Πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε; Οι ειδικοί απαντούν

Το καθημερινό λούσιμο των μαλλιών δεν είναι απαραίτητα επιβαρυντικό για το τριχωτό ή την τρίχα, σύμφωνα με δερματολόγους και ειδικούς στη φροντίδα των μαλλιών. Αντιθέτως, για ορισμένους τύπους μαλλιών και δέρματος, μπορεί να είναι η πιο κατάλληλη πρακτική.

Η συζήτηση γύρω από το πόσο συχνά πρέπει να λουζόμαστε έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα στα social media, όπου κυκλοφορεί η άποψη ότι μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» το τριχωτό να παράγει λιγότερη λιπαρότητα αν αραιώσουμε τα λουσίματα. Ωστόσο, οι ειδικοί δηλώνουν ξεκάθαρα πως αυτό δεν ισχύει.

Το καθημερινό λούσιμο δεν είναι επιβλαβές

Όπως επισημαίνει η δερματολόγος Dr. Joyce Park, το καθημερινό λούσιμο «δεν είναι από μόνο του επιβλαβές». Μπορεί μάλιστα να ωφελεί άτομα με πολύ λιπαρό τριχωτό, λεπτή τρίχα που λαδώνει γρήγορα, όσους γυμνάζονται συχνά ή αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως ακμή στο δέρμα κάτω από τα μαλλιά ή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα (πιτυρίδα).

Σε περιπτώσεις λιπαρότητας ή πιτυρίδας, το τακτικό λούσιμο μπορεί να συμβάλει στη ρύθμιση της υπερανάπτυξης ζυμομυκήτων και στη μείωση της φλεγμονής. Οι μύκητες που σχετίζονται με την πιτυρίδα «τρέφονται» από το σμήγμα, επομένως η συσσώρευση λιπαρότητας στο τριχωτό δεν είναι επιθυμητή.

Σημασία έχει το σαμπουάν, όχι η συχνότητα

Καθοριστικός παράγοντας, σύμφωνα με την δερματολόγο Shab Caspara, είναι το προϊόν που χρησιμοποιείται και όχι το πόσο συχνά γίνεται το λούσιμο. Η ίδια τονίζει ότι η καθημερινή χρήση μπορεί να βελτιώσει την υγεία του τριχωτού, εφόσον επιλέγονται ήπια σαμπουάν που δεν αφυδατώνουν.

Αντίθετα, προϊόντα με ισχυρά θειικά άλατα (sulfates) ή υψηλή περιεκτικότητα σε sodium chloride ενδέχεται να διαταράξουν τα προστατευτικά λιπίδια και τη μικροβιακή ισορροπία του τριχωτού, προκαλώντας ερεθισμό και αντιδραστική αύξηση λιπαρότητας.

Συστήνεται η επιλογή καθαριστικών με ήπιους επιφανειοδραστικούς παράγοντες, όπως sodium lauroyl sarcosinate ή cocamidopropyl betaine, καθώς και η αποφυγή προϊόντων όπου τα sulfates και το sodium chloride αποτελούν τα βασικά συστατικά καθαρισμού.

Σαμπουάν με σαλικυλικό οξύ ή καθαριστικά με βάση τον άργιλο μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη ρύθμιση της λιπαρότητας και στην απομάκρυνση συσσώρευσης που φράζει τους θύλακες. Μια πρακτική που προτείνεται είναι η εναλλαγή ενός ήπιου καθημερινού σαμπουάν με ένα βαθύτερου καθαρισμού σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για την ενίσχυση του επιδερμιδικού φραγμού και τη μείωση της φλεγμονής, η Dr. Park προτείνει συστατικά όπως νιασιναμίδη, παράγωγα ψευδαργύρου, πανθενόλη, εκτοΐνη ή πεπτίδια.

Τι ισχύει για τα βαμμένα μαλλιά

Η ειδικός στη βαφή μαλλιών Rita Hazan επισημαίνει ότι όσοι βάφουν τα μαλλιά τους θα πρέπει να επιλέγουν ενυδατικά συστατικά, όπως γλυκερίνη και έλαιο jojoba, αποφεύγοντας παράλληλα τα sulfates, τα οποία μπορεί να αλλοιώσουν το χρώμα και να θαμπώσουν τη λάμψη με την πάροδο του χρόνου.

Μπορούμε να «εκπαιδεύσουμε» το τριχωτό;

Σύμφωνα με τη Dr. Park, η ιδέα ότι μπορούμε να μειώσουμε τη λιπαρότητα απλώς με το να λουζόμαστε λιγότερο δεν έχει επιστημονική βάση. Η παραγωγή σμήγματος ρυθμίζεται ορμονικά και δεν επηρεάζεται από τη «δύναμη της θέλησης».

Η αυξημένη λιπαρότητα μπορεί να προκληθεί ως αντίδραση σε ακατάλληλα προϊόντα, όχι όμως από τη συχνότητα λουσίματος αυτή καθαυτή.

Πώς πρέπει να γίνεται σωστά το λούσιμο

Οι ειδικοί δίνουν έμφαση και στον τρόπο. Η Caspara προτείνει διπλό λούσιμο. Το πρώτο καθαρίζει από λιπαρότητα, ιδρώτα, ρύπους και υπολείμματα προϊόντων, ενώ το δεύτερο επιτρέπει ουσιαστικό καθαρισμό του τριχωτού και των θυλάκων.

Η Hazan συνιστά να επικεντρώνεται το σαμπουάν κυρίως στο τριχωτό και τις ρίζες, αφήνοντας τον αφρό να «κυλήσει» κατά μήκος της τρίχας, ώστε να καθαρίζεται χωρίς να αφυδατώνονται οι άκρες. Επιπλέον, προτείνει τη χρήση βούρτσας σιλικόνης για απολέπιση του τριχωτού τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης