδα και Βουλγαρία

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

15:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Οριστική συμφωνία με Ζέλσον Μαρτίνς, υπογράφει νέο συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:58ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια 30 χρόνια μετά: Οι Τούρκοι κομάντος πλήρωσαν από την τσέπη τους τα καύσιμα του σκάφους τους

15:14ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Το 1921 δώσαμε όπλα, πυρομαχικά, χρυσό στην Τουρκία» - Άδωνις: «Ευχαριστούμε, δεν ξεχνάμε»

16:14ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κρατούσαν ζωντανό επί 6 ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 9 σφαίρες και μια χαριστική βολή

22:15ΚΑΙΡΟΣ

Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού: Ισχυρές βροχές και πυκνές χιονοπτώσεις τις επόμενες ώρες

12:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η μία κακοκαιρία μετά τη άλλη - Πλησιάζει νέα σε λίγες ώρες σύμφωνα με τον Μαρουσάκη

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Ένα χωριό με... πέντε κατοίκους βγήκε προς πώληση, προκαλώντας την οργή των ντόπιων

13:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα έως 250 ευρώ - Ποιοι θα το λάβουν

17:36ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Στίβεν Χόκινγκ: Η ζοφερή προειδοποίησή του για την τεχνητή νοημοσύνη πριν από 12 χρόνια

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Ήταν με έναν νεαρό στην πτήση» - Μαρτυρία συνεπιβάτη της 16χρονης από το αεροσκάφος για Φρανκφούρτη

10:24ΕΘΝΙΚΑ

Ίμια, 30 χρόνια μετά - Πιλότος F4 αποκαλύπτει: Απογειωθήκαμε για να χτυπήσουμε Σμύρνη, Ίμια και Τουρκία

16:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μονιμότητα στο δημόσιο, παραπομπή υπουργών, μη κρατικά πανεπιστήμια και μνημόνια - Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τις προτεινόμενες αλλαγές με τη Συνταγματική αναθεώρηση

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αυτοκίνητο παρέσυρε 15χρονο μαθητή - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κλειστό παραμένει και τη Δευτέρα το δεύτερο εργοστάσιο στη Λάρισα

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν άτομο που έπαθε καρδιακή ανακοπή μετά από χρήση ουσιών

13:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσιοι υπάλληλοι: Το σχέδιο της κυβέρνησης για την άρση μονιμότητας

13:12WHAT THE FACT

Γυναίκα «πέθανε για 32 δευτερόλεπτα και είδε το μέλλον» - Η ζοφερή προειδοποίηση για όσα αντίκρισε

13:21ΕΛΛΑΔΑ

«Συγγνώμη, λάθος»: Ο «Ρουβίκωνας» παραδέχεται ότι έσπασε άλλη εταιρεία αντί για τα γραφεία της Βιολάντα και υπόσχεται να αποζημιώσει για τις υλικές ζημιές

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με την μαύρη «ωραία Ελένη»: Εκνευρισμένος ο Μασκ με τον Νόλαν - Έχει χάσει την ακεραιότητα του

14:26LIFESTYLE

Grammy 2026: Η Chappell Roan στο κόκκινο χαλί με ιστορικό Mugler look

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Υπερχείλισε ο Πηνειός έξω από τη Λάρισα: Πλημμύρισαν αγροτικές εκτάσεις - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ