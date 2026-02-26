Βιολάντα: Στον ανακριτή το πόρισμα του ΕΜΠ - Μόνο το υλικό ήταν σωστό στον σωλήνα

Σύμφωνα με το πόρισμα του ΕΜΠ, αν ο σωλήνας ελεγχόταν κάθε πέντε χρόνια μπορεί και να είχε αποφευχθεί η τραγωδία

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Έκρηξη στη Βιολάντα

  • Το πόρισμα του ΕΜΠ για τον διαβρωμένο σωλήνα που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» παραδόθηκε στον ανακριτή και τις δικαστικές αρχές.
  • Ο σωλήνας παρουσίαζε τρύπες, λόγω διάβρωσης σε όλο το μήκος του.
  • Η τοποθέτηση του σωλήνα υπογείως δεν έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις αντιδιαβρωτικής προστασίας.
  • Η διάβρωση άρχισε από την πρώτη στιγμή της υπογειοποίησης και αν γινόταν η τακτική επιθεώρηση κάθε πέντε χρόνια θα μπορούσε να αποτρέψει την τραγωδία.
Στον ανακριτή και τις αρμόδιες δικαστικές αρχές παραδόθηκε το πόρισμα της τεχνικής έρευνας που διενήργησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον διαβρωμένο σωλήνα από τον οποίο διέρρεε το αέριο που προκάλεσε την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα».

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο πόρισμα περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία για τον διαβρωμένο σωλήνα συνολικής έκτασης 7,5 μέτρων, στον οποίο εντοπίστηκαν τρύπες μικρότερης ή μεγαλύτερης διάτρησης σε όλο το μήκος του.

Οι επιστήμονες του Τμήματος Μεταλλειολόγων του ΕΜΠ που διενήργησαν την έρευνα, διαπίστωσαν ότι η διαδικασία τοποθέτησης του σωλήνα υπογείως, δεν έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της αντιδιαβρωτικής προστασίας και το μοναδικό σωστό που εντόπισαν ήταν το μέταλλο που χρησιμοποιήθηκε, δηλαδή ο χάλυβας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η διάβρωση στον σωλήνα γινόταν από την πρώτη ώρα που υπογειοποιήθηκε και αν ελεγχόταν κάθε πέντε χρόνια, όπως ορίζει το πρωτόκολλο, η τραγωδία με τις πέντες νεκρές εργάτριες μπορεί και να είχε αποφευχθεί.

Σοβαρές παραλείψεις εντοπίστηκαν στον έλεγχο του ΕΜΠ

Οι ειδικοί του ΕΜΠ, έπειτα από εκτεταμένες εργαστηριακές αναλύσεις που διήρκεσαν σχεδόν δύο εβδομάδες, κατέληξαν σε συγκεκριμένα τεχνικά συμπεράσματα για την κατάσταση και την εγκατάστασή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σωλήνας παρουσίαζε εκτεταμένες φθορές και πολλαπλές οπές σε διάφορα σημεία κατά μήκος του. Οι οπές εξετάστηκαν λεπτομερώς, ακόμη και με μικροσκοπική ανάλυση, προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός και ο ρυθμός διάβρωσης.

Παρότι το υλικό κατασκευής – χάλυβας – θεωρείται κατάλληλο για τέτοιες εγκαταστάσεις, το πόρισμα φέρεται να επισημαίνει σοβαρές αστοχίες στον τρόπο τοποθέτησης. Ο αγωγός υπογειοποιήθηκε χωρίς την προβλεπόμενη στρώση άμμου, χωρίς επικάλυψη με πίσσα και χωρίς αντιδιαβρωτική θωράκιση, με αποτέλεσμα να εκτίθεται άμεσα σε συνθήκες που επιτάχυναν τη φθορά.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σταδιακή διάβρωση από την πρώτη ημέρα εγκατάστασης, με ρυθμό περίπου 0,3 χιλιοστά ετησίως. Δεδομένου ότι το αρχικό πάχος της σωλήνωσης ήταν 2,7 χιλιοστά, η μακροχρόνια απουσία προστασίας φέρεται να οδήγησε τελικά στη διάτρηση και στη διαρροή του εύφλεκτου αερίου.

Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα»

Προσωρινή διακοπή στο μοιραίο εργοστάσιο με απόφαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας της βιομηχανίας παραγωγής μπισκότων, βουτημάτων και ειδών ζαχαροπλαστικής της εταιρείας «Βιολάντα Α.Ε.» προχώρησε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, με σχετική απόφαση και σημερινή ημερομηνία.

Το εργοστάσιο βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο της Ε.Ε. Τρικάλων-Καρδίτσας, στην τοπική κοινότητα Αγίας Κυριακής του δήμου Τρικκαίων, στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων. Η σχετική απόφαση έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Στις φυλακές Τρικάλων, εξάλλου, κρατείται ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, μετά την πολύωρη απολογία του για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργάτριες, καθώς εισαγγελέας και ανακριτής συμφώνησαν για την προφυλάκισή του.

