Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας - Σε εξέλιξη συλλαλητήριο για τα Τέμπη
Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί στο κέντρο της Αθήνας λόγω του μαθητικού και φοιτητικού συλλαλητηρίου
Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει προχωρήσει η ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μαθητικό και φοιτητικό συλλαλητήριο για τη συμπλήρωση τριών χρόνων από το δυστύχημα των Τεμπών.
Αυτή την ώρα κλειστές είναι οι οδοί Πανεπιστημίου και Σταδίου, καθώς η προσυγκέντρωση έγινε στα Προπύλαια και ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα. Κλειστή είναι επίσης η λεωφόρος Αμαλίας, καθώς και ο σταθμός του μετρό Πανεπιστήμιο.
