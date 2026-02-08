Λόρα: Ένα μήνα εξαφανισμένη - Το email που «ξεκλειδώνει» πού πήγε μετά τη Φρανκφούρτη

Η 16χρονη φαίνεται να είχε επαφές μόνο στο Αμβούργο, όπου και γεννήθηκε, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι γονείς της στις ελληνικές αρχές

Δημήτρης Δρίζος

Η 16χρονη Λόρα που αγνοείται

Συμπληρώνεται ένας μήνας από την μυστηριώδη εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν ότι το κορίτσι ταξίδεψε στη Γερμανία, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί το παραμικρό ίχνος της.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν η Λόρα συνέχισε το ταξίδι της από τη Φρανκφούρτη σε άλλη πόλη ή αν βρέθηκε κοντά σε γνωστούς της.

Η 16χρονη φαίνεται να είχε επαφές μόνο στο Αμβούργο, όπου και γεννήθηκε, σύμφωνα με όσα έχουν δηλώσει οι γονείς της στις ελληνικές αρχές. Το Αμβούργο απέχει περίπου πέντε ώρες με αυτοκίνητο από τη Φρανκφούρτη, όπου η νεαρή έφτασε με αεροπλάνο.

Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία επιβεβαιωμένη πληροφορία για το αν επιβιβάστηκε σε άλλη πτήση ή αν βρέθηκε σε άλλη γερμανική πόλη.

Οι γονείς και οι αρμόδιες αρχές υποστηρίζουν πως η Λόρα δεν ενεργούσε μόνη της, εκτιμώντας ότι είχε υποστήριξη τόσο στην προετοιμασία της φυγής της όσο και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γερμανία, όπου δεν έχει δώσει σημάδια ζωής.

Το email που χρησιμοποίησε για την κράτηση του αεροπορικού εισιτηρίου αποκάλυψε ότι συμμετείχε σε διαδικτυακές κοινότητες με ειδικό ενδιαφέρον, όπου αναζητούσε πληροφορίες και συμβουλές για προσωπικά ζητήματα.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι είναι οι γονείς της για το πώς η Λόρα καταφέρνει να καλύπτει τα έξοδα της στη Γερμανία, καθώς θεωρούν απίθανο να είχε μαζί της σημαντικό χρηματικό ποσό. Η έλλειψη επαφής και χρηματοδότησης δημιουργεί ερωτήματα για την πραγματική κατάσταση της νεαρής.

Η κατάσταση στη βάση δεδομένων των αγνοουμένων στη Γερμανία

Παρά την αγωνία, η Λόρα δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί στη γερμανική βάση δεδομένων αγνοουμένων. Σύμφωνα με την DW, οι γερμανικές αρχές είχαν εντοπίσει στις αρχές Ιανουαρίου τη διεύθυνση συγγενικού προσώπου της, χωρίς όμως να βρεθούν στοιχεία που να οδηγούν στον εντοπισμό της.

Επισημαίνουν ότι η κύρια διερεύνηση παραμένει υπόθεση των ελληνικών αρχών, ενώ η καταχώρηση στη γερμανική βάση δεδομένων καθυστερεί λόγω της ανάγκης αποστολής επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης από την Ελλάδα.

Η υπόθεση της εξαφάνισης της Λόρας παραμένει ανοιχτή και ανησυχητική. Η συνεργασία μεταξύ ελληνικών και γερμανικών αρχών είναι κρίσιμη για την πρόοδο των ερευνών, ενώ η καταχώρηση της στη βάση δεδομένων των αγνοουμένων θα διευκολύνει τον εντοπισμό της σε περίπτωση που βρεθεί σε κατάσταση ανάγκης ή ανώνυμη.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με στόχο να αποκαλυφθεί η πορεία της και να δοθούν απαντήσεις στους γονείς της.

