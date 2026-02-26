Πλατύ Ημαθίας: Εικόνες από το σημείο της δολιοφθοράς στο σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων

Επιμέλεια - Μιχάλης Παπαδάκος

Πλατύ Ημαθίας: Εικόνες από το σημείο της δολιοφθοράς στο σύστημα τηλεδιοίκησης των τρένων

Στιγμιότυπο από το σημείο στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης στο Πλατύ, όπου σύμφωνα με την καταγγελία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη σημειώθηκε δολιοφθορά, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026.

Eurokinissi
Μεγάλο προβληματισμό έχει προκαλέσει στις Αρχές η δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στο Πλατύ Ημαθίας, όπου άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια, με στόχο -κατά τον κ. Κυρανάκη- να προκαλέσουν νέο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Το σημείο στο οποίο έγινε η καταγγελλόμενη δολιοφθορά είναι «τυφλό» κι ως εκ τούτου δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό για να διαπιστωθεί ποιοι ήταν οι δράστες. Το ανησυχητικό είναι ότι τα καλώδια ήταν υπογειοποιημένα και τσιμεντωμένα, με τους άγνωστους να σπάνε το τσιμέντο και να κόβουν τα καλώδια με... χειρουργική ακρίβεια.

Οι εικόνες ενισχύουν τον ισχυρισμό του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών περί δολιοφθοράς, καθώς όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, η πράξη έγινε με μεθοδικότητα.

Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι δράστες είτε να έγιναν αντιληπτοί και να άφησαν τη «δουλειά» στη μέση, είτε να είδαν να πλησιάζει κάποιο κλιμάκιο ελέγχου από τον σταθμό Πλατύ Ημαθίας που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η κοπή των καλωδίων. Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για κάποια ομάδα ρομά, που είθισται να κόβουν και να κλέβουν καλώδια που περιέχουν χαλκό.

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έλεγχο στο σημείο για να διαπιστώσει πώς οι δράστες έκοψαν τα καλώδια. Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει καταυλισμός ρομά, οι οποίοι πιθανώς γνωρίζουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες.

Κυρανάκης: «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

«Κάποιοι ήθελαν νέα Τέμπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κυρανάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας πως η παρέμβαση στο δίκτυο δεν είχε οικονομικό κίνητρο, αλλά αποσκοπούσε στην πρόκληση ανθρώπινων απωλειών.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για καλώδια τηλεδιοίκησης, τα οποία είχαν τοποθετηθεί με ειδική, τσιμεντένια προστασία. Όπως σημείωσε, είχε γίνει εγκατάσταση με επικάλυψη από τσιμέντο, προκειμένου να αποτραπούν φθορές ή παρεμβάσεις.

Παρά τα μέτρα αυτά, «με ειδικά εργαλεία τα έκοψαν», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ενέργεια δεν συνδέεται με απόπειρα κλοπής ή άλλο οικονομικό όφελος.

Δεν είναι Ρομά, είπε ο υπουργός, αναφερόμενος στο ότι συχνά Ρομά κλέβουν χαλκό από το σιδηροδρομικό δίκτυο. Δεν είναι σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν πήραν τίποτα οι δράστες.

Γενηδούνιας στο Newsbomb: «Πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να τα κόψει»

Όπως είπε στο Newsbomb ο πρόεδρος του σωματείου μηχανοδηγών, Κώστας Γενηδούνιας, δεν υπήρχε κανένας λόγος να πάει κάποιος για να κλέψει καλώδια σε εκείνο το σημείο.

Αναφορικά με το συμβάν, εξέφρασε την ανησυχία του λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Είναι ανησυχητικό, δεν είναι καλό να γίνονται αυτά» και πρόσθεσε ότι «όποιος το έκανε, δεν είχε κανένα όφελος (σ.σ.: οικονομικό)».

Τόνισε δε ότι η διαφαινόμενη δολιοφθορά «έγινε επί τούτου» καθώς «για να πάει κάποιος εκεί και να κόψει τα καλώδια σ' εκείνο το σημείο, πρέπει να το γνωρίζει».

Όσον αφορά στην διατάραξη των συγκοινωνιών, ο κ. Γενηδούνιας ξεκαθάρισε ότι η ενέργεια αυτή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα στην απρόσκοπτη λειτουργία της γραμμής, καθώς «όταν πέφτει η τηλεδιοίκηση, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα που ακολουθούνται και δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα».

