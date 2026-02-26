Προπύλαια: Μία σύλληψη και έξι προσαγωγές στο μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη

Snapshot Κατά τη διάρκεια του μαθητικού και φοιτητικού συλλαλητηρίου στα Προπύλαια, η αστυνομία προχώρησε σε έξι προσαγωγές και μία σύλληψη ανηλίκου που είχε στην κατοχή του μαχαίρι.

Οι διαδηλωτές ζητούν δικαιοσύνη για τη τραγωδία στα Τέμπη και ασφαλή μέσα μεταφοράς, ενώ εκφράζουν και αντιδράσεις για εκπαιδευτικά ζητήματα όπως το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο.

Οι φοιτητές διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ, την αναθεώρηση του άρθρου 16 και ζητούν αύξηση της χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων.

Έχει προγραμματιστεί νέο μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων του δυστυχήματος.

Σε επτά προσαγωγές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το μεσημέρι της Πέμπτης στα Προπύλαια, κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου που πραγματοποιείται από μαθητικούς και φοιτητικούς συλλόγους, για τη συμπλήρωση των τριών ετών από την τραγωδία στα Τέμπη.

Η μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς οι αστυνομικοί εντόπισαν μαχαίρι στην κατοχή ανηλίκου.

Σε εξέλιξη το συλλαλητήριο

Οι φοιτητικοί και μαθητικοί σύλλογοι που δίνουν δυναμικό παρών στο κέντρο της πρωτεύουσας ζητούν να αποδοθεί δικαιοσύνη και απαιτούν ασφαλή μέσα μεταφοράς, με κεντρικά συνθήματα «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» και «Το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα ξεχαστεί».

Παράληλλα, οι μαθητές διαμαρτύρονται και για εκπαιδευτικά ζητήματα που τους απασχολούν, όπως το Εθνικό Απολυτήριο και το νέο σχέδιο για το λύκειο που θα προκύψει από τον Εθνικό Διάλογο, τονίζοντας ότι το προταθέν από το υπουργείο Παιδείας σχέδιο θα επιφέρει περισσότερες εξετάσεις και μεγαλύτερη οικονομική -και όχι μόνο- επιβάρυνση λόγω περισσότερων φροντιστηρίων.

Στους δρόμους σήμερα, μαζί με τους μαθητές, βρίσκεται και η ΟΛΜΕ, η οποία έχει κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας.

Οι φοιτητές από την πλευρά τους, διαμαρτύρονται για τις διαγραφές στα ΑΕΙ και την επικείμενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και ζητούν μέτρα στήριξης και αύξηση της χρηματοδότησης για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Η προσυγκέντρωση των συλλόγων έγινε στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς τη Βουλή, ενώ η Τροχαία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Πανεπιστημίου, την οδό Σταδίου, τη λεωφόρο Αμαλιάς και την οδό Φιλελλήνων.

Οι μαθητικοί και οι φοιτητικοί σύλλογοι, εκτός από σήμερα, καλούν και στο μεγάλο συλλαλητήριο για τα Τέμπη που είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου, στις 12:00 στο Σύνταγμα, το οποίο διοργανώνει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το συλλαλητήριο

Χάρης Γκίκας / Newsbomb.gr

