Αναστάτωση στα Δικαστήρια Ευελπίδων: Ζευγάρι συνελήφθη με δύο μαχαίρια κατά τον έλεγχο ασφαλείας

Αναστάτωση προκλήθηκε σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όταν οι άνδρες της δικαστικής αστυνομίας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απρόσμενο περιστατικό κατά τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας στην είσοδο του συγκροτήματος.

Συγκεκριμένα, κατά τον τυπικό έλεγχο που πραγματοποιείται στις αποσκευές των επισκεπτών, εντοπίστηκε ένα ζευγάρι που είχε στην κατοχή του δύο μαχαίρια. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αιχμηρά αντικείμενα βρέθηκαν μέσα στις τσάντες που έφεραν μαζί τους και το καθένα είχε μήκος περίπου 16 εκατοστά. Η ανακάλυψη κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη των δύο ατόμων.

Όπως έγινε γνωστό, το ζευγάρι είχε μεταβεί στα δικαστήρια προκειμένου να επισκεφθεί την Εισαγγελία Ανηλίκων. Σε βάρος τους κινήθηκαν άμεσα οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες, ενώ εξετάζονται οι συνθήκες και οι λόγοι για τους οποίους έφεραν μαζί τους τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Το εν λόγω περιστατικό σημειώθηκε ακριβώς μια ημέρα μετά το πρωτοφανές περιστατικό που σημειώθηκε την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου οπού δικηγόρος οπλοφορούσε στη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο.