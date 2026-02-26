Σκάνδαλο Έπσταϊν: Παραιτήθηκε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ - Οι 13 παραιτήσεις

Snapshot Ο Μπόργκε Μπρέντε, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, παραιτήθηκε λόγω της σχέσης του με τον Τζέφρι Έπσταϊν, μετά από ανεξάρτητη έρευνα και αποκαλύψεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 13 εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Λόρενς Σάμερς, ο Ρίτσαρντ Άξελ και ο Τόμας Πρίτσκερ, παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους μετά την αποκάλυψη των δεσμών τους με τον Έπσταϊν.

Οι αποκαλύψεις βασίζονται σε περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες εγγράφων που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, περιλαμβάνοντας αλληλογραφία και φωτογραφίες που δείχνουν μακροχρόνιες σχέσεις με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία.

Ορισμένα πρόσωπα, όπως ο Πίτερ Μάντελσον και ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, παραιτήθηκαν ή απομακρύνθηκαν από δημόσια αξιώματα μετά από πιέσεις και κατηγορίες, ενώ άλλοι δέχονται αυξανόμενες εκκλήσεις για παραίτηση.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις και έρευνες, ενώ ορισμένοι από τους εμπλεκόμενους αρνούνται την εμπλοκή σε αδικήματα και δηλώνουν ότι μετανιώνουν για τις σχέσεις τους με τον Έπσταϊν. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Μπόργκε Μπρέντε, ανακοίνωσε σήμερα ότι παραιτείται, λίγες εβδομάδες αφότου το φόρουμ ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τη σχέση του με τον σεξουαλικό παραβάτη Τζέφρι Έπσταϊν. Ο Μπρέντε, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ το 2017, ανακοίνωσε την απόφασή του μετά από αποκαλύψεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ που έδειξαν ότι ο Νορβηγός είχε τρία επαγγελματικά δείπνα με τον Έπσταϊν και είχε επίσης επικοινωνήσει με τον ατιμασμένο χρηματοδότη μέσω email και SMS.

«Μετά από προσεκτική σκέψη, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η παραμονή μου εδώ, που εκτείνεται σε 8,5 χρόνια, ήταν εξαιρετικά ικανοποιητική», δήλωσε.

«Είμαι ευγνώμων για την απίστευτη συνεργασία με τους συναδέλφους, τους εταίρους και τους ψηφοφόρους μου και πιστεύω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να συνεχίσει το Φόρουμ το σημαντικό του έργο χωρίς περισπασμούς», πρόσθεσε ο Μπρέντε, πρώην υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας. Ο Μπρέντε δεν έκανε καμία αναφορά στον Έπσταϊν.

Σε ξεχωριστή δήλωση, οι Αντρέ Χόφμαν και Λάρι Φινκ, συμπρόεδροι του φόρουμ με έδρα τη Γενεύη που διοργανώνει την ετήσια σύνοδο κορυφής του Νταβός, δήλωσαν ότι η ανεξάρτητη αξιολόγηση των δεσμών του Μπρέντε με τον Έπσταϊν, την οποία διεξήγαγε εξωτερικός σύμβουλος, είχε ολοκληρωθεί. Οι συμπρόεδροι δήλωσαν ότι ο Aλόις Ζουίνγκι του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ θα υπηρετήσει ως προσωρινός πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος.

Αρκετές γνωστές προσωπικότητες παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, μετά την αποκάλυψη νέων λεπτομερειών σχετικά με τους δεσμούς τους με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπσταϊν στην τελευταία παρτίδα των λεγόμενων «αρχείων Έπσταϊν» που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Οι περισσότερες από 3 εκατομμύρια σελίδες που δημοσιοποιήθηκαν στο τέλος του περασμένου μήνα περιλαμβάνουν αναφορές και φωτογραφίες γνωστών ονομάτων από τον κόσμο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, του ακαδημαϊκού χώρου, της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η αλληλογραφία ή άλλα έγγραφα που περιλαμβάνονται στα αρχεία υποδεικνύουν πιο εκτεταμένες σχέσεις μεταξύ του Έπσταϊν και αυτών των προσώπων από ό,τι είχαν αποκαλυφθεί προηγουμένως, ρίχνοντας φως σε αλληλεπιδράσεις ετών.

Η εμφάνιση του ονόματος κάποιου στα έγγραφα δεν αποτελεί απαραίτητα απόδειξη αδικοπραγίας. Ωστόσο, οι επιπτώσεις της τελευταίας δημοσιοποίησης έχουν προκαλέσει αντιδράσεις σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα ορισμένα άτομα που κατονομάζονται στα αρχεία να παραιτηθούν από τις θέσεις τους, ενώ άλλα να δέχονται αυξανόμενες εκκλήσεις να πράξουν το ίδιο. Ακολουθούν μερικές από τις εξέχουσες προσωπικότητες που παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους λόγω των δεσμών τους με τον Έπσταϊν τις εβδομάδες που ακολούθησαν την πιο πρόσφατη απόλυση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, Λόρενς Σάμερς

Ο Λόρενς Χ. Σάμερς, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, θα παραιτηθεί από τις τρέχουσες θέσεις του στο φημισμένο πανεπιστήμιο στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους, επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Χάρβαρντ στο TIME.

Η είδηση, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την φοιτητική εφημερίδα The Harvard Crimson ,είδε το φως μετά την αποκάλυψη των στενών δεσμών του Σάμερς με τον χρηματιστή - μια σχέση που συνεχίστηκε ακόμη και μετά την παραδοχή ενοχής του Έπσταϊν το 2008 για προσέλκυση ανηλίκων σε πορνεία. Σε ένα email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2018, ο Έπσταϊν έγραψε στον Σάμερς: «Είμαι πολύ καλός άνθρωπος, έτσι δεν είναι;»

Ο Σάμερς, ο οποίος διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών υπό τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον και οικονομικός σύμβουλος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα , βρίσκεται σε άδεια από τον Νοέμβριο. Ο εκπρόσωπος του Χάρβαρντ, Τζέισον Νιούτον, δήλωσε ότι ο Σάμερς «θα αποσυρθεί από τους ακαδημαϊκούς και διδακτικούς του ρόλους στο Χάρβαρντ στο τέλος αυτού του ακαδημαϊκού έτους και θα παραμείνει σε άδεια μέχρι τότε». Ο Νιούτον δήλωσε επίσης ότι το πανεπιστήμιο έχει αποδεχτεί την παραίτηση του Σάμερς από τον ηγετικό του ρόλο ως συν-διευθυντής του Κέντρου Επιχειρήσεων και Διακυβέρνησης Mossavar-Rahmani

Ο Λάρι Σάμερς AP

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε σε πολλά ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Σάμερς δήλωσε: «Θα είμαι πάντα ευγνώμων στους χιλιάδες φοιτητές και συναδέλφους που είχα το προνόμιο να διδάξω και να συνεργαστώ μαζί τους από τότε που ήρθα στο Χάρβαρντ ως μεταπτυχιακός φοιτητής πριν από 50 χρόνια». Τον Νοέμβριο, αφότου μια επιτροπή της Βουλής δημοσιοποίησε ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Σάμερς και του Έπσταϊν, ο Σάμερς δήλωσε ότι «ντρέπεται βαθιά» για τη φιλία του με τον εκλιπόντα καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη.

«Ντρέπομαι βαθιά για τις πράξεις μου και αναγνωρίζω τον πόνο που μου έχουν προκαλέσει», είχε δηλώσει τότε. «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για την λανθασμένη απόφασή μου να συνεχίσω να επικοινωνώ με τον Έπσταϊν». Ο Σάμερς δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα σε σχέση με τον Έπσταϊν.

Διευθυντής στο Ινστιτούτο Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Κολούμπια, δρ. Ρίτσαρντ Άξελ

Ο Δρ. Ρίτσαρντ Άξελ, καθηγητής βραβευμένος με Νόμπελ στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, ανακοίνωσε στις 24 Φεβρουαρίου ότι θα παραιτηθεί από την ηγεσία του Ινστιτούτου Συμπεριφοράς Νου-Εγκέφαλου Μόρτιμερ Μπ. Ζάκερμαν του πανεπιστημίου, αφότου τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν την πολυετή σχέση του με τον Έπσταϊν, η οποία συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του το 2008. Η τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων περιλαμβάνει email που αντάλλαξαν οι δύο άνδρες όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων και αυτών στα οποία οι δύο συζητούν σχέδια για συνάντηση.

Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στις 24 Φεβρουαρίου, ο Άξελ δήλωσε ότι η προηγούμενη σχέση του με τον Έπσταϊν «ήταν ένα σοβαρό λάθος κρίσης, για το οποίο λυπάμαι βαθιά». «Ζητώ συγγνώμη που έθεσα σε κίνδυνο την εμπιστοσύνη των φίλων, των μαθητών και των συναδέλφων μου», συνέχισε. «Αναγνωρίζω τα προβλήματα που έχει προκαλέσει αυτό και θα εργαστώ για να αποκαταστήσω αυτήν την εμπιστοσύνη. Αυτό που έχει αποκαλυφθεί σχετικά με την απαράδεκτη συμπεριφορά του Έπσταϊν, η βλάβη που έχει προκαλέσει σε τόσους πολλούς ανθρώπους, κάνει τη σχέση μου μαζί του ακόμη πιο οδυνηρή και ασυγχώρητη». Ο Άξελ δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα που σχετίζεται με τον Έπσταϊν.

O Ρίτσαρντ Άξελ

Αποχωρεί επίσης από τον ρόλο του ως ερευνητής στο Ιατρικό Ινστιτούτο Χάουαρντ Χιουζ, έναν βιοϊατρικό ερευνητικό οργανισμό. Είπε, ωστόσο, ότι θα συνεχίσει να διεξάγει την έρευνά του στο Ινστιτούτο Συμπεριφοράς Νου-Εγκέφαλου Μόρτιμερ Μπ. Ζούκερμαν. Το Κολούμπια δήλωσε στις 24 Φεβρουαρίου ότι το πανεπιστήμιο είναι «ευγνώμων» στον Άξελ «για την επιστημονική του συμβολή και την ηγεσία του» στο ινστιτούτο. Το πανεπιστήμιο πρόσθεσε ότι «δεν έχει δει καμία απόδειξη ότι ο Δρ Άξελ παραβίασε οποιαδήποτε πολιτική του Πανεπιστημίου ή τον νόμο».

«Ωστόσο», συνέχισε, «ο Δρ. Άξελ κατέστησε σαφές ότι, υπό το πρίσμα αυτής της προηγούμενης σχέσης και των συνεχιζόμενων επιπτώσεων από την δημοσιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, θεώρησε σκόπιμο να παραιτηθεί από τη θέση του.

Ο συνεργάτης του CBS News δρ Πίτερ Ατία

Ο Δρ. Πίτερ Ατία, γιατρός και influencer που έχει γίνει μια εξέχουσα φωνή στον τομέα της ιατρικής μακροζωίας, παραιτήθηκε από τον νέο του ρόλο ως συνεργάτης του CBS News, μετά τη δημοσιοποίηση αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν από τα μέσα της δεκαετίας του 2010 - χρόνια μετά την παραδοχή ενοχής του Έπσταϊν το 2008 - στην τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Σε ορισμένα από τα email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, οι δυο τους συζητούν για τις γυναίκες με αγενή τρόπο. Σε ένα email , με ημερομηνία Φεβρουάριος του 2016, ο Ατία έγραψε στον Epstein: «Έχετε αποφασίσει αν σας ενδιαφέρει να ζήσετε περισσότερο (αποκλειστικά για τις κυρίες, φυσικά);» Σε ένα άλλο, με ημερομηνία λίγες ημέρες αργότερα, έγραψε: «Το αιδοίο είναι, πράγματι, χαμηλό σε υδατάνθρακες. Ακόμα αναμένονται αποτελέσματα για την περιεκτικότητα σε γλουτένη.»

Μετά την δημοσιοποίηση των αρχείων, ο Άτια δήλωσε στο X ότι «δεν εμπλέκεται σε καμία εγκληματική δραστηριότητα», προσθέτοντας ότι «οι αλληλεπιδράσεις του με τον Έπσταϊν δεν είχαν καμία σχέση με τη σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση οποιουδήποτε από τον [Epstein]» και ότι «δεν βρισκόταν ποτέ στο αεροπλάνο [του Epstein] στο νησί και ποτέ δεν παρευρέθηκε σε κανένα πάρτι σεξ». Αλλά ζήτησε επίσης συγγνώμη και είπε ότι μετάνιωσε που «έβαλε τον εαυτό του σε μια θέση όπου τα email, μερικά από αυτά ντροπιαστικά, άγευστα και αδικαιολόγητα, είναι πλέον δημόσια».

Ο δισεκατομμυριούχος κληρονόμος Τόμας Πρίτσκερ

Ο Τόμας Πρίτσκερ, κληρονόμος της Hyatt Hotels, παραιτήθηκε στις 16 Φεβρουαρίου από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου της ξενοδοχειακής εταιρείας, θέση που κατείχε για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Η τελευταία δέσμη εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης περιλαμβάνει μια σειρά από email που αντάλλαξε ο Πρίτσκερ με τον Έπσταϊν και την επί χρόνια συνεργάτιδα του Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία εκτίει ποινή φυλάκισης 20 ετών μετά την καταδίκη της το 2021 για συνωμοσία με τον Έπσταϊν για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Σε ορισμένα από τα μηνύματα ο Πρίτσκερ και ο Έπσταϊν -μερικές φορές μέσω των βοηθών τους- συζητούν σχέδια για δείπνο. Η αλληλογραφία μεταξύ των δύο ανδρών συνεχίστηκε ακόμη και μετά την παραδοχή ενοχής του Έπσταϊν το 2008, σύμφωνα με τα αρχεία που δημοσίευσε η κυβέρνηση.

Σε δήλωσή του, την οποία ανέφεραν πολλά μέσα ενημέρωσης , ο Πρίτσκερ δήλωσε ότι λυπάται για τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν και τον Μάξγουελ. «Είχα εσφαλμένη κρίση διατηρώντας επαφή μαζί τους και δεν υπάρχει δικαιολογία για το ότι δεν αποστασιοποιήθηκα νωρίτερα», είπε. «Καταδικάζω τις ενέργειες και τη βλάβη που προκάλεσαν ο Έπσταϊν και ο Μάξγουελ και νιώθω βαθιά θλίψη για τον πόνο που προκάλεσαν στα θύματά τους». Οι αρχές δεν τον έχουν κατηγορήσει για κανένα αδίκημα.

Η Hyatt Hotels Corporation ανακοίνωσε σε δελτίο τύπου στις 16 Φεβρουαρίου ότι ο Πρίτσκερ αποσύρεται από τη θέση του εκτελεστικού προέδρου, με άμεση ισχύ. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι δεν θα επιδιώξει επανεκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Mαρκ Χοπλαμάζιαν, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Hyatt, διαδέχεται τον Πρίτσκερ ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου, επίσης με άμεση ισχύ.

«Είμαι περήφανο μέλος της οικογένειας Hyatt από την ίδρυση της Hyatt», δήλωσε στο δελτίο τύπου ο Πρίτσκερ, ξάδερφος του κυβερνήτη του Ιλινόις Τζέι Μπι Πρίτσκερ. «Ήταν τιμή μου και μία από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου που συνέβαλα στην ανάπτυξη της Hyatt».

Η κορυφαία δικηγόρος της Goldman Sachs, Κάθι Ρούεμλερ

Η Κάθι Ρούεμλερ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παραιτείται από τη θέση της γενικής νομικής διευθύντριας και συμβούλου στην επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, με ισχύ από τις 30 Ιουνίου. Στα e-mail που είδαν το φως φαίνεται ότι οι δύο τους διατηρούσαν στενή σχέση χρόνια μετά την παραδοχή ενοχής του Έπσταϊν το 2008. Σε ένα email , με ημερομηνία Οκτώβριος του 2018, κάποιος του οποίου το όνομα έχει αποκρυφθεί, έγραψε στη Ρουέμλερ ότι «ο Τζέφρι στέλνει μερικά πράγματα στο διαμέρισμά σου στη Νέα Υόρκη». Η Ρουέμλερ αργότερα επιβεβαίωσε ότι έλαβε το δώρο, το οποίο έγραψε ότι ήταν «τόσο όμορφο και στοχαστικό!», προσθέτοντας, «Ευχαριστώ τον θείο Τζέφρι!»

Η Ρούεμλερ, η οποία διετέλεσε σύμβουλος του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι δεν γνώριζε τα εγκλήματα του Έπσταϊν και υποστήριξε ότι ουδέποτε παρείχε νομική εκπροσώπηση στον Έπσταϊν. Μετά την αποφυλάκιση, αποκάλεσε τον Έπσταϊν «τέρας». Ένας εκπρόσωπος της Goldman Sachs δήλωσε πριν από την παραίτησή της ότι η Ρούεμλερ «μετανιώνει που τον γνώρισε».

Πριν από την ανακοίνωσή της την περασμένη εβδομάδα, είχε δηλώσει ότι δεν θα παραιτηθεί από τη θέση της στην Goldman Sachs. «Από τότε που εντάχθηκα στην Goldman Sachs πριν από έξι χρόνια, ήταν προνόμιό μου να βοηθάω στην επίβλεψη των νομικών, φερέγγυων και κανονιστικών θεμάτων της εταιρείας, να ενισχύω τις ισχυρές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου και να διασφαλίζω ότι ζούμε σύμφωνα με τη βασική μας αξία της ακεραιότητας σε όλα όσα κάνουμε», ανέφερε σε δήλωσή της, σύμφωνα με το Associated Press. Ευθύνη μου είναι να βάζω τα συμφέροντα της Goldman Sachs πάνω απ' όλα».

Ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος της DP, Σουλτάν Αχμέτ Μπιν Σουλαγιέμ

Η DP World Limited, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες logistics στον κόσμο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλός της, Σουλτάν Αχμέτ μπιν Σουλαγιέμ, παραιτήθηκε, με άμεση ισχύ. Η εταιρεία ανέφερε ότι ο Έσα Καζίμ διορίστηκε για να διαδεχθεί τον μπιν Σουλαγιέμ στη θέση του προέδρου και ότι ο Γιουβράτζ Ναραγιάν διορίστηκε για να τον διαδεχθεί στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Το όνομα του Μπιν Σουλάγιεμ εμφανίζεται πολλές φορές στα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία, τα οποία περιλαμβάνουν αλληλογραφία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του ίδιου και του Έπσταϊν, η οποία φαίνεται να δείχνει ότι οι δυο τους είχαν μια μακροχρόνια φιλία που συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008. Σε ένα email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία Ιούνιος του 2013, ο Έπσταϊν έγραψε στον Μπιν Σουλάγιεμ: «Το μόνο που ξέρω σίγουρα είναι ότι είσαι ένας από τους πιο έμπιστους φίλους μου με όλη τη σημασία της λέξης, δεν με έχεις απογοητεύσει ποτέ, ούτε μία φορά, ούτε μισή φορά. Και εκτιμώ πολύ τον χρόνο που περνάμε μαζί». Ο Μπιν Σουλάγιεμ απάντησε: «Σε ευχαριστώ φίλε μου, είμαι με μια φρέσκια 100% Ρωσίδα στο γιοτ μου».

Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επίσης υποδείξει ότι ο Μπιν Σουλαγιέμ ήταν ο παραλήπτης ενός email του 2009 από τον Έπσταϊν, στο οποίο ο εκλιπών σεξουαλικός παραβάτης έγραφε: «Πού είσαι; Είσαι καλά; Μου άρεσε πολύ το βίντεο με τα βασανιστήρια». Το όνομα του παραλήπτη είχε διαγραφεί από τα δημοσιευμένα αρχεία. Αλλά αφού ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Τόμας Μάσι από το Κεντάκι άσκησε πιέσεις στο Υπουργείο Δικαιοσύνης να δημοσιοποιήσει την ταυτότητα του ατόμου — λέγοντας «Ένας Σουλτάνος ​​φαίνεται να το έστειλε αυτό» — ο Αναπληρωτής Γενικός Εισαγγελέας Τοντ Μπλανς δήλωσε ότι το όνομα «του Σουλτάνου» εμφανιζόταν χωρίς διαγραφή σε άλλα αρχεία και υπέδειξε μια ξεχωριστή ανταλλαγή email μεταξύ του Μπιν Σουλαγιέμ και του Έπσταϊν. Οι αρχές δεν έχουν κατηγορήσει τον μπιν Σουλαγιέμ για κανένα αδίκημα.

Ο Μπραντ Καρπ, πρόεδρος της Paul Weiss

Ο Μπραντ Καρπ, ο πρόεδρος της Paul Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, μιας από τις πιο αναγνωρισμένες δικηγορικές εταιρείες στις ΗΠΑ—παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά τη δημοσιοποίηση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του με τον Έπσταϊν.

Σε μια δήλωση που ανακοίνωνε την παραίτησή του, η εταιρεία δεν ανέφερε ρητά τους δεσμούς του Kαρπ με τον Έπσταϊν. Αλλά ο Kαρπ δήλωσε στο δελτίο τύπου: «Το να ηγούμαι της Paul Weiss τα τελευταία 18 χρόνια ήταν η τιμή της επαγγελματικής μου ζωής. Τα πρόσφατα δημοσιεύματα έχουν δημιουργήσει μια απόσπαση της προσοχής και έχουν στρέψει την προσοχή σε εμένα, κάτι που δεν είναι προς το συμφέρον της εταιρείας». Ο Kαρπ εργάστηκε στην Paul Weiss για τέσσερις δεκαετίες και ανέλαβε τη θέση του προέδρου το 2008. Ενώ αποχωρεί από τη θέση του προέδρου, η εταιρεία δήλωσε ότι ο Kαρτπ «θα συνεχίσει να επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση πελατών στην εταιρεία».

Ένας εκπρόσωπος της εταιρείας δήλωσε στο POLITICO πριν από την παραίτησή του ότι ο Paul Weiss δεν εκπροσώπησε ποτέ τον καταδικασμένο παιδόφιλο. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι ο Kαρπ «δεν ήταν ποτέ μάρτυρας ή συμμετείχε σε καμία παράβαση καθήκοντος».

Η αλληλογραφία στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα περιγράφει λεπτομερώς μια μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Καρπ και του Έπσταϊν. Σε ένα email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία Ιούλιος του 2015, ο Καρπ ευχαρίστησε τον Έπσταϊν «που με συμπεριέλαβε σε μια βραδιά που δεν θα ξεχάσω ποτέ». «Ήταν πραγματικά «εμπειρία που ζεις μία φορά στη ζωή» από κάθε άποψη, αν και ελπίζω να με προσκαλέσουν ξανά», έγραψε ο Καρπ στο email. «Είστε ένας εξαιρετικός οικοδεσπότης – και το σπίτι σας...!»

Ο Έπσταϊν απάντησε: «Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Υπάρχουν πολλές, πολλές βραδιές με μοναδικά ταλέντα. Θα σας προσκαλούμε συχνά». Σε ένα άλλο email που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία Μάρτιος 2019, ο Kαρπ φαίνεται να συζητά ένα σχέδιο δικαστικής κατάθεσης από τους δικηγόρους του Έπσταϊν, στο οποίο υποστήριζαν ότι η συμφωνία παραδοχής του Έπσταϊν του 2008 δεν θα έπρεπε να επανεξεταστεί.

«Το προσχέδιο της πρότασης είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Είναι εξαιρετικά πειστικό. Πράγματι», είπε ο Καρπ στο email του. «Μου άρεσε ιδιαίτερα το επιχείρημα ότι τα «θύματα» παραμόνευαν και υπερασπίζονταν τα δικαιώματά τους για το στρατηγικό τους πλεονέκτημα, γνωρίζοντας ότι ήσουν στη φυλακή, πριν εμφανιστούν».

Πρέσβειρα της Νορβηγίας, Μόνα Γιούλ

Η Μόνα Γιούλ, πρέσβειρα της Νορβηγίας που συμμετείχε σε ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης τη δεκαετία του 1990, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, μετά τις αντιδράσεις για τους δεσμούς της με τον Έπσταϊν.

«Αυτή είναι η σωστή και απαραίτητη απόφαση», δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Έσπεν Μπαρθ Άιντε σε δελτίο τύπου . «Η επαφή της Γιουλ με τον καταδικασμένο σεξουαλικό δράστη Τζέφρι Έπσταϊν αποκάλυψε ένα σοβαρό έλλειμμα κρίσης. Η κατάσταση δυσχεραίνει την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης που απαιτεί ο ρόλος».

Η ανακοίνωση έγινε λίγες ημέρες αφότου η Γιουλ απαλλάχθηκε από τα καθήκοντά της ως πρέσβειρα της χώρας στην Ιορδανία, εν μέσω αναφορών ότι ο Έπσταϊν άφησε στα παιδιά της 10 εκατομμύρια δολάρια σε διαθήκη που συντάχθηκε πριν πεθάνει στη φυλακή το 2019. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Νορβηγίας δήλωσε ότι διερευνά «τη γνώση και την επαφή της με τον Epstein» και ότι η έρευνα θα συνεχιστεί μετά την παραίτησή της.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε την έκταση της επαφής της με τον Έπσταϊν υπό την ιδιότητά της ως υπαλλήλου του Υπουργείου», δήλωσε η Άιντε στο δελτίο τύπου. «Ιδιαίτερα, πρέπει να προσδιορίσουμε εάν η σχέση επηρέασε το έργο της ως διπλωμάτης». Ο δικηγόρος της Γιουλ δήλωσε στους New York Times οτι η ίδια «δεν αναγνωρίζει τις κατηγορίες που της έχουν απαγγελθεί».

Η Γιουλ δήλωσε σε ένα νορβηγικό πρακτορείο ειδήσεων νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι οι αλληλεπιδράσεις της με τον Έπσταϊν προέρχονταν από τη σχέση του συζύγου της μαζί του και ότι δεν είχε τη δική της, ξεχωριστή σχέση μαζί του, σύμφωνα με το AP . Ενώ είπε ότι οι αλληλεπιδράσεις της με τον Έπσταϊν δεν αποτελούσαν μέρος των επαγγελματικών της καθηκόντων, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επιδείξει μεγαλύτερη προσοχή.

Μέλος της Βουλής των Λόρδων, Πίτερ Μάντελσον

Ο Πίτερ Μάντελσον , μέλος της Βουλής των Λόρδων στο Ηνωμένο Βασίλειο, παραιτήθηκε από το Εργατικό Κόμμα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού το όνομά του εμφανίστηκε επανειλημμένα στα πρόσφατα δημοσιευμένα έγγραφα.

Τα αρχεία που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ περιλαμβάνουν τραπεζικές καταστάσεις που υποδηλώνουν ότι ο Έπσταϊν πραγματοποίησε τρεις πληρωμές, συνολικού ύψους 75.000 δολαρίων, σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Μάντελσον μεταξύ 2003 και 2004. Τα έγγραφα περιλαμβάνουν επίσης ηλεκτρονικά μηνύματα μεταξύ του Μάντελσον και του Έπσταϊν, συμπεριλαμβανομένου ενός από τον Ιούνιο του 2009, στο οποίο ο Μάντελσον, ο οποίος ήταν τότε υπουργός Επιχειρήσεων, φαινόταν να έχει προωθήσει ένα κυβερνητικό υπόμνημα στον Έπσταϊν.

Ο Μάντελσον είχε απομακρυνθεί νωρίτερα από τα καθήκοντά του ως πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, αφού το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας δήλωσε ότι η προηγουμένως δημοσιευμένη αλληλογραφία μεταξύ του Μάντελσον και του Επστάιν αποκάλυπτε ότι η σχέση τους ήταν «ουσιαστικά διαφορετική από αυτή που ήταν γνωστή κατά τον χρόνο του διορισμού του». Στις 23 Φεβρουαρίου, ο Μάντελσον συνελήφθη από Βρετανούς αστυνομικούς ως ύποπτος για ανάρμοστη συμπεριφορά σε δημόσιο αξίωμα. Οι αρχές δεν κατονόμασαν τον Μάντελσον όταν ανακοίνωσαν τη σύλληψη, αλλά ο ύποπτος στην υπόθεση είχε προηγουμένως αναγνωριστεί ως ο πρώην πρέσβης. Την Τρίτη, η αστυνομία δήλωσε ότι ο ύποπτος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση «εν αναμονή περαιτέρω έρευνας». Ο Μάντελσον έχει δηλώσει ότι δεν έκανε τίποτα εγκληματικό.

Ο Σλοβάκος υπουργός Μίροσλαβ Λάιτσακ

Ο Μίροσλαβ Λάιτσακ, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού της Σλοβακίας Ρόμπερτ Φίτσο, παραιτήθηκε στο τέλος Ιανουαρίου, αφού το όνομά του εμφανίστηκε αρκετές φορές στα τελευταία έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Τα γραπτά μηνύματα και τα email στην τελευταία δημοσίευση φαίνεται να δείχνουν τον Λάιτσακ και τον Έπσταϊν να συζητούν θέματα όπως ταινίες, εξωτερικές υποθέσεις και γυναίκες. Σε μια ανταλλαγή μηνυμάτων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία Οκτώβριος του 2018, ο Λάιτσακ φαίνεται να στέλνει μήνυμα σε έναν ανώνυμο αριθμό, «Χαιρετισμούς από το Κίεβο! Απλώς για να επιβεβαιώσω ότι τα κορίτσια εδώ είναι τόσο όμορφα όσο ποτέ :)».

Ο Λάιτσακ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι παραιτήθηκε από τη θέση του ώστε ο Φίτσο να μην χρειαστεί να επωμιστεί το πολιτικό κόστος της πίεσης που δεχόταν ο ίδιος.

Ο επικεφαλής του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι, Ζακ Λανγκ

Ο Ζακ Λανγκ δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι παραιτείται από τη θέση του επικεφαλής του Αραβικού Ινστιτούτου Κόσμου, ενός πολιτιστικού οργανισμού του Παρισιού. Η ανακοίνωση έγινε εν μέσω ισχυρισμών ότι ο Λανγκ είχε οικονομικούς δεσμούς με τον Έπσταϊν, οι οποίοι οδήγησαν τις γαλλικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα εναντίον του.

Ο Λανγκ, πρώην υπουργός Πολιτισμού της Γαλλίας, αναφέρθηκε στα αρχεία του Έπσταϊν εκατοντάδες φορές. Τα έγγραφα που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψαν ότι αυτός και ο Έπσταϊν αλληλογραφούσαν ακόμη και μετά την παραδοχή ενοχής του Έπσταϊν το 2008. Γάλλοι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ερευνούν τον Λανγκ και την κόρη του για κατηγορίες για «ξέπλυμα χρήματος από φοροδιαφυγή», αφού το γαλλικό μέσο ενημέρωσης Mediapart ανέφερε ότι η οικογένεια και ο Έπσταϊν φέρονται να συνδέονταν μέσω μιας υπεράκτιας εταιρείας που ίδρυσε ο Έπσταϊν το 2016 και στην οποία η κόρη του Λανγκ κατείχε τις μισές μετοχές.

Ο δικηγόρος του Λανγκ δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι ο Λανγκ «είναι πολύ λυπημένος και βαθιά πληγωμένος που εγκαταλείπει μια θέση που αγαπά», αλλά ότι έθετε «τα συμφέροντα του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου πάνω απ' όλα», ανέφερε το AP . Ο δικηγόρος του δήλωσε ότι ο Λανγκ αρνείται τις κατηγορίες εναντίον του.

Ο πρόεδρος του τμήματος της Σχολής Εικαστικών Τεχνών της Νέας Υόρκης, Ντέιβιντ Ρος

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Ντέιβιντ Α. Ρος παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου του τμήματος στη Σχολή Εικαστικών Τεχνών στη Νέα Υόρκη, μετά την αποκάλυψη της αλληλογραφίας του με τον Έπσταϊν.

Οι δύο άνδρες συνέχισαν να επικοινωνούν ακόμη και μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008. Σε ένα email που κυκλοφόρησε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με ημερομηνία 2009, ο Έπσταϊν έγραψε στον Ρος: «Ίσως θέλω να χρηματοδοτήσω μια έκθεση με τίτλο «statutory... κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14-25 ετών... όπου δεν μοιάζουν καθόλου με την πραγματική τους ηλικία. Φωτογραφίες ανηλίκων... φωτογραφείο, μακιγιάζ... κάποιοι άνθρωποι πηγαίνουν φυλακή επειδή δεν μπορούν να πουν την πραγματική τους ηλικία... αμφιλεγόμενο... διασκεδαστικό».

Ο Ρος απάντησε: «Είσαι απίστευτος. Αυτό θα ήταν ένα πολύ τρομερό και αλλόκοτο». Ο Ρος, ο οποίος κάποτε ηγήθηκε φημισμένων ιδρυμάτων τέχνης όπως το Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης Whitney, δήλωσε στους Times ότι λυπάται που «παρασύρθηκε» από την ιστορία του Έπσταϊν, προσθέτοντας ότι ήταν «σοκαρισμένος» από τα εγκλήματα του Έπσταϊν και «ανησυχούσε βαθιά» για τα θύματα. Δεν έχει κατηγορηθεί για κανένα αδίκημα.

Πιέσεις για νέες παραιτήσεις

Τόσο οι Δημοκρατικοί όσο και οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες κάλεσαν τον υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ να παραιτηθεί από τη θέση του, μετά την τελευταία δημοσιοποίηση εγγράφων από το Υπουργείο Δικαιοσύνης που αποκάλυψε ότι οι δεσμοί του Λάτνικ με τον Έπσταϊν ήταν πιο εκτεταμένοι από ό,τι είχε αποκαλύψει προηγουμένως.

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία φαίνεται να δείχνουν ότι ο Λάτνικ και ο Έπσταϊν, οι οποίοι κάποτε ήταν γείτονες στο Μανχάταν, συνέχισαν να αλληλεπιδρούν για χρόνια μετά την καταδίκη του Έπσταϊν το 2008. Μεταξύ των εγγράφων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης υπάρχουν email στα οποία ο Λάτνικ φαινόταν να συζητά την επίσκεψη στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν το 2012.

Ο Λάτνικ έχει επιβεβαιώσει έκτοτε ότι αυτός και η οικογένειά του πήγαν στο ιδιωτικό νησί του Έπσταϊν εκείνο το έτος, αν και προηγουμένως είχε δηλώσει ότι είχε τερματίσει τη σχέση του με τον ατιμασμένο χρηματοδότη χρόνια νωρίτερα. Είπε κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Γερουσία στις 10 Φεβρουαρίου ότι αυτός και η οικογένειά του ήταν σε διακοπές κατά τη στιγμή της επίσκεψης και επισκέφθηκαν το νησί μόνο για περίπου μία ώρα.

O Xάουαρντ Λάτνικ ΑΡ

«Δεν εξέτασα τα έγγραφα με κανέναν απολύτως φόβο, επειδή ξέρω και η σύζυγός μου γνωρίζει ότι δεν έχω κάνει απολύτως τίποτα κακό από οποιαδήποτε πιθανή άποψη», είπε κατά την ακρόαση. «Δεν είχα καμία σχέση μαζί του. Δεν είχα σχεδόν καμία σχέση με αυτό το άτομο. Εντάξει;»

Η δημόσια αντίδραση έχει επίσης αυξηθεί κατά του Κέισι Γουόσερμαν, του ιδρυτή του πρακτορείου ψυχαγωγίας και αθλητισμού Wasserman Media Group, μετά το φλερτ του μέσω email με τη Μαξγουελ. Μερικοί από τους διάσημους πελάτες του, συμπεριλαμβανομένου του ποπ σταρ Chappell Roan και του θρύλου του ποδοσφαίρου Abby Wambach, εγκατέλειψαν το πρακτορείο του μετά την δημοσιοποίηση του εγγράφου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γουόσερμαν δήλωσε ότι σχεδίαζε να πουλήσει το πρακτορείο.

Διαβάστε επίσης