Κυρανάκης: Κάποιοι ήθελαν «Νέα Τέμπη» στην Ημαθία - «Ήξεραν που να χτυπήσουν»

Για το περιστατικό με τα κομμένα καλώδια στο σιδηρόδρομο στο Πλατύ Ημαθίας, τοποθετήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Ο Κ. Κυρανάκης σχολίασε πως με τη πράξη αυτή κάποιοι ήθελαν "Νέα Τέμπη."

Συγκεκριμένα ανέφερε: "Είναι πολύ βαρύ αυτό που συνέβη, δύο μέρες πριν την επέτειο υπάρχει μια ομάδα δραστών ή δράστης, άγνωστος, ο οποίος ήξερε που να κτυπήσει. Εκεί στο συγκεκριμένο σημείο η κυβέρνηση έχει φροντίσει να προστατεύσει τα καλώδια, με τσιμεντένιο καλωδιοφορέα, έσπασε το τσιμέντο, έβγαλε τα καλώδια, τα έκοψε και έφυγε. Δεν είχαμε οικονομικό αντικείμενο στην παράνομη αυτή ενέργεια. Ούτε κλοπή, ούτε αφαίρεση, ούτε το οτιδήποτε να έχει οικονομική αξία."

Διαβάστε επίσης