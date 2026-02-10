Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

Στη Γερμανία παραμένει ο πατέρας της 16χρονης Λόρας ο οποίος ξαφνικά την περασμένη Παρασκευή αποφάσισε να φύγει από την χώρα μας για να ψάξει για το παιδί του

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη Γερμανία εξακολουθεί να βρίσκεται ο πατέρας της 16χρονης Λόρας, ο οποίος την περασμένη Παρασκευή πήρε αιφνιδιαστικά την απόφαση να φύγει από την Ελλάδα, προκειμένου να αναζητήσει την κόρη του.

Φίλος της οικογένειας μιλώντας στο Mega αναφέρει ότι ο πατέρας αποφεύγει τις δημόσιες τοποθετήσεις, θέλοντας να μείνει μακριά από σχόλια και φήμες, ενώ το μόνο που τον απασχολεί είναι η κατάσταση της κόρης του.

«Στη Γερμανία πήγε. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο από εκεί. Και γενικά προσπαθεί να μην λέει πολλά γιατί υπάρχουν κουτσομπολιά και προσπαθεί να τα αποφύγει. Το θέμα είναι να είναι καλά, αυτό είναι το θέμα. Ένα μήνα να μην έχει δώσει σημεία ζωής ανησυχώ πάρα πολύ», σημειώνει.

Άτομο από το στενό οικογενειακό περιβάλλον των γονιών της ανήλικης προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική οπτική για τη στάση τους, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται για αδιαφορία αλλά για διαφορετική αντίληψη ως προς τη διαχείριση της κατάστασης.

«Πήγατε εσείς (Γερμανία) και θεωρείτε ότι θα έπρεπε να πάει κι αυτός και να ψάχνει ολόκληρη Γερμανία που μιλάμε για 80 εκατομμύρια κατοίκους. Και μπορεί να μην είναι καν η Λόρα στην Γερμανία, να είναι Χονολουλού ας πούμε. Θεωρείτε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αφήσει το σπίτι του να πάει σε κανένα ξενοδοχείο και να ψάχνει από εδώ κι από εκεί. O πατέρας θεωρεί ότι και το κράτος πρέπει να κάνει τη δουλειά του».

Παραμένει ωστόσο άγνωστο γιατί ο πατέρας επέλεξε να ταξιδέψει στη Γερμανία αυτή τη χρονική στιγμή, περίπου δέκα ημέρες μετά την πληροφορία ότι η Λόρα ενδέχεται να βρίσκεται στη Φρανκφούρτη.

Ένας μήνας έχει περάσει από την ημέρα που η 16χρονη εξαφανίστηκε, με την οικογένεια να κρατά χαμηλό προφίλ. Γείτονες κάνουν λόγο για ανθρώπους κλειστούς, με ελάχιστες κοινωνικές επαφές.

«Είναι τρεις μέρες που λείπει το αμάξι τους. Ο πατέρας έφυγε για την Γερμανία, η σύζυγος έμεινε πίσω. Δεν μιλιούνται. Όλες αυτές τι μέρες βγαίνουν ελάχιστα από το σπίτι. Δεν λένε ούτε το καλημέρα που έλεγαν. Φαίνεται πόσο λυπημένοι και αγχωμένοι είναι», ανέφερε στο Mega γειτόνισσα.

Την ίδια ώρα, το ενδιαφέρον στη Γερμανία παραμένει έντονο, με μεγάλα μέσα ενημέρωσης, όπως η Bild, να αναφέρονται σχεδόν καθημερινά στην υπόθεση. Παράλληλα, πολίτες στη Γερμανία κινητοποιούνται μέσω social media, συμμετέχοντας εθελοντικά στις αναζητήσεις.

Η μητέρα της Λόρας δεν ακολούθησε τον σύζυγό της στο εξωτερικό και παραμένει μόνη στο σπίτι της οικογένειας στο Ρίο.

«Δεν βγαίνει από το σπίτι. Το μόνο που κάνει είναι να βγαίνει στην αυλή να ταΐσει το σκυλάκι τους. Φαίνεται πάρα πολύ στεναχωρημένη», προσθέτει γειτόνισσα.

Το θρίλερ γύρω από την εξαφάνιση της 16χρονης συνεχίζεται, με την παρουσία του πατέρα στη Γερμανία να εκτιμάται ότι ίσως συμβάλει στην ενίσχυση των ερευνών.

Σύμφωνα με το Mega οι γερμανικές Αρχές ζήτησαν από τη μητέρα της Λόρας να δώσει δείγμα DNA, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταυτοποίηση σε περίπτωση εντοπισμού κοριτσιού που ενδέχεται να σχετίζεται με την υπόθεση.

Tο δείγμα θα επιτρέψει την άμεση επιβεβαίωση της ταυτότητας, ακόμη και αν η ίδια αρνείται ότι είναι η Λόρα ή αν υπάρχουν ενδείξεις ότι φιλοξενήθηκε σε κάποιον χώρο.

Παράλληλα, έχει ενεργοποιηθεί και το ευρωπαϊκό δίκτυο δικαστικής συνεργασίας Eurojust, στο πλαίσιο του οποίου έχει εκδοθεί ευρωπαϊκή εισαγγελική εντολή έρευνας. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να πραγματοποιηθούν άρσεις απορρήτου, έλεγχοι επικοινωνιών, λήψεις DNA και κατ’ οίκον έρευνες, με στόχο τον εντοπισμό της 16χρονης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Άγριος ξυλοδαρμός 16χρονου από συνομηλίκους του στο κέντρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Κάτω Πατήσια: Οκτώ συλλήψεις για συμπλοκή με τρεις σοβαρά τραυματίες

20:33ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: Η Ρωσία θα επιτύχει την επιστροφή των αρχέγονων ρωσικών εδαφών στο «πατρικό τους λιμάνι»

20:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ σε Ιράν: Είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία είτε θα χρειαστεί να κάνουμε κάτι πολύ σκληρό

20:22ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Το FBI δημοσίευσε φωτογραφίες κουκουλοφόρου υπόπτου για την απαγωγή της μητέρας της γνωστής δημοσιογράφου Σαβάνα Γκάνθρι

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Συμβολική «πολιορκία» του λιμανιού του Βόλου από τρακτέρ και οχήματα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

20:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρση ασυλίας για τον Παύλο Πολάκη – Τι υποστήριξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

20:03ΚΟΣΜΟΣ

ΕΕ: Σκληρή στάση στο μεταναστευτικό - Σε ποιες χώρες ξεκινούν οι επιστροφές - Η αντίδραση Πλεύρη

19:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δώδεκα συλλήψεις για ρευματοκλοπές σε αστυνομική επιχείρηση στη δυτική Αττική - Βίντεο

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

19:47ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πριν κερδίσει το χάλκινο μετάλλιο, παραδέχθηκε δημόσια ότι απάτησε τη σύντροφό του - Βίντεο

19:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Με Μεϊτέ κόντρα στον Παναθηναϊκό - Οριστικά νοκ άουτ Κωνσταντέλιας και Ντεσπόντοφ

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

19:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρόστιμο της ΔΕΑΒ στον Ποντένσε για την ομπρέλα στο ντέρμπι με την ΑΕΚ

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επεισόδιο με μαχαίρι στον ΟΚΑΝΑ

19:32ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:39ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Το πόρισμα της ιατροδικαστικής για τον θάνατο της 35χρονης που πέθανε την ώρα που θήλαζε

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

07:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» η κακοκαιρία της Τσικνοπέμπτης - Δύσκολο το ψήσιμο σε εξωτερικούς χώρους

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Φραστικό επεισόδιο Ρούτσι - Καπερνάρου: «Άντε κάνε καμιά απεργία» - «Είσαι κάθαρμα»

10:59ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Άνδρας έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στις ράγες στον σταθμό «Αμπελόκηποι»

20:36LIFESTYLE

Πατέρας για δεύτερη φορά ο Κωνσταντίνος Αργυρός - Έγκυος ξανά η Αλεξάνδρα Νίκα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 10 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:06ΚΟΣΜΟΣ

Kurt Cobain: Νέα έρευνα δείχνει ότι ο θάνατός του ήταν ανθρωποκτονία και όχι αυτοκτονία

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: «Ανακουφισμένος» δήλωσε ο σμήναρχος – Ζητάει την καταδίκη του – Τι ισχυρίστηκε στον στρατιωτικό εισαγγελέα

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Η διευθύντρια χρονομετρούσε τα παιδιά για να πάνε τουαλέτα, αν αργούσαν έβαζε απουσία

19:48LIFESTYLE

Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στη Ζάκυνθο: Τριήμερο πένθος στα σχολεία για τον θάνατο της 35χρονης νηπιαγωγού

06:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης Λόρας - Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι Αρχές

13:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πέθανε ο Ελευθέριος Βενιζέλος - Ήταν ο τελευταίος εγγονός του Εθνάρχη και πρώην βουλευτής Χανίων

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Με πετσέτες προσπαθούσαν να σταματήσουν την αιμορραγία της 71χρονης που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο της κόρης της - Η κομβική καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

14:53LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός - Αλεξάνδρα Νίκα: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν

11:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Τσικνοπέμπτης: Τι ώρες θα βρέχει στην Αθήνα - «Κλείδωσε» η κακοκαιρία

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο «επιχειρηματίας της χρονιάς»: Η… αηδιαστική ιδέα που του αποφέρει 4 εκατ. ευρώ τον χρόνο

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Βάρη: Βίντεο ντοκουμέντο από διάρρηξη σε κατάστημα - Έσπασαν τη βιτρίνα και άρπαξαν εξοπλισμό πισίνας 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ