Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

Τι είναι τα «παντοτινά χημικά» και πού χρησιμοποιούνται - Προκαλούν ταχύτερη βιολογική γήρανση στους άνδρες μέσης ηλικίας

Newsbomb

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση
Freepik
ΥΓΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τα «παντοτινά χημικά» PFAS επιταχύνουν τη βιολογική γήρανση, με τους άνδρες μέσης ηλικίας να είναι η πιο ευάλωτη ομάδα.
  • Τα PFNA και PFOSA ανιχνεύονται στο 95% των δειγμάτων αίματος και συνδέονται με ταχύτερη επιγενετική γήρανση στους άνδρες 50
  • 64 ετών, αλλά όχι στις γυναίκες.
  • Τα PFAS χρησιμοποιούνται σε ευρεία γκάμα προϊόντων, όπως αντικολλητικές επιστρώσεις, αδιάβροχα υφάσματα και αφρούς πυρόσβεσης και η ρύπανση από αυτά ανιχνεύεται σε νερό, έδαφος και οργανισμούς.
  • Οι παράγοντες του τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, μπορεί να επιδεινώσουν τις επιβλαβείς επιδράσεις των PFAS στους δείκτες γήρανσης.
  • Οι ερευνητές προτείνουν να επεκταθούν οι ρυθμιστικοί περιορισμοί και στις νεότερες PFAS ουσίες, όπως το PFNA και το PFOSA.
Snapshot powered by AI

Οι χημικές ουσίες PFAS, γνωστές και ως «παντοτινά χημικά» επειδή είναι ιδιαίτερα ανθεκτικές στη διάσπαση, φαίνεται ότι επιταχύνουν τη βιολογική γήρανση, με τους άνδρες μέσης ηλικίας να είναι η πιο ευάλωτη ομάδα, όπως διαπιστώνει έρευνα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Jiao Tong της Σανγκάης, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Frontiers in Aging».

Τα «παντοτινά χημικά» χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά ισχυρούς μοριακούς δεσμούς, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικά στη διάσπαση. Χρησιμοποιούνται ευρέως σε αντικολλητικές επιστρώσεις, αδιάβροχα υφάσματα, αφρούς πυρόσβεσης, συσκευασίες τροφίμων, καθαριστικά προϊόντα και πλαστικά. Νέα PFAS έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά για χρήση σε data centers τεχνητής νοημοσύνης. Η ρύπανση από PFAS ανιχνεύεται ολοένα και συχνότερα σε νερό, έδαφος και ιστούς οργανισμών, ενώ ορισμένες από αυτές έχουν συνδεθεί με καρκίνους στον άνθρωπο, παχυσαρκία, υπογονιμότητα και ορμονικές διαταραχές.

Οι ερευνητές αξιοποίησαν δημόσια διαθέσιμα δεδομένα από 326 άνδρες και γυναίκες, που εγγράφηκαν την περίοδο 1999-2000 στην αμερικανική Εθνική Έρευνα Εξέτασης Υγείας και Διατροφής NHANES. Στα δείγματα αίματος των συμμετεχόντων είχαν μετρηθεί οι συγκεντρώσεις έντεκα PFAS, καθώς και η «μεθυλίωση» του DNA, ένας επιγενετικός δείκτης που ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων. Επιπλέον, κάθε συμμετέχων συμπλήρωσε ένα ερωτηματολόγιο που ανέφερε δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία και παράγοντες του τρόπου ζωής.

Τι έδειξε η έρευνα

Τα δεδομένα αυτά αναλύθηκαν με τη βοήθεια αλγόριθμων που εκτιμούν τη βιολογική ηλικία ενός ατόμου. Προηγούμενες αναλύσεις της NHANES είχαν δείξει ότι υψηλότερες συγκεντρώσεις PFAS στο αίμα συνδέονται με ταχύτερη βιολογική γήρανση, πιθανόν μέσω αυξημένης φλεγμονής.

Συνολικά, οι συγκεντρώσεις PFAS δεν διέφεραν μεταξύ ανδρών και γυναικών ή μεταξύ ηλικιακών ομάδων. Η μελέτη όμως έδειξε ότι δύο από τα «παντοτινά χημικά», το PFNA και το PFOSA, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε καταναλωτικά και βιομηχανικά προϊόντα και αντέχουν στη θερμότητα και τη διάβρωση, ανιχνεύθηκαν στο αίμα του 95% των συμμετεχόντων. Υψηλότερες συγκεντρώσεις αυτών των δύο ουσιών ήταν ισχυροί προγνωστικοί παράγοντες για ταχύτερη επιγενετική γήρανση σε άνδρες ηλικίας 50-64 ετών, όχι όμως και στις γυναίκες.

Σύμφωνα με την πρώτη συγγραφέα της μελέτης, δρ Για-Κιαν Ξου, από την Ιατρική Σχολή του συγκεκριμένου πανεπιστημίου, η μέση ηλικία αποτελεί «ευαίσθητο βιολογικό παράθυρο», κατά το οποίο ο οργανισμός γίνεται πιο ευάλωτος σε στρεσογόνους παράγοντες που σχετίζονται με την ηλικία.

Ο δρ Ξιανγκγουέι Λι, καθηγητής στην Ιατρική Σχολή και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης, προσθέτει ότι οι άνδρες ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, καθώς οι δείκτες γήρανσης που αναλύθηκαν επηρεάζονται σημαντικά από παράγοντες τρόπου ζωής, όπως το κάπνισμα, που μπορεί να επιδεινώσει τις επιβλαβείς επιδράσεις αυτών των ρύπων.

Οι συγγραφείς υπογραμμίζουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επεκτείνουν το πεδίο των περιορισμών πέρα από τις «παλαιές» PFAS, συμπεριλαμβάνοντας και ουσίες, όπως το PFNA και το PFOSA.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:23ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Στον ανακριτή από τις 4 τα ξημερώματα ο 46χρονος που πυροβόλησε τους ανήλικους για να αποφευχθεί συνάντηση με συγγενείς

12:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Προσωρινή διακοπή εφαρμογών Μητρώου από 1 έως 10 Μαρτίου

12:21ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: Έναν χρόνο κλείνει το πρόγραμμα πρόληψης για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - «Μην το αμελείτε, μην το αναβάλλετε»

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε ηλικιωμένο άνδρα στη Λάρισα – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

12:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε εξέλιξη η τελευταία συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τα συμπεράσματα των κομμάτων

12:11ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: «Αν βρέξει θα δείτε τα σπίτια μας πλημμυρισμένα», λέει ο δήμαρχος στο Newsbomb.gr - Ζητά τη συνδρομή στρατού, αστυνομίας, πυροσβεστικής

12:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παροξυσμός για το Final 4 της Αθήνας: Νέο sold out σε λίγα λεπτά - Πότε θα διατεθούν ξανά εισιτήρια

12:08LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: «Ο κόσμος να προσέχει τους συντρόφους που επιλέγει –Να είναι σίγουρος ότι θα δικαιωθώ»

12:05ΚΟΣΜΟΣ

CIA: Εκστρατεία για τη στρατολόγηση Ιρανών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης - Οι οδηγίες προς τους μελλοντικούς πράκτορες

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:35LIFESTYLE

Η Γουινόνα Ράιντερ στο σύμπαν του «Wednesday» και του Τιμ Μπάρτον

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:32LIFESTYLE

Αρναούτη: «Δεν κατηγορήσαμε ποτέ τον Παντελίδη, θέλουμε απλά να αποδειχθεί η αλήθεια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

11:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λαζαρίδης: «Το πρόβλημα στον ΟΠΕΚΕΠΕ αποδείχθηκε βαθύ και διαχρονικό»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη σε ηλικία 56 ετών

09:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρανάκης: Έκοψαν τα καλώδια της τηλεδιοίκησης στα τρένα - «Ήθελαν νεκρούς στην επέτειο των Τεμπών, δεν είναι Ρομά»

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Η Πισπιρίγκου θα ζητήσει πιστοποίηση αναπηρίας για να συνεχίσει να εκτίει την ποινή της εκτός φυλακής - Τι είπε η δικηγόρος της

08:45ΕΛΛΑΔΑ

Υπάτιος Πατμάνογλου: «Η χειρότερη μέρα της ζωής μου» έγραψε για τη συμπλήρωση 9 ετών από το δυστύχημα όπου έχασε γυναίκα και παιδί

10:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ανδρέας Φούρας αποκάλυψε ότι δίνει μάχη με τον καρκίνο: «Θα έχω ένα δύσκολο χειρουργείο, ελπίζω πως θα αντέξω»

11:34ΕΛΛΑΔΑ

Γενηδούνιας στο Newsbomb για δολιοφθορά στον ΟΣΕ: «Είναι ανησυχητικό, πρέπει να το ξέρει κάποιος για να πάει εκεί και να κόψει τα καλώδια»

11:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για συμφωνίες με Chevron και ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα - Έμμεση απάντηση σε Σαμαρά: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες»

11:53ΕΛΛΑΔΑ

Απέπλευσε το αεροπλανοφόρο «Gerald Ford» από τη βάση της Σούδας

11:20ΥΓΕΙΑ

Οι άνδρες γερνούν πιο γρήγορα - Τα «παντοτινά χημικά» επιταχύνουν τα γήρανση

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο νοσοκομείου

06:48LIFESTYLE

Αλαλούμ στη βραδινή ζώνη - Survivor και σειρές αλλάζουν ξανά ημέρες και ώρες προβολής

07:41ΕΛΛΑΔΑ

Σταθμός Πανεπιστήμιο: Κλειστός από τις 10 το πρωί με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

11:41LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Σφαγή» στη βραδινή ζώνη – Ποιοι σαρώνουν, ποιοι καταποντίζονται

11:38LIFESTYLE

Κατερίνα Λιόλιου: Ο «Λογαριασμός» από viral τραγούδι έγινε... πασχαλινή λαμπάδα

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τζένη Τζένη: Πρώτες Φωτογραφίες από την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

08:05ΕΛΛΑΔΑ

«Κυρά του Δέλτα» στο Newsbomb: «Η καλύβα μου είναι ανοιχτή πάντα για όλον τον κόσμο και για μετανάστες και για υπουργούς» – Το τσιπουράκι με τον Μητσοτάκη

11:56ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ένοχοι και οι τέσσερις κατηγορούμενοι

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Με πυροβόλησαν, με βασάνισαν, έκανα ότι πέθανα», λέει ο κτηνοτρόφος που του έκοψαν τη γλώσσα

10:56ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία μέσα σε ένα μήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ