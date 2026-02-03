Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»

Λόρα: Ο πατέρας της αποκάλυψε πως πήγε στη Φρανκφούρτη η 16χρονη - Αναζητείται γυναίκα «κλειδί»
Όσο περνά ο καιρός ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την πολύ καλά οργανωμένη εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Φρανκφούρτη.

Η έρευνα των αρχών έχει στραφεί πλέον στη Γερμανία, με την 16χρονη Λόρα, να θεωρείται δεδομένο ότι βρίσκεται εκεί, με το ενδεχόμενο να είναι στο Αμβούργο παρά το ότι πέταξε για Φρανκφούρτη να είναι αυξημένο, μετά την εξαφάνισή της από το σπίτι της στο Ρίο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Star μάλιστα, αυτός που αποκάλυψε στην αστυνομία την πτήση της Λόρα για Γερμανία και συγκεκριμένα για τη Φρανκφούρτη ήταν ο πατέρας της, ο οποίος μάλιστα επικοινώνησε με την αεροπορική εταιρεία και καθώς έχουν α’ βαθμού συγγένεια, η Lufthansa, του απάντησε θετικά, κάτι που όμως δεν έκαναν στην Αστυνομία.

Στη συνέχεια ο πατέρας της Λόρα ενημέρωσε την Ασφάλεια και την Τρίτη 27.01.2026 το απόγευμα κλήθηκε μαζί με τη σύζυγό του για κατάθεση.

Την ημέρα που η Λόρα εγκατέλειψε το σπίτι της, ήταν αποφασισμένη να μην γυρίσει ξανά στο Ρίο. Συγκέντρωσε κοσμήματα της οικογένειας, πήρε ταξί και έφτασε στου Ζωγράφου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε στην Ομόνοια από όπου και αγόρασε εισιτήριο αεροπλάνου, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έβγαλε στη δημοσιότητα το newsit.gr. Τα συγκεκριμένα πλάνα είναι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της από την οικογένειά της. Η ανήλικη, χρησιμοποιώντας την δικαιολογία πως πάει στο σχολείο, κέρδισε αρκετό και πολύτιμο -για εκείνη- χρόνο ώστε να αφήσει το Ρίο και να χαθεί μέσα στην πολυκοσμία της πρωτεύουσας.

Τι είπαν οι γονείς της 16χρονης στην ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, οι γονείς της Λόρας ανέφεραν μεταξύ άλλων πως: «Στη Φρανκφούρτη δεν έχουμε πάει ποτέ και δεν έχουμε κανέναν. Στο Αμβούργο όμως είναι οι άνθρωποί μας. Έχουμε και φίλους αλλά και ο ετεροθαλής αδερφός της εκεί μένει. Οι φίλοι μας είναι ενήμεροι αν δουν τη Λόρα ή αν μάθουν κάτι να μας ειδοποιήσουν».

Οι γερμανικές αρχές έχουν λάβει κατάθεση και από τον αδερφό της 16χρονης, που όπως φαίνεται δεν μένει ούτε σε εκείνον.

Υπάρχει όμως ένα ακόμα πρόσωπο – κλειδί, η γυναίκα που εμπιστευόταν η Λόρα όσο κανέναν και είναι εκείνη που την είχε ως δεύτερη μάνα. Πρόκειται για τη γυναίκα που είχε κάνει την καταγγελία στις γερμανικές αρχές για τον πατέρα της Λόρα με αποτέλεσμα η 16χρονη να καταλήξει για λίγες μέρες σε δομή.

Οι αρχές, περιμένουν αυτή τη στιγμή την επίσημη επιβεβαίωση ότι το παιδί είναι στη Γερμανία αλλά και τη λίστα επιβατών, που είναι αμφίβολο όμως αν θα τη λάβουν.

