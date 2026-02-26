Ρέντη: 85χρονος απείλησε με αεροβόλο μαθητές επειδή τον ενοχλούσαν

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 26 Φεβρουαρίου 2026, περίπου στις 12:08, έξω από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με καταγγελία της διευθύντριας του σχολείου, ηλικιωμένος 85 ετών, κάτοικος της περιοχής, προέταξε αεροβόλο όπλο στους μαθητές που βρίσκονταν έξω από τις εγκαταστάσεις του σχολείου με σκοπό να τους εκφοβίσει και στη συνέχεια αποχώρησε από το σημείο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι τον προσήγαγαν, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί πραγματικό πυροβόλο όπλο. Η διευθύντρια ανέφερε στις αρχές ότι υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό από το περιστατικό.

Όπως προέκυψε, πρόκειται για ημεδαπό ηλικίας 85 ετών, κάτοικο της περιοχής. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι λίγο πριν τις 12:00 βγήκε από το σπίτι του ενοχλημένος – όπως ανέφερε – από ανήλικους μαθητές του παρακείμενου γυμνασίου, και προέταξε αεροβόλο πιστόλι προς το μέρος τους, χωρίς να προβεί σε περαιτέρω ενέργεια, επιστρέφοντας στη συνέχεια στο σπίτι του.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός μαθητή ή άλλου προσώπου. Στο σημείο μετέβη και ο διοικητής Ασφαλείας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Ιωάννη Ρέντη, ενώ η υπόθεση εξετάζεται.