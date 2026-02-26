Προκαταρκτική έρευνα για τη δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης παρήγγειλε η Εισαγγελία Εφετών

Στιγμιότυπο από το σημείο στην σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης στο Πλατύ, όπου σύμφωνα με την καταγγελία του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη σημειώθηκε δολιοφθορά, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, αποκάλυψε ότι το απόγευμα της Τετάρτης (25/2) στο σημείο του σιδηροδρομικού άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, λίγο πριν τον σταθμό στο Πλατύ, στον άξονα με την Κατερίνη, άγνωστοι έκοψαν τα καλώδια τηλεδιοίκησης, με αποτέλεσμα το σύστημα να πέσει. (EUROKINISSI)

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδας Νικολόπουλος, αναφορικά με την καταγγελλόμενη δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ στο Πλατύ Ημαθίας.

Ύστερα από την αποκάλυψη του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ότι άγνωστοι έκοψαν καλώδια τηλεδιοίκησης, στην κεντρική σιδηροδρομική γραμμή Αθήνας - Θεσσαλονίκης, κοντά στο Πλατύ Ημαθίας, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ζητεί να διακριβωθεί η τέλεση αξιόποινων πράξεων, κακουργηματικού χαρακτήρα, να εντοπιστούν οι υπαίτιοι και να ενημερωθεί για τα αποτελέσματα της ποινικής έρευνας.

Τις έρευνες για την υπόθεση ανέλαβε η υποδιεύθυνση οργωμένου εγκλήματος Θεσσαλονίκης.

Κυρανάκης: «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, υποστήριξε το πρωί της Πέμπτης (26/2) ότι η βλάβη στο σύστημα τηλεδιοίκησης του ΟΣΕ ήταν αποτέλεσμα δολοφιοφθοράς. Ωστόσο, οι Αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο οι δράστες είτε να έγιναν αντιληπτοί και να άφησαν τη «δουλειά» στη μέση, είτε να είδαν να πλησιάζει κάποιο κλιμάκιο ελέγχου από τον σταθμό Πλατύ Ημαθίας που βρισκόταν σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου έγινε η κοπή των καλωδίων.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί αν επρόκειτο για κάποια ομάδα ρομά, που είθισται να κόβουν και να κλέβουν καλώδια που περιέχουν χαλκό.

Κλιμάκιο της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποίησε έλεγχο στο σημείο για να διαπιστώσει πώς οι δράστες έκοψαν τα καλώδια. Σημειώνεται ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει καταυλισμός ρομά, οι οποίοι πιθανώς γνωρίζουν ότι στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπάρχουν κάμερες.

