Αίγιο: Σε εξέλιξη η απολογία του 46χρονου που πυροβόλησε ανήλικους - Από τα ξημέρωματα στον ανακριτή

Από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκεται στο δικαστικό μέγαρο του Αιγίου ο 46χρονος που πυροβόλησε με καραμπίνα 4 ανήλικους, προκαλώντας τους ευτυχώς ελαφρά τραύματα.

Η μεταγωγή του στο δικαστικό μέγαρο έγινε στις 4 τα ξημερώματα έτσι ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε συνάντηση με τους συγγενείς και τους φίλους των παιδιών, καθώς υπήρχαν φόβοι για πρόκληση επεισοδίων.

Στην προηγούμενη επίσκεψή του στο ανακριτικό γραφείο, οπότε ζήτησε κι έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα, οι γονείς των παιδιών που δέχθηκαν τα πυρά του, επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα στο οποίο επέβαινε για να του επιτεθούν.

Γι αυτό κι αποφασίστηκε σήμερα να μεταχθεί στο ανακριτικό γραφείο από τα... αξημέρωτα έτσι ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες συναντήσεις.

Το συμβάν και το βαρύ κατηγορητήριο

Ο 47χρονος απολογείται, με την κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ οι γονείς των παιδιών μιλούν για ευθεία βολή, που είχε σκοπό να σκοτώσει τα παιδιά τους.

Το σοκαριστικό συμβάν έλαβε χώρα την περασμένη Παρασκευή (21/2) σε δρόμο στο Αίγιο, όταν οι τέσσερις νεαροί κατέβαιναν τα σκαλιά της οδού Φιλοποίμενος και σύμφωνα με την κατάθεση του δράστη, τους πυροβόλησε επειδή έκαναν φασαρία... Οι τέσσερις ανήλικοι διακομίσθηκαν στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, με έναν εξ αυτών να φέρει 22 τραύματα από σκάγια στο πόδι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα σκάγια προέρχονται από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται στο κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όπως λαγοί και αλεπούδες, ενώ στο παπούτσι του παιδιού εντοπίστηκε μόλυβδος διαμέτρου 3 χιλιοστών.

Η κυνηγετική καραμπίνα που είχε στην κατοχή του ο καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να μην διέθετε την προβλεπόμενη άδεια.

Διαβάστε επίσης