Λόρα: «Κάποιος της έδωσε λεφτά και κινητό στου Ζωγράφου»

Μόνο η αβεβαιότητα, είναι το κύριο και σταθερό χαρακτηριστικό στην υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα, καθώς ο δικηγόρος της οικογένειάς της, Τηλέμαχος Μπενετάτος, τόνισε πως το κορίτσι βρήκε χρήματα και κινητό τηλέφωνο στου Ζωγράφου πριν φύγει από την Ελλάδα.

«Από όσα γνωρίζω εγώ προσωπικά, αλλά και από όσα μου έχει μεταφέρει η οικογένεια, στη Γερμανία δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο υποστηρικτικό περιβάλλον. Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτό το παιδί σίγουρα έχει βοηθηθεί από κάποιον ή από κάποιους», δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας στο MEGA.

«Η Λόρα επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε να μεταβεί σε συγκεκριμένη συμβολή οδών στου Ζωγράφου. Εκεί συνέβη κάτι… Βρήκε κάποιον ή κάποια. Κάποιος τη βοήθησε, είτε οικονομικά, είτε παρέχοντάς της ένα κινητό τηλέφωνο. Διαφορετικά θα είχε πάρει απευθείας ταξί για το πρακτορείο στην Ομόνοια και από εκεί θα κατευθυνόταν στο αεροδρόμιο. Τη σκέψη αυτή ενισχύει και ένα ακόμη στοιχείο: Όταν η κυρία Νικολούλη εντόπισε τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο αεροδρόμιο, μας ανέφερε ότι η Λόρα μιλούσε στο τηλέφωνο στα ρωσικά. Πού βρέθηκε το κινητό; Δεν ήταν αυτό που είχε αγοράσει από τον συμμαθητή της.»

Παράλληλα, εκφράζει την εκτίμηση ότι πέρα από το πρόσωπο που τη βοήθησε στου Ζωγράφου, υπάρχει και ακόμη ένας άνθρωπος που τη συνδράμει στη Γερμανία και πιθανότατα διαμένουν στο ίδιο σπίτι.

«Οι γονείς έχουν επικοινωνήσει με όποιον άνθρωπο σκέφτηκαν ότι θα μπορούσε να τη βοηθήσει. Δεν μπορούν να σκεφτούν κάποιον άλλον. Πολλές φορές, για να κατανοήσουμε έναν άνθρωπο, πρέπει να μπούμε στη θέση του. Οι γονείς έχουν ταλαιπωρηθεί αφάνταστα, είναι τρομοκρατημένοι, βιώνουν τον δικό τους Γολγοθά και περιμένουν κάποια εξέλιξη σχετικά με το παιδί τους. Κάθε φορά που καλούνται στην Ασφάλεια, προσέρχονται άμεσα και έχουν κάνει ό,τι περνά από το χέρι τους. Θα ήθελα να παρακαλέσω να αποφεύγονται ενέργειες που τους φέρνουν σε ακόμη δυσχερέστερη θέση. Το να πηγαίνουν κάποιοι συνάδελφοί σας και να βιντεοσκοπούν το σπίτι τους χωρίς τη συναίνεσή τους ή να φεύγουμε από την Ασφάλεια και να μας καταδιώκουν κάμερες, θα πρέπει να σταματήσει, καθώς δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στην έρευνα».

Οι γονείς, όπως επισημαίνει, απευθύνουν για ακόμη μία φορά έκκληση, όποιος έχει δει ή έχει ακούσει κάτι σχετικό, να επικοινωνήσει είτε με τις ελληνικές είτε με τις γερμανικές Αρχές και ανώνυμα αν το θέλουν με την κυρία Νικολούλη.

«Παράλληλα, απευθύνουν και μια έκκληση στο ίδιο τους το παιδί να εμφανιστεί. Με όποιον τρόπο εκείνο επιθυμεί. Από καρτοτηλέφωνο, με οποιοδήποτε μέσο. Αρκεί να τους καλέσει και να τους πει: “πατέρα, μάνα, είμαι εδώ και είμαι καλά. Μην με ψάχνετε”. Αυτό είναι το μόνο που θέλουν να γνωρίζουν: ότι το παιδί τους είναι καλά και δεν βρίσκεται παγιδευμένο», καταλήγει.

